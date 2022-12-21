Смартфоны и мы: как телефоны на самом деле влияют на человека

Смартфоны ухудшают ваше ментальное здоровье?
Есть научные работы, которые доказывают, что это действительно так. Например, этот систематический обзор 27 исследований, проведенных в разных странах мира, показывает, что риск депрессии, тревоги и бессонницы существенно выше у людей с зависимостью от смартфона.
При этом авторы другого исследования утверждают, что на уровень тревоги, стресса и депрессивности влияет не активное использование смартфона, а ощущение зависимости от него. Они отмечают, что участники исследований обычно сами оценивают количество времени, проведенное с телефоном, и предполагают, что психическое здоровье подрывает в первую очередь субъективное представление о нормах использования смартфона и возникающие на этом фоне беспокойства.
При этом думскроллинг, то есть навязчивое желание постоянно проверять новости и вмешательство этого в повседневную жизнь, достоверно оказывает негативное влияние на ваше психическое и физическое состояние.
Ухудшают самочувствие и соцсети, по крайней мере во время активно обсуждаемых политических событий. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование с участием 2844 американских пользователей фейсбука*, часть из которых попросили удалить свои аккаунты на время промежуточных выборовВсеобщие выборы в США, которые проводятся в середине четырехлетнего срока президента.. К концу эксперимента люди, отказавшиеся от фейсбука, почувствовали себя счастливее, стали проводить меньше времени в социальных сетях и больше — с семьей и друзьями.
Смартфоны снижают ваши когнитивные способности?
Вероятно, да. В 2017 году ученые из Техасского университета обнаружили, что смартфоны «вытягивают» умственную энергию, просто находясь с нами в одной комнате. Свою статью они назвали «Brain Drain» — буквально «Утечка мозгов». В ходе одного из экспериментов, описанных в исследовании, 548 пользователей смартфонов попросили сидеть за компьютером и выполнять задания, которые требуют максимальной концентрации. Такой сет заданий называется OSpan task — это широко используемый метод оценки объема рабочей памяти. Участники пытаются запомнить последовательность слов или букв в правильном порядке, одновременно решая простые математические уравнения. Авторы исследования разделили испытуемых на несколько групп: кому‑то разрешалось оставить телефон на столе экраном вниз, у кого‑то гаджет остался в кармане или сумке, а некоторым пришлось оставить его в соседней комнате. Телефоны всех участников были переведены в беззвучный режим. Оказалось, что среди тех, кто оставил телефон в другой комнате, результаты тестов были самыми высокими. Так, средний балл OSpan-задач у этой группы был от 33 до 35 баллов (из 35). А вот те, кто оставил устройство у себя на столе, не набирали выше 31,5.
Синий свет мешает вам уснуть вовремя?
Добровольцы, которые пользовались телефоном перед сном, действительно дольше засыпают и хуже спят. При этом, если просто светить синим на людей перед сном, они хорошо спят и наутро чувствуют себя бодрыми и внимательными. Одно исследование показало, что у 43% людей снизилась продолжительность сна из‑за зависимости от смартфонов. Так что, возможно, дело не в синем свете как таковом. Вероятно, из‑за этого «желтый» режим экрана не так уж эффективен. Разница в качестве сна и внимательности после пробуждения между теми, кто использовал фильтр, и теми, кто смотрел в обычный экран, оказалась незначительной. Испытуемые, которые читали обычную книгу, чувствовали себя намного лучше остальных.
Синий свет точно может отрицательно действовать на клетки сетчатки, которые его воспринимают, так что он доказанно портит ваше зрение.
Смартфоны снижают вашу креативность?
Да, если вы проводите с ними слишком много времени. Китайские ученые выяснили, что у людей с зависимостью от гаджетов менее активны префронтальная кора и височные области мозга во время выполнения творческих заданий. В эксперименте они получили меньше баллов за беглое восприятие информации, гибкость и оригинальность мышления.
Смартфоны ухудшают физическое здоровье?
К сожалению, это тоже верно. Чем больше времени человек проводит со смартфоном, тем выше вероятность, что у него будут боли в шее, нарушение осанки, повреждение нервов, признаки воспаления суставов кистей. Как показали американские ученые, популярность смартфонов повлекла за собой рост числа травм головы и шеи у пользователей.
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