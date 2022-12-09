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Экология
Лучшие акции Гринпис в Москве за 30 лет
Мария Фаворская
Сегодня в 12:21
В этом году российское отделение Гринпис отмечает 30-летие. По этому случаю «Афиша Daily» вспоминает самые интересные акции организации, которые она провела в Москве: от Георгия Победоносца в респираторе до белого медведя в Москве-реке.

Косатка у Никитских ворот

© Лиза Удилова/Greenpeace

В апреле 2019 года на площади Никитских ворот перед зданием ТАСС появилось объемное изображение косатки, вырывающейся на свободу из сетей. Пятиметровую 3D-картину четыре дня рисовал уличный художник Philippenzo, известный работами на остросоциальные темы. С помощью этой акции Гринпис требовал освободить незаконно выловленных косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. Не сразу, но экологам удалось добиться освобождения более 90 морских млекопитающих и сноса китовой тюрьмы.

Георгий Победоносец в респираторе

© Лиза Удилова/Greenpeace

Статуя Георгия Победоносца возле Кремля примерила маску-респиратор задолго до того, как это стало мейнстримом. В октябре 2017 года активисты таким образом заявили о высоком уровне загрязнения воздуха в Москве из‑за неэкологичного транспорта. Российский Гринпис предложил шаги к решению проблемы: в частности, отказаться от дизельного транспорта в городе и прекратить застройку зеленых зон.

Антиядерное граффити

© Владислав Залевский/Greenpeace

Это граффити в стиле Бэнкси появилось в центре дизайна Artplay в день 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС. Так Гринпис напомнил о том, что и спустя 30 лет жители загрязненных районов Брянской области продолжают испытывать на себе воздействие радиации. При этом власти практически лишили их положенных ранее льгот.

Танцевальный флешмоб против нефти

В сентябре 2020 года активисты Гринпис и движения Fridays For FutureМеждународное общественное движение школьников и студентов, участники которого требуют от политиков «быстрых и решительных действий» в борьбе с глобальным потеплением. Основано Гретой Тунберг. устроили в Москве танцевальный флешмоб под руководством хореографа Мариам Нагайчук. Представление было посвящено международному дню климатических действий, так что его сюжет разворачивался вокруг зеленой энергетики, которая должна прийти на смену нефти и углю.

Белый медведь в Москве-реке

© Денис Синяков/Greenpeace

Первого апреля 2013 года к кремлевским стенам приплыл белый медведь на льдине с табличкой HELP. Так Гринпис объявил о глобальной кампании против добычи нефти на шельфе арктических стран. Примечательно, что нефтяные компании, громко заявившие о планах покорения Арктики в начале 2000-х, через несколько лет заморозили большинство таких проектов. В их числе — Shell, Statoil, ConocoPhillips и «Роснефть».

К юбилею Гринпис вместе с близкими по духу музыкантами выпустил благотворительный альбом. Для него записали треки «Электрофорез», Mirele, «Хадн дадн», Полина Фаворская, Максим Покровский, Павел Артемьев, Алексей Кортнев, Alai Oli, «Обе две» и Шура Кузнецова.

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