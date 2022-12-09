Лучшие акции Гринпис в Москве за 30 лет

В сентябре 2020 года активисты Гринпис и движения Fridays For FutureМеждународное общественное движение школьников и студентов, участники которого требуют от политиков «быстрых и решительных действий» в борьбе с глобальным потеплением. Основано Гретой Тунберг. устроили в Москве танцевальный флешмоб под руководством хореографа Мариам Нагайчук. Представление было посвящено международному дню климатических действий, так что его сюжет разворачивался вокруг зеленой энергетики, которая должна прийти на смену нефти и углю.