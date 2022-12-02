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Архитектура
10 шедевров московского конструктивизма
Афиша Daily
Сегодня в 20:05
В этом году 100 лет исполняется одному из самых известных направлений в архитектуре, появившихся в нашей стране, — конструктивизму. А 5 декабря 85-летие празднует один из его образцов — ДК ЗИЛ. По этому случаю «Афиша Daily» рассказывает о самых интересных конструктивистских зданиях Москвы.

ДК ЗИЛ

Восточная, 4, корп. 1

© ЗИЛ

Самая крупная из реализованных в Москве работа известных архитекторов — братьев Весниных, выполненная в стилистике конструктивизма. Площадка для строительства была выбрана неслучайно: Симонова слобода в конце 1920-х годов — густонаселенный рабочий район Москвы с крупными промышленными предприятиями. Идея состояла в том, чтобы разместить центр пролетарской культуры взамен Симонова монастыря — его власти хотели уничтожить, как и многие другие религиозные сооружения в городе. К счастью, частично монастырь удалось сохранить, а проект дворца пришлось переделать. Из‑за этого форма здания получилась похожей на тень летящего самолета.

Директор Культурного центра ЗИЛ Мария Рогачева рассказала «Афише Daily»: «Снаружи КЦ ЗИЛ по сей день выглядит как хрестоматийный памятник конструктивизму. Внутри — роскошные веснинские пространства покрыты налетом брежневского модернизма, появившегося при реконструкции 60–70-х годов. Но кое‑что сохранилось в первозданном виде. Ценителям конструктивизма рекомендую обратить внимание на помещение зимнего сада. Подлинный потолок времен братьев Весниных кому‑то напоминает машинную шестеренку, а кто‑то видит в нем расходящиеся лучи солнца. Другие оригинальные детали — это боковые деревянные окна большого зала и металлические ограждения в помещении театра-студии Штейна. К изначальному проекту также относится пространство обсерватории и внутренняя винтовая лестница. Именно здесь получаются лучшие фотосессии». Сейчас в ЗИЛе, как и раньше, находится культурный центр.

Дворец культуры имени Горбунова

Улица Новозаводская, 27

© Moskva.Pictures

ДК в Филях построен в 1929–1938 годах по проекту архитектора Якова Корнфельда. Он создавался как часть инфраструктуры авиазавода № 22 и назван в честь директора предприятия Сергея Горбунова. Внешний облик здания конструктивистский, а интерьеры — это уже предвоенная архитектура, напоминающая об ар-деко. На момент открытия это был второй по величине зал в Москве. В 1940–1950-х годах здесь выступали труппы московских театров, а с конца 1980-х — зарубежные рок-звезды. Концерты проходили в ДК до 2010 года, когда здание закрыли на реконструкцию. В 2012 в нем открыли Театр мюзикла Михаила Швыдкого, который через пять лет переехал в помещение бывшего кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади. С 2019 года концерты здесь возобновились.

Клуб профсоюзов коммунальников имени Зуева

Лесная, 18

© Moskva.Pictures

Еще один Дворец культуры для рабочих, построенный в 1927–1929 годах по проекту Ильи Голосова. Он состоит из ассиметрично расположенных правильных геометрических тел. В центре здания — стеклянный цилиндр, на который как бы нанизан корпус. Голосов вдохновлялся промышленной архитектурой: корпусами элеваторов, заводскими переходами. С 1990-х и по сей день это основная площадка театра «Квартет И».

Здание «Известий»

Пушкинская пл., 5

© Moskva.Pictures

Здание редакции и типографии газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» — самая значительная работа Григория Бархина, основателя целой династии архитекторов. Оно проектировалось с 1925 года. Бархин, академик еще с дореволюционного времени, не примкнувший к группировкам архитекторов авангарда, тем не менее очень точно понял новый стиль и создал шедевр, вызвав зависть коллег-конструктивистов. Как рассказывал очевидец, архитектор Юлий Савицкий, несмотря на строгость форм Дома «Известий», они обвинили Бархина в украшательстве, указывая, что круглые окна не отвечают светотехническим расчетам.

Фасад сформирован каркасом из вертикальных и горизонтальных перекрытий, динамику ему добавляют ассиметрично расположенные балконы и квадратные часы на торце здания. Отделочные работы выполняли те же мастера-итальянцы, что и в Музее изобразительных искусств, они использовали штукатурку с замешанной в нее гранитной крошкой.

Реставрацией сооружения и его мемориальных интерьеров в 2014–2016 годах занимался архитектор Алексей Гинзбург — правнук Григория Бархина.

