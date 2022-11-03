Что происходит с уличным искусством в России после 24 февраля?

Какие работы появились с начала СВО и что с ними стало
Москва
Возле станции метро «Менделеевская» в апреле появился объект стрит-арта, посвященный бабушке с красным знаменем. Пожилая женщина была изображена с тенью в виде образа скульптуры «Родина-мать зовет!», буквой Z и лозунгом «За наших стариков уши отрежем». Спустя два дня работу закрасили коммунальщики из‑за жалобы местных жителей.
В начале сентября на стене исторического дома в Стромынском переулке напротив корпуса РГСУ появилась стрит-арт-работа с российскими военными. В углу изображения есть логотип Российского военно-исторического общества. В сотрудничестве с Департаментом культуры Москвы оно создает патриотичные граффити с 2015 года. Работа сохранилась.
Петербург
Арт-группа «Явь» не смогла даже закончить граффити на Старо-Петергофском проспекте, 9. Это была надпись «Goolag. Как выбраться?» в стиле главной страницы известного поисковика. Художник Александр Воронин и его помощник Николай Стекольников успели наклеить на стену только трафарет. Через 10 минут после начала работ их вместе с двумя журналистами задержала полиция. «Закончилось все административным штрафом по 500 рублей каждому за хулиганство. Спустя восемь часов ребят выпустили, полиция потребовала все начатое закрасить. Когда Саша и Коля пришли заделывать стену, там ничего не было», — отметила лидер арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина в разговоре с «Афишей Daily».
В октябре художники разместили работу «Окно в Европу» на Турбинной улице, 9. По словам Владычкиной, объект неожиданно для них был уничтожен моментально. «Работу мы разместили в закутке на стене заброшенного дома. Если не знать точное местоположение и что это работа художников, никакому коммунальщику и в голову не пришло бы что‑то там делать», — подчеркнула Владычкина. Единственный сохранившийся проект «Яви» в Петербурге с 24 февраля — «Знак свыше» в Кировском районе. «Там ничего такого не углядели, поэтому она пока цела. Арт сделан с помощью подъемника. Знаю по опыту, такую работу коммунальщикам закрасить сложнее, потому что придется заказывать машину, а это дополнительные средства и время», — добавила она.
На Греческом проспекте в июле появился стрит-арт-объект «Что показывают вашим детям?». Это изображение глаза ребенка с логотипом YouTube. Две недели его никто не трогал. Однако спустя сутки после того как неизвестные изменили логотип видеохостинга на знак Первого канала, коммунальщики закрасили работу.
Почти сразу после появления был уничтожена работа уличного художника Zoom «Репка» на Херсонской улице об угрозе ядерной войны.
В Коломне и вовсе хотели закрасить мурал с голубем мира, нарисованный в 1985 году. Краска не подошла по цвету, поэтому рабочие не смогли уничтожить его сразу. Как сообщила администрация района, управляющая компания так среагировала на жалобу одного из жителей. По просьбе петербуржцев мурал все же оставили.
Екатеринбург
Уличный художник Тимофей Радя в День России 12 июня создал инсталляцию на крышах домов на проспекте Космонавтов с надписью «Жить прошлым!». Фраза пришла автору в голову несколько лет назад, когда он впервые увидел эти здания. «Я давно думаю об этом месте, о впечатляющем сочетании, которое здесь сложилось: старые знаки, символы и пустоты между ними. Само по себе это уже похоже на Россию, не хватало только слов», — написал художник в запрещенной соцсети. «Тогда не казалось, что „жить прошлым“ — это точный диагноз. Сегодня я думаю, что это приговор», — добавил он. Через два дня коммунальщики уничтожили арт-объект. Другую известную несогласованную работу Ради «Я бы тебя обнял, но я просто текст», установленную на пятиэтажке в центре Екатеринбурга, демонтировали только спустя 8 лет, в прошлом году.
