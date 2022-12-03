Кто строил Москву: как иностранцы меняли город, а город менял их

Такая сложилась и вокруг одного из ближайших соратников Петра I, Якова Брюса . Потомок шотландских королей, он получил блестящее образование и обладал глубокими знаниями в самых разных областях науки, от химии до инженерного дела. При этом в народе он прославился как колдун и чернокнижник. История о том, что по ночам Брюс летал вокруг Сухаревой башни, была связана лишь с тем, что он оборудовал в ней обсерваторию с подзорной трубой для наблюдения за звездным небом. Но легенда распространилась, и москвичи могут помнить ее продолжение — о том, что в 1934 году Сухареву башню не взорвали, как другие здания, а разобрали аккуратно, кирпич за кирпичом, именно потому что искали тайные книги Брюса.