Здание Госторга

Мясницкая, 47

© Moskva.Pictures

Еще один образец раннего конструктивизма, построенный примерно в одно время с «Известиями» по проекту архитектора Бориса Великовского. Светло-серые фасады лишены декоративных элементов, главное украшение здания — огромные окна. «Солнцами окон сияет Госторт» — писал Владимир Маяковский в стихотворении «Автобусом по Москве». Здание сохранило свою административную функцию: сейчас здесь находятся Федеральное агентство по туризму и аппарат уполномоченного по правам человека. С сохранением архитектурного облика оказалось сложнее: полноценная реконструкция здесь не проводилась, но внешний вид постройки сильно изменился из‑за возведения теплого тамбура у центрального входа и замены оригинальных металлических рам пластиковыми стеклопакетами.

Здание Наркомзема

Орликов пер., 1/11

© Moskva.Pictures

Главная конструктивистская постройка легендарного архитектора Алексея Щусева, который успешно работал и при царе, и при Ленине, и при Сталине. Возводили его в 1927–1933 годах для народного комиссариата земледелия, а после развала СССР здесь разместилось Министерство сельского хозяйства РФ.

Комплекс из трех корпусов занимает целый квартал. В нем ассиметрично сочетаются разные формы и объемы, а ленточные и лежачие окна контрастируют с гладкими оштукатуренными поверхностями. Многие технические новшества, такие как лифты-патерностеры, здесь были использованы раньше, чем в знаменитом Центросоюзе, и работают по сей день. Интерьеры сохранились только в одном зале, оконные переплеты были заменены, да и оранжево-красный цвет здание приобрело только в новейшее время.

Здание Птицеводсоюза

Маросейка, 3/13

© Moskva.Pictures

Крупные скругленные геометрические формы, выдающие стилистику эпохи, можно увидеть и на еще одном административном сооружении — здании Птицеводсоюза в самом начале Маросейки, построенном в 1928–1929 годах по проекту Владимира Цветаева. Архитектор разместил прямоугольную лестничную башню со сплошным остеклением рядом со скругленным объемом и лентой балконов, которые напоминают палубы корабля. Внутри все намного проще: это обычное офисное пространство, в которое в 1930-е въехал Народный комиссариат финансов СССР, потом его место заняла канцелярия ЦК ВЛКСМ. С 1992 года здесь находится офис Российского союза молодежи.

Мосторг

Красная Пресня, 48/2, стр. 2

© Михаил Грушин/ТАСС

Первая конструктивистская постройка архитекторов братьев Весниных в Москве. Фасад этого здания, созданного в 1927–1929-х годах, представляет собой огромную стеклянную витрину — так еще издалека можно было понять, что здесь размещается большой универсам.

В 1970-е здесь прошла реконструкция, а в 2000-е здание приобрела компания Benetton. Она провела реставрацию, вернула фасад-витрине облик, близкий к первоначальному и даже восстановила оригинальную вывеску Мосторга, однако оригинальные интерьеры были полностью утрачены.

Универмаг «Красное Замоскворечье»

Коровий Вал, 1а, стр. 1

© Moskva.Pictures

Универмаг возле современной Добрынинской площади — одна из первых крупных работ Константина Яковлева, созданная им в 1928–1929 году. К сожалению, сейчас здание обрело иной фасад, но крупные вертикальные членения и окна-иллюминаторы до сих пор выдают стиль этого сооружения. Этот универмаг был самым высоким из всех построенных в то время.

Купальня-баня Рогожско-Симоновского района

Автозаводская, 21

© Moskva.Pictures

В этот период активно строились не только универмаги и административные здания, но и бани. Для рабочих юго-востока Москвы в 1928–1930-х годах по проекту инженеров Сергея Панина и Артура Лолейта возвели целый Дворец гигиены — купальню-баню Рогожско-Симоновского района с бассейном. В плане здание напоминает самолет; по легенде, это спроектированный в 1910-х годах аэроплан «Илья Муромец». Сооружение до сих пор выполняет первоначальную функцию: бассейн действует, и его интерьеры преимущественно сохранились. Правое крыло здания было снесено для прокладки участка Третьего транспортного кольца.

5 декабря ДК ЗИЛ расскажет о своей истории с помощью кино, музыки, танца, видео-арта, театра, инсталляции и перформанса. Полную программу юбилея можно найти здесь.

Подробности по теме
В Москве открывается центр изучения конструктивизма «Зотов». Вот как он выглядит
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