Пермь
Возле завода Шпагина уличный художник Ffchw сделал работу «Итоги» на опоре пешеходного моста через железную дорогу. Это список «правил жизни»: «туда не ходи, здесь не стой, это не пой», «это не включай, не покупай», «это не говори, с тем не спи», «это не смотри, это не носи», «это не рисуй, за него не голосуй», «это поддерживай, это не пиши, это не подписывай», «не возражай, а того уважай», «не рассуждай, не перегибай», «не думай, не вздумай», «рожай, не мешай», «а это не раскачивай». Спустя сутки работу закрасили. Как сообщили журналисты, объект находится на балансе РЖД, администрация города работы там не проводила.
Краснодар
В июне в Краснодаре закрасили мурал с испанским футболистом Серхио Рамосом. На его месте нарисовали портрет погибшего на Украине военного Андрея Бурлакова.
Нижний Новгород
Во время партизанского фестиваля уличного искусства художник Никита Номерз совместно с драматургом Васей Шараповым создал работу «Театр бездействия» на фасаде дома на Грузинской улице, недалеко от местного театра «Комедiя». Рваный фальшбаннер стал занавесом, а на окнах авторы разместили «афиши». «Репертуар остается неизменным: сегодня „Они“ (хит продаж!), а завтра „Мы“ (премьера!). Занимайте места и продолжайте смотреть „Театр бездействия“ там, где вы есть. Оплата за просмотр позднее», — написал Номерз. Через два дня проект уничтожили коммунальщики. «Это был не ремонт здания, которое не восстанавливают уже долгое время. Надписи просто закрасили, а постеры с „репертуаром“ сорвали. Фальшбаннер как был рваный, так и остался», — заключил художник в разговоре с «Афишей Daily». В октябре дом выставили на продажу. В то же время работа «Ростки», созданная в 2017 году, жива до сих пор. «Она выцвела немного, но коммунальщики не закрашивают. Для начала здание нужно реконструировать», — отметил Номерз.
Ставрополь
Еще в 2019 году во время фестиваля «Студенческая весна» команда художников Graffiti Russia сделала работу на стадионе «Динамо». Это изображение слона в поле. В апреле этого года его закрасили, вероятно, из‑за сочетания синего и желтого цветов на фоне. Власти города заявили, что «распоряжение пришло от областного правительства». Вскоре на месте работы появилось патриотическое изображение.
Волгоград
К 9 Мая у Волгоградского техникума железнодорожного транспорта на улице Буханцева появилась стрит-арт-работа художника Philippenzo «Цинк наш». Спустя два часа ее уничтожили, но автор разместил ее в соцсети (сейчас пост удален). В июне стало известно, что на Philippenzo составили два протокола по статье о дискредитации армии — за пост и рисунок. Суммарно на него наложили штраф в 80 тысяч рублей.
Как изменилась работа художников?
В разговоре с «Афишей Daily» художники отмечают, что коммунальщики и раньше оперативно уничтожали арт-объекты на на тему политики. Анастасия Владычкина из «Яви» рассказала: «Я бы не сказала, что уничтожать работы стали быстрее. Все, что арт-группа создала в Петербурге в последние два года, стирают, как правило, в течение одного дня. Рекорд — два часа. Вероятно, ответственные люди отсматривают арт через СМИ или социальные сети, и, как только мы что‑то выкладываем туда, коммунальщики бегут закрашивать. Об уничтожении мы узнаем от подписчиков». Она добавила, что изменения все же есть: с февраля к работам стала приезжать еще и полиция. «Раньше такого не было. Видимо, стали фанатами „Яви“», — заключает она. При этом, по словам Никиты Номерза, неполитический стрит-арт может жить по 4-6 лет, пока его не испортят вандалы или заброшенное здание не снесут.
Арт-директор ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина подчеркивает: после 24 февраля многие представители арт-сцены сфокусировались на работе в студиях.
Он говорит, что все чаще художники не подписывают свои работы: «Часть своего стрит-арта я не публиковал в социальных сетях из соображений безопасности. Некоторые работы делал анонимно без подписей. Знаю, что не только я так». Многие и вовсе используют легкосмываемые материалы. Например, работу «Сигнал» на малом радиотелескопе Пулковской обсерватории арт-группа «Явь» совместно с художником Maekkona сделала меловой краской, чтобы не спровоцировать правоохранительные органы. После первого дождя надпись исчезла.
За пределами города стрит-арт живет дольше. Например, работа в виде станции метро под названием «Жопная» Вани Волкова, сделанная в сентябре на заброшенной теплице в Серпухове, жива до сих пор, по словам автора.
Лидер арт-группы «Явь»
В этом году мы должны были сделать 10 работ в Европе и США, а в России — крупный паблик-арт на несколько десятков миллионов рублей. Но все проекты я отменила, потому что их сейчас невозможно реализовывать, они не соответствуют происходящему в мире. Раньше мы делали работы на трансформаторных подстанциях, жилых домах. Главным критерием было отсутствие исторической ценности.
Большую часть проектов выполняем в виде наклеек или баннеров в целях безопасности. Работы стали более быстрыми. Раньше наши проекты были фигуративными, а с февраля стали текстоцентричными, делаем больше видео-арта.
Стрит-арт — все еще возможный способ выражения мыслей и чувств, уличных художников не сажают. Когда активист пишет баллончиком на стене — это тоже высказывание. Здесь не важна эстетическая составляющая. Такая форма безопаснее и имеет более длительное воздействие, чем пикет или митинг.
Как регулируется создание и уничтожение стрит-арта в Москве и Петербурге?
В Петербурге художник может сделать легальную работу: для этого нужно согласовать эскиз росписи и место с собственником объекта, а затем подать заявку с изображением в Комитет по градостроительству и архитектуре. Главное требование, которое официально предъявляют к стрит-арту, — «учет стилистических особенностей фасадов».
«Несанкционированные надписи и рисунки устраняются коммунальщиками. Ответственность за неочищение фасадов от несанкционированных надписей и рисунков регулируется пунктом 2 статьи 20 закона „Об административных правонарушениях в Петербурге“. Это влечет предупреждение или административный штраф от 1000 до 5000 рублей для граждан, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц — 100 до 300 тысяч рублей. Срок уничтожения работ законом не установлен. Однако управляющие организации должны это делать по мере выявления несанкционированных работ», — пояснили в пресс-службе жилкомсервиса Центрального района Петербурга.
В Москве работу тоже теоретически можно согласовать. Для этого художник должен подать в департамент жилищно-коммунального хозяйства заявление, согласие собственников здания, техническое заключение о состоянии стены от ГАУ «МосжилНИИпроект», эскиз и пояснительную записку с параметрами работы и способом нанесения. Заявку в течение 30 дней рассмотрят департаменты городского имущества, культуры, культурного наследия, СМИ, архитектуры и градостроительства и префектура административного округа.
Работу не согласуют, если это реклама (даже социальная), популяризация курения или алкоголя, призыв к насилию, жестокости или «противоправным действиям, порочащим честь и достоинство других». Среди утвержденных тем — достижения науки и искусства, исторические события, спорт. За этот год в Москве согласовали около 70 изображений, за 2021-й — более ста.
В Москве нелегальный стрит-арт наказывается штрафами: от 500 до 2500 рублей для физических лиц, от 5000 до 7500 рублей для должностных лиц, от 7500 до 15 тысяч для юридических лиц.
Какие перспективы?
Арт-директор ЦСИ «Винзавод»
С 24 февраля несогласованный стрит-арт, на мой взгляд, не стали закрашивать быстрее. Даже наоборот, есть ощущение, что коммунальщики заняты другими делами.
На улицах стало меньше искусства и больше работ на злобу дня. Но, на мой взгляд, искусство — вещь тонкая, это не про острые заголовки из новостной ленты.
На самом деле не только с начала года, а в последние несколько лет стрит-арт в России деградирует и у этого есть несколько причин: непонимание ценности искусства в общественном пространстве (особенно в новых районах с типовой архитектурой), отсутствие экспертизы у организаторов так называемых стрит-арт-фестивалей, повышенный спрос на заказные росписи разного толка — от иллюстраций из учебника по истории, перенесенных на фасад по проектору, до портретов разных деятелей. Я не против истории, но, если мы говорим об искусстве, важная составляющая здесь — художественное исполнение.