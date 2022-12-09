11 подарков для любителей архитектуры

«Петербург в миниатюре» — проект инклюзивных мастерских «Легко-легко». Люди с ограниченными возможностями вручную лепят и расписывают керамические копии множества зданий Петербурга: при желании можно собрать дома весь Невский проспект или улицу Рубинштейна.
Цена
600 р.
Светильник, вдохновленный 12-этажной башней из серии II-68 — такие строили в спальных районах Москвы с 1970-х. На торце нарисован взлетающий «Буран» — первый и последний многоразовый космический корабль, разработанный в СССР. Также в магазине Никиты Анохина есть ночники в форме брежневок и хрущевок и кашпо в виде круглого дома на Нежинской улице в Москве за 2800 рублей.
Цена
15 600 р.
Художница Наталья Наниева создает сувенирные наборы-конструкторы с обычной городской жизнью: домами, деревьями, машинами, гаражами и людьми. Композиции сделаны из ХДФ — древесноволокнистой плиты высокой плотности толщиной в три миллиметра, что‑то среднее между фанерой и картоном. Сейчас доступно пять разных наборов.
Цена
1 200 р.
Узнаваемый ларек от дизайнера из Петербурга Дианы Чжан-До-Ли. Сейчас девушка распродает остатки продукции с большими скидками — больше она не будет делать сувениры в виде городских объектов, так что пользуйтесь последним шансом. Кроме кашпо можно купить органайзер или свечу.
Цена
2600 р.
«Дом атомщиков» — яркий пример советского брутализма: никаких декоративных элементов, только бетон и четкие линии. Это монструозное впечатляющее здание, которое стало одним из важных символов современной Москвы. Также в ассортименте есть плакаты с московскими зданиями РАН и ТАСС и петербургским НИИ робототехники.
Цена
2000 р.
Нескучный учебник от архитектурной критикессы Марии Элькиной, который поможет сформировать фундамент знаний об этой области человеческой деятельности. Иллюстрации для книги создал архитектор Сергей Чобан.
Цена
850 р.
Ваш шанс написать на заборе что угодно, и любоваться этим каждый день.
Цена
750 р.
Проект Ивана Хафизова, который уже 15 лет изучает резные наличники по всей России. Чтобы сохранить и популяризировать этот исчезающий символ русской деревянной архитектуры, он создал магазин сделанных вручную макетов наличников из фанеры. Эти — копии реальных деталей из Ростова Великого Ярославской области, но есть и другие, не менее живописные, варианты. Собрать их нужно самостоятельно: в набор входит почти две сотни деталей, краски, кисточки и клей.
Цена
4350 р.
Михаил Якуба создает реалистичные макеты поздних панелек с котами, кондиционерами и светящимися окнами. Он может изготовить полностью уникальный сувенир по заказу, а может поместить в окно вашу фотографию.
Цена
15 000 р.
Проект Heart of Moscow делает кружки с символами Москвы разных эпох, значки со зданиями столицы и даже модели «москвича».
Цена
700 р.
Петербургский книжный магазин «Подписные издания» поместил на пины не целые дома, а отдельные архитектурные детали. Получилось удачно: крылатые львы, совы или вот такие маскароны отлично смотрятся на одежде.
Цена
415 р.