Ленобласть тонет в отходах. Как люди живут у переполненных полигонов?

Мусорная гора занимает больше 30 га земли: с 1974 по 2019 год на полигоне накоплено 26,5 млн кубометров отходов (объем пятиэтажной хрущевки — примерно 14,6 тыс. кубометров). В 2019 году Росприроднадзор выявил превышение допустимой вместимости полигона на 6 млн 478 тыс. кубометров мусора. В следующем году ведомство добивалось закрытия полигона, но проиграло дело. Работу «Северной Самарки» не прекратили. Более того, по территориальной схеме обращения с отходами за 2020 год туда разрешили завезти еще 400 тыс. тонн коммунальных отходов из Петербурга и более 1 млн тонн строительного мусора. В 2020 году Росприроднадзор снова выявил, что полигон исчерпал свою вместимость. Кроме того, специалисты нашли на территории свалки отходы 3–4-х классов опасности. За эти нарушения организации выписали штраф 50 тыс. рублей. Жители окрестных садоводств продолжили жаловаться на свалку и требовали ее закрыть. В конце декабря прошлого года чиновники обещали прекратить работу полигона в 2022 году.