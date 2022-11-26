Ленобласть тонет в отходах. Как люди живут у переполненных полигонов?

«Новый Свет — Эко»
Гатчинский район Ленобласти, недалеко от поселка Новый Свет
Полигон открыли в 2005 году на месте бывшего навозохранилища. Его контролирует предприниматель, генеральный директор АО «Автопарк № 1 „Спецтранс“» Анатолий Язев. «Новый Свет — Эко» принимает коммунальные отходы не только из Гатчинского района Ленобласти, но и из десяти районов Петербурга.
В 2016 году количество мусора на полигоне превысило предусмотренные проектом мощности в шесть раз. По закону свалку должны были закрыть, но предприятию назначили лишь штраф — 100 тыс. рублей. Эти деньги «Новый Свет — Эко» платить не стал, более того, он согласовал с федеральным Росприроднадзором увеличение мощности с 7,25 до 10,5 млн тонн и высоту до 71,5 метра (например, Пизанская башня — 55,9 метра). Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил против «мусорных небоскребов». Экоактивисты и жители Гатчинского района потребовали от властей закрыть полигон из‑за постоянного неприятного запаха и загруженности отходами. После митинга и обращения к президенту во время прямой линии в 2018 году полигон обещали закрыть в 2019 году, но Росприроднадзор продлил предприятию лицензию.
В этом году после многочисленных жалоб жителей качество воздуха в районе полигона проверили и выявили превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,6 раза. Избыток сероводорода может вызывать недомогание: от головной боли до судорог. В разговоре с «Афишей Daily» жительница Гатчины Ирина Осипова сказала, что неоднократно отмечала неприятные симптомы: «Живу в девяти километрах от полигона, недалеко от железнодорожной станции „Татьянино“. На протяжении нескольких лет периодически замечаю зловонный запах. Иногда с маленькой дочкой приходилось уезжать в Петербург, так как жить дома было невозможно. Головная боль, тошнота и рвота, першение в горле, головокружение стали постоянными спутниками жизни. Мы с дочкой стали часто болеть, у отца участились приступы астмы. Обращались в Комитет по природным ресурсам Ленобласти, Роспотребнадзор, управление президента, но получали одни отписки».
В октябре здесь сошла мусорная лавина. По одной из версий, причина — в нарушении правил складирования отходов. Площадь свалки сейчас превышает 40 га (Дворцовая площадь в Петербурге — 5,4 га). В 2023 году полигон планировали закрыть. Однако пока гора мусора продолжает расти.
«Северная Самарка»
Всеволожский район Ленобласти, деревня Самарка
Открыт в 1974 году и изначально предназначался для строительного мусора. Владельцем является ЗАО «Промотходы». Полигон получил свое название от одноименного садоводческого массива, расположенного рядом со свалкой. Жители неоднократно жаловались на полигон. В 2013 году эксперты взяли пробу почвы на въезде на «Северную Самарку». По результатам анализов ее отнесли к «чрезвычайно опасной категории загрязнения» и возбудили уголовное дело. Через два года жители Ленобласти, недовольные качеством питьевой воды, заказали независимую экспертизу, которая подтвердила загрязнение. Например, в одной из точек отбора концентрация аммоний-ионовИх наличие — доказательство недавнего загрязнения. Они придают воде неприятный запах и вкус. Употребление такой воды вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в организме. превысила предельное допустимое значение в 80 раз. Росприроднадзор наложил штраф в 173 тыс. рублей.
Мусорная гора занимает больше 30 га земли: с 1974 по 2019 год на полигоне накоплено 26,5 млн кубометров отходов (объем пятиэтажной хрущевки — примерно 14,6 тыс. кубометров). В 2019 году Росприроднадзор выявил превышение допустимой вместимости полигона на 6 млн 478 тыс. кубометров мусора. В следующем году ведомство добивалось закрытия полигона, но проиграло дело. Работу «Северной Самарки» не прекратили. Более того, по территориальной схеме обращения с отходами за 2020 год туда разрешили завезти еще 400 тыс. тонн коммунальных отходов из Петербурга и более 1 млн тонн строительного мусора. В 2020 году Росприроднадзор снова выявил, что полигон исчерпал свою вместимость. Кроме того, специалисты нашли на территории свалки отходы 3–4-х классов опасности. За эти нарушения организации выписали штраф 50 тыс. рублей. Жители окрестных садоводств продолжили жаловаться на свалку и требовали ее закрыть. В конце декабря прошлого года чиновники обещали прекратить работу полигона в 2022 году.
