Что происходит с уличным искусством в России после 24 февраля?

В разговоре с «Афишей Daily» художники отмечают, что коммунальщики и раньше оперативно уничтожали арт-объекты на на тему политики. Анастасия Владычкина из «Яви» рассказала: «Я бы не сказала, что уничтожать работы стали быстрее. Все, что арт-группа создала в Петербурге в последние два года, стирают, как правило, в течение одного дня. Рекорд — два часа. Вероятно, ответственные люди отсматривают арт через СМИ или социальные сети, и, как только мы что‑то выкладываем туда, коммунальщики бегут закрашивать. Об уничтожении мы узнаем от подписчиков». Она добавила, что изменения все же есть: с февраля к работам стала приезжать еще и полиция. «Раньше такого не было. Видимо, стали фанатами „Яви“», — заключает она. При этом, по словам Никиты Номерза, неполитический стрит-арт может жить по 4-6 лет, пока его не испортят вандалы или заброшенное здание не снесут.