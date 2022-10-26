Как переехать и не сойти с ума: сервисы и полезные советы

В 2022 году переезд обсуждают чуть ли не чаще новостей. «Афиша Daily» составила для вас гид по этому нелегкому занятию со ссылками на полезные сервисы и советами.

Сортировка вещей и расхламление

Важный этап любого переезда — сортировка вещей. Расхламление поможет переехать налегке — чем меньше коробок, тем проще и дешевле. Чтобы избежать выгорания и лишнего стресса, расхламляйтесь постепенно, если, конечно, у вас есть такая возможность.

В первую очередь определитесь, какую жизнь вы хотите вести на новом месте. Например, не надо перевозить много посуды, если не готовы устраивать застолья. Выложите все вещи в комнате так, чтобы ничего не ускользало от внимания. Составьте список вещей, с которыми вы расстанетесь. К ним относятся просроченные лекарства, ненужные провода, не подходящая по размерам мебель, все предметы, которыми не пользовались больше двух лет и которые не представляют никакой ценности.

Одежду, обувь и аксессуары можно разложить по категориям «ношу часто», «ношу по настроению или на праздники», «забыл о существовании», «надоело» и «с дефектами». Вещи, которые носите часто и по настроению, точно остаются. В случае одежды с дефектами стоит оценить масштаб проблемы — вдруг на любимой рубашке нет всего одной пуговицы. От остальных вещей лучше избавиться.

Есть и сервисы, которые помогают с расхламлением. Например, в Москве этим занимается «Армия порядка». Они сортируют вещи и отправляют их на реставрацию, в благотворительные фонды или отправляют в переработку. За комиссию они также могут продать ненужные вам предметы. В Петербурге экологичным разбором квартир занимается проект «Непропало» — после их расхламления почти ничего не отправляется на помойку, вещи восстанавливают, а затем продают или раздают.

Что делать с ненужными вещами

Также есть компании, которые помогают продать ненужную мебель или вещи, а также упаковать и перевезти что‑то родственникам или на склад. Например, вот эта.

Куда можно сдать ненужные книги

Ненужные книги примут практически в любой библиотеке. Некоторые готовы забрать их на постоянное хранение, некоторые проводят буккроссинги — выделяют отдельный стол для обмена книгами между читателями. Правила в библиотеках немного различаются, так что лучше предварительно позвонить. Разумеется, все книги должны быть в хорошем состоянии, желательно без пометок. Особо ценные экземпляры можно продать через букинистические магазины. Например, специальный отдел есть в книжном магазине «Москва» на Тверской. В Москве, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде периодически проходит благотворительная книжная ярмарка «Фонарь» .

Упаковка вещей

Разобравшись в вещах, стоит определиться с видом упаковки и ее количеством. Классика жанра — картонные коробки. Их можно купить в строительных магазинах, на «Авито» или бесплатно забрать во многих крупных супермаркетах. Также магазин всех возможных упаковочных материалов есть у «Деликатного переезда». Сэкономить место помогут вакуумные пакеты. Стоят они недорого и продаются на любом маркетплейсе. Икеевскую мебель и любую другую из МДФМебель из мелкодисперсной древесной стружки и ДСПМебель из спрессованных деревянных опилок обматывайте стретч-пленкой (не пищевой!), иначе может повредиться покрытие.

Все вещи лучше упаковывать, распределяя по тематике и комнатам. Важно подписать коробки. Желательно максимально конкретно указать содержимое, чтобы потом быстрее найти необходимый предмет. Например, «Кухня: чайник, кофемашина, кастрюли». Одежду упаковать по сезону и группам («зимняя верхняя одежда», «летняя обувь»). Соберите чемодан с едой, одеждой, постельным бельем, лекарствами — всеми вещами, которые могут понадобиться сразу после переезда.

Переезд

Услугу по упаковке вещей также предоставляют многие сервисы квартирного переезда — с перевозкой или без нее. Мувинговых компаний множество. Узнать профессионалов несложно: они сами предложат заключить договор (в нем должны быть прописаны стоимость и тарифы), у них есть специальный транспорт для перевозки мебели с мягкими стенами и креплениями, на сайте можно найти фото реальных работников в специальной форме, а не картинки из фотобанка. Чтобы определиться с количеством грузчиков и транспортом, можно прислать фотографии квартиры перевозчику или воспользоваться услугами выездного оценщика — обычно они бесплатны. Стоит сделать фотографии ценных вещей перед началом переезда: так в случае повреждения будет проще получить компенсацию.

На новом месте