С начала января «Северную Самарку» исключили из территориальной схемы по обращению с отходами, то есть туда могут свозить только промышленные отходы, а сбор коммунальных запрещен. Тем не менее жители отмечали запах от свалки и фиксировали на видео мусоровозы, везущие твердые коммунальные отходы. Эксперты провели исследование и подтвердили этот факт.
В июле Росприроднадзор потребовал приостановить работу мусорного полигона на три месяца. Специалисты нашли тут отходы, запрещенные к захоронению: электронные платы, ртутные выключатели, автомобильные шины. За нарушения организации назначили штраф — 250 тыс. рублей.
Елена Смирнова, чей дом находится в двух километрах от полигона, рассказала «Афише Daily»: «Проблем у „Северной Самарки“ много, ее мощности полностью исчерпаны. Оттуда регулярно доносится неприятный запах. Три года добиваемся закрытия полигона. Обращались к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, но он сослался на отсутствие полномочий. С 2020 года Росприроднадзор проиграл почти все суды, и закрыть свалку не удалось.
Мы все-таки добились, чтобы полигон убрали из территориальной схемы по обращению с отходами в этом году. Но вопреки этому на „Северную Самарку“ свозят твердые бытовые отходы и запрещенные материалы. Регулярные выбросы свалочных газов и вонь делают жизнь невыносимой. Сейчас мы их ощущаем через день и регулярно продолжаем видеть мусоровозы с ТБО».
Полигон ТБО на Мшинской
Ленобласть, Лужский район, Мшинское сельское поселение
Полигон открыт в 2008 году в пяти километрах от поселка Мшинская и по соседству с одноименным федеральным заказником. Здесь принимают отходы 3-го и 4-го классов опасности, то есть малоопасные и умеренно опасные вещества (например, оставшиеся от разработки нефти и попутного газа). По проекту на территории могут разместить не более 1,3 млн кубометров твердых бытовых отходов. Свалка подконтрольна ООО «Авто-Беркут», принадлежащей региональному оператору.
Полигон долгие годы эксплуатировался на землях лесного фонда, что противоречило закону. В 2018 году Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования обнаружил нарушения: неправильные захоронения отходов, превышения железа и марганца в грунтовых водах. После чего суд приостановил деятельность свалки. Однако ООО «Авто-Беркут» продолжал завозить коммунальные отходы. В результате в отношении директора полигона возбудили уголовное дело. К началу лета 2020 года полигон закрыли.
Но через год он возобновил свою деятельность: Минприроды РФ разрешило продлить срок работы этого полигона до открытия нового, который начнет прием отходов из южных районов Ленинградской области в 2024 году.
Летом 2022 года полигон горел. Открытый огонь на свалке смогли потушить только на третий день. После чего Роспотребнадзор провел проверку и выявил 12 нарушений: сюда привозили отработанные покрышки, что запрещено законом, отходы не изолировали инертными материалами, что увеличивает риск возгорания мусора, в подземных водах выявили превышение концентраций нитрат-ионов, железа, кальция, хрома и фенола, а в почве нашли большое количество марганца, хрома, меди, никеля, цинка и кобальта. Виновных пообещали привлечь к административной ответственности.
Почему так происходит?
Экоактивист
В 2017 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заключили соглашение, по которому твердые коммунальные отходы из Петербурга можно увозить и складировать в Ленобласти. Все прекрасно понимали, к каким катастрофическим последствиям это приведет. Результаты — заполненные мусорные полигоны в городе Сланцы, поселке Тракторное, деревнях Пупышево, Лепсари, режим ЧС в Колтушах (сейчас он снят).
Изначально мусорная реформа предполагала внедрение раздельного сбора отходов — такое условие указано в соглашении между Ленобластью и региональным оператором. Во время запуска регоператор начал нести убытки из‑за покупки контейнеров для фракций и «недостаточно тщательной сортировки отходов гражданами». Пока раздельный сбор по-прежнему держится только на личной инициативе людей.
Если бы еще в 2020 году начали активное экопросвещение и ввели правовое регулирование раздельного сбора, мы бы уже получали не горы мусора, а вторсырье. Остатки, не подлежащие сортировке и переработке, можно было бы утилизировать, например, с помощью пиролиза или другой доступной технологии. Но для строительства настоящих мусороперерабатывающих предприятий необходимы капиталовложения и качественное вторсырье, которое можно получить, только сортируя отходы. На сегодняшний день под строительство новых мусорных объектов в Ленобласти продолжают планировать около 1000 га территории. Результат будет один — новые огромные кучи мусора и, как следствие, большие экологические проблемы.