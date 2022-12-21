Смартфоны и мы: как телефоны на самом деле влияют на человека

Вероятно, да. В 2017 году ученые из Техасского университета обнаружили, что смартфоны «вытягивают» умственную энергию, просто находясь с нами в одной комнате. Свою статью они назвали «Brain Drain» — буквально «Утечка мозгов». В ходе одного из экспериментов, описанных в исследовании, 548 пользователей смартфонов попросили сидеть за компьютером и выполнять задания, которые требуют максимальной концентрации. Такой сет заданий называется OSpan task — это широко используемый метод оценки объема рабочей памяти. Участники пытаются запомнить последовательность слов или букв в правильном порядке, одновременно решая простые математические уравнения. Авторы исследования разделили испытуемых на несколько групп: кому‑то разрешалось оставить телефон на столе экраном вниз, у кого‑то гаджет остался в кармане или сумке, а некоторым пришлось оставить его в соседней комнате. Телефоны всех участников были переведены в беззвучный режим. Оказалось, что среди тех, кто оставил телефон в другой комнате, результаты тестов были самыми высокими. Так, средний балл OSpan-задач у этой группы был от 33 до 35 баллов (из 35). А вот те, кто оставил устройство у себя на столе, не набирали выше 31,5.