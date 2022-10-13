Вакцинации от гриппа и ковида: нужны ли они сейчас? И можно ли делать две прививки сразу?

Середина октября — начало сезона инфекций. К ковиду, который все еще никуда не делся, добавился грипп. Совместное их течение представляет опасность даже для людей не из групп риска. «Афиша Daily» рассказывает, как обезопасить себя: почему нужно прививаться, а также где и как это сделать.

Наталья Гаврилюк Врач-терапевт, кардиолог, автор блога DR.Gavriliuk

Сейчас происходят события, которые отвлекают нас от темы коронавируса. Несмотря на это, люди продолжают от него умирать — пусть не в таком количестве, как раньше, но смертей и заражений все еще много. Более того, я встречала случаи, когда второе или третье заражение протекали значительно хуже, чем первая встреча с вирусом. Так что вакцинироваться все еще необходимо. Более того, это важный вклад в коллективный иммунитет. Тем, кто делает это впервые, мы рекомендуем полный курс, всем остальным — бустер. Вакцинироваться лучше раз в полгода, особенно людям из группы риска.

Что касается вакцинации от гриппа. К сожалению, у нас часто путают грипп и обычную простуду. Грипп — намного более сложное заболевание, которое при плохом течении может привести к пневмонии, энцефалиту, осложнениям в работе сердца. Особенно риску подвержены беременные, люди с хроническими заболеваниями и дети. Но и остальным тоже обязательно прививаться: не всегда течение зависит только от иммунного статуса. Вакцинацию от гриппа лучше всего проводить за несколько недель до начала эпидсезона, он каждый год смещается. Но это идеальный вариант, а вообще можно вакцинироваться и в течение всего эпидсезона : иммунитет достигает своего максимума через две недели после прививки, но начинает формироваться в тот же день.

Почему важно вакцинироваться и от гриппа, и от ковида: возможно заболеть двумя вирусами одновременно, например, в больнице. В таком случае течение будет намного более тяжелое.

Вакцинироваться от гриппа и ковида можно в один день в разные места . Сейчас допускается введение до пяти разных вакцин одномоментно, эффект от этого не снижается, при этом побочные эффекты вы переживаете один раз.

Грипп

Вакцинация от гриппа в этом году стартовала еще в конце августа. Минздрав закупил на этот период только два препарата от гриппа: трехвалентную вакцину «Совигрипп» и четырехвалентную «Ультрикс Квадри».

Правила вакцинации

Оптимальный период для вакцинации — сентябрь–октябрь. Так к началу эпидемического сезона (декабрь–январь) уже сформируется необходимый иммунитет. Вакцинироваться нужно ежегодно.

Полный иммунитет формируется две недели после прививки. В течение этого времени необходимо исключить контакты с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний.

Вакцинация рекомендована всем, даже детям от шести месяцев, если нет противопоказаний. Беременным и кормящим можно прививаться вакцинами, которые не содержат живого вируса — в «Ультриксе Квадри» и «Совигриппе» его нет.

Среди противопоказаний: симптомы ОРВИ и аллергия на яичный белок (он есть и в «Совигриппе», и в «Ультриксе Квадри», но в частных клиниках можно найти вакцины без него).

После вакцинации возможны побочные эффекты: головная боль, температура, озноб, усталость. В течение 7–10 дней после лучше не перегружать себя: ни физически, ни (по возможности) