В северной части Васильевского острова намывают новую территорию. Там планируют построить жилье на 30 тысяч человек. Местные жители протестуют и судятся с застройщиком, эксперты боятся, что в результате утонет исторический центр города. «Афиша Daily» разобралась в ситуации.

Что вообще такое намыв? Это искусственно созданная территория. Грунт забирают мощным насосом в одном месте морского дна и перекачивают в другое. Формирование намывов — это характерная черта градостроительного развития Петербурга. По словам доктора географических наук Артема Павловского, с 1703 года по настоящее время было намыто более 3000 гектаров искусственных территорий . Основные цели таких проектов просты — увеличить площадь города и снизить плотность застройки. Последний крупный такой проект в Петербурге — «Морской фасад», включающий намывы в северной и южной части Васильевского острова общей площадью 476 гектаров. Он стартовал в 2006 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Южную часть намыли и застраивают до сих пор, здесь уже заселены несколько жилых комплексов. Петербуржцы проект не оценили: они неоднократно жаловались на отсутствие дорог, инфраструктуры и благоустройства, низкое качество жилья, шум от Западного скоростного диаметра, который возвели практически под окнами домов. Эксперты неоднократно говорили, что создание «Морского фасада» — это экологическая катастрофа , которая привела к деградации биоценозовСовокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих однородное жизненное пространство. Невской губы. Что происходит с Северным намывом? Проект планировки Северного намыва был утвержден Смольным еще в 2007 году. Сначала территорию у города арендовала компания «Терра Нова», но работы затормозились, а жители использовали это место как неофициальный пляж. В 2018 году территория перешла под контроль Сбербанка из‑за непогашенной задолженности перед ним. Некоторые эксперты рынка предполагали, что банк может застроить намыв самостоятельно, но этого не произошло. Два года назад «Группа ЛСР» выкупила право на создание Северного намыва и его застройку, и пляж сразу закрыли забором. Девелопер планировал намыть 143 гектара и разместить здесь 1 миллион квадратных метров недвижимости, включая 700 тысяч квадратных метров жилья.

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С февраля по март 2021 года проходили общественные обсуждения Северного намыва. По итогам опроса, опубликованного на сайте Смольного, большая часть горожан просила отказаться от застройки из‑за возможного негативного влияния на экологию, увеличения транспортного потока, опасений повторения сценария Южного намыва. В августе этого же года петербуржцы потребовали у ЛСР документы для проведения независимой экологической экспертизы, но компания на запрос не ответила. Тогда инициативная группа обратилась в суд. В феврале этого года суд удовлетворил иск, но застройщик подал апелляцию и начал намывать территорию в северной части Васильевского острова. В конце июня «Группа ЛСР» все-таки предоставила документацию по намыву, но суды продолжаются: теперь активисты хотят признать недействительной государственную экологическую экспертизу. Это должно привести к остановке работ. «Первый суд мы уже выиграли. Он доказал, что наши требования справедливы. И наконец мы получили документы и от ЛСР, и от Росприроднадзора. Начинаем общественно-экологическую экспертизу, которую планируем закончить к 20-м числам августа. Шансы победить во втором суде у нас высокие», — рассказал «Афише Daily» активист Игорь Пирогов. Борьба жителей с намывом длится уже больше года. Сначала активисты собирали подписи против намыва. А в конце марта этого года местные жители каждую неделю стали выходить к месту предполагаемого строительства на протестные «чаепития» и обсуждать варианты решения проблемы. После очередной встречи в июне одной из активисток, главе муниципального округа Гавань Нэлли Вавилиной полиция вынесла предостережение «о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности». Несмотря на это, петербуржцы продолжают бороться за территорию и намерены выиграть второй суд. «У нас очень хорошие адвокаты, поэтому рано или поздно мы победим. Вот только беда в том, что, пока мы будем судиться, ЛСР действительно сможет насыпать какое‑то количество песка в залив, убивая при этом все живое», — отмечает Игорь Пирогов.

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Как создание намывов влияет на экологию? Эксперты уверены: намывы негативно влияют на экосистему. Один из эффектов — неминуемая гибель живых организмов. Когда воду для гидронамыва забирают из залива и пропускают через насосы, всех обитателей в толще воды засасывает в трубу вместе с песком. Доктор географических наук и доцент кафедры климатологии Артем Павловский говорит, что экосистема Невской губы в течение нескольких десятков лет находилась в стрессовом состоянии из‑за создания южной части «Морского фасада». «Это привело к сокращению биоразнообразия и численности морских организмов. Весьма вероятно, что эффект от новых намывов будет тот же», — говорит эксперт. При создании намыва в заливе образуется взвесь. «Она уменьшает проницаемость воды для солнечного света, который необходим для роста и размножения фитопланктона — он служит пищей зоопланктону, а зоопланктон, в свою очередь, поедают рыбы. Зона, где организмы могли кормиться, сокращается с нескольких метров толщи воды до десятков сантиметров, а это значит сжимается вся пищевая цепочка — вплоть до птиц, останавливающихся на миграционных стоянках у Финского залива», — отмечает эколог, попросивший не называть его имя. По словам эксперта, взвесь со временем оседает на значительном расстоянии от места работ, вызывая стресс и гибель донной фауны, заиливание прибрежных мелководий.

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Петербург утонет из‑за намыва? Дирекция Комплекса защитных сооруженийКомплекс дамб и смежных гидротехнических сооружений, созданных, чтобы защитить Петербург от наводнений. заявила об угрозе затопления исторического центра Петербурга из‑за намыва. Это вполне реальный сценарий. Как отмечает Артем Павловский, создание намывных территорий предполагает сокращение Невской губы. Она является дополнительным резервуаром для сбора большого объема воды во время наводнений. «Средняя скорость роста уровня Невской губы за счет притока речной воды при закрытых затворах комплекса защитных сооружений составляет около 50 см/сутки. Поскольку намывы сокращают площадь зеркала воды, ее способность аккумулировать речной сток уменьшается. А с учетом глобальных изменений климата и повышения среднего уровня моря создание намывов приведет к тому, что во время наводнения будут затоплены городские территории, в том числе — историческая часть Петербурга», — объясняет Артем Павловский.

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Что будет с инфраструктурой? В апреле на Градостроительном совете показали эскизы застройки. Так, в течение двенадцати лет на территории обещают построить шесть детских садов, три школы, больницу и жилые дома, рассчитанные почти на 30 тысяч человек.

Стив Каддинс Преподаватель Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО

Нам показывают красивую картинку развития Северного намыва, но можно с уверенностью предположить, что с реальностью она будет иметь мало общего . В этом плане хороший пример — Южный намыв. Можно посмотреть на него и понять, что именно нас ждет в северной части: спальный район с минимальной социальной инфраструктурой, без архитектуры, достойной петербургских морских ворот. Строительство и ввод в эксплуатацию социальной и транспортной инфраструктуры уже после того, как дома начнут заселять, приведет к проблемам не только для новых жителей. Невозможность без заторов приехать и уехать с территории на общественном и личном транспорте, необходимость возить детей в школы и детсады в другие микрорайоны, трудности с вызовом врача и даже экстренных служб — все это снизит качество городских сервисов и комфортность всех прилегающих территорий. И даже после того, как вся инфраструктура на намыве все же появится, десятки тысяч новых жителей будут неизбежно создавать изначально незапланированную нагрузку на все окружение, особенно на улично-дорожную сеть. К этой части города прилегает ЗСД, но в пиковое время съезд на магистраль и так перегружен. В целом нагрузка на инфраструктуру города продолжит возрастать. В поисках позитивных эффектов можно упомянуть прибыль компаний, которые будут вовлечены в освоение территории, рабочие места, обеспеченные стройкой, и налоговые отчисления в казну в ходе реализации проекта. Но здесь важно помнить и про цену, которую городу придется платить за дополнительную потребность в инфраструктуре.

На мой взгляд, лучше всего было бы отказаться от реализации проекта, чтобы не создавать новые экологические и инфраструктурные проблемы и так не самому простому Василеостровскому району.

Виктор Коротыч Ведущий архитектор петербургского офиса архитектурного бюро MLA+

Северный намыв в актуальной версии проекта — это сплошные многофункциональные зоны, большие полосы жилья и объектов социальной инфраструктуры. Такое модернистское планирование было характерно для XX века, когда город являлся машиной для производства рабочего класса: строгое функциональное зонирование и большие межмагистральные территории. Пляж пользовался большой популярностью у горожан. Его можно было благоустроить и использовать как рекреационную зону. А освободившийся инвестиционный потенциал вложить в реконструкцию уже застроенных территорий, например, серого поясаЗона промышленной застройки..