10 шедевров московского конструктивизма

ДК в Филях построен в 1929–1938 годах по проекту архитектора Якова Корнфельда. Он создавался как часть инфраструктуры авиазавода № 22 и назван в честь директора предприятия Сергея Горбунова. Внешний облик здания конструктивистский, а интерьеры — это уже предвоенная архитектура, напоминающая об ар-деко. На момент открытия это был второй по величине зал в Москве. В 1940–1950-х годах здесь выступали труппы московских театров, а с конца 1980-х — зарубежные рок-звезды. Концерты проходили в ДК до 2010 года, когда здание закрыли на реконструкцию. В 2012 в нем открыли Театр мюзикла Михаила Швыдкого, который через пять лет переехал в помещение бывшего кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади. С 2019 года концерты здесь возобновились.