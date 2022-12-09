11 подарков для любителей архитектуры

Проект Ивана Хафизова, который уже 15 лет изучает резные наличники по всей России. Чтобы сохранить и популяризировать этот исчезающий символ русской деревянной архитектуры, он создал магазин сделанных вручную макетов наличников из фанеры. Эти — копии реальных деталей из Ростова Великого Ярославской области, но есть и другие, не менее живописные, варианты. Собрать их нужно самостоятельно: в набор входит почти две сотни деталей, краски, кисточки и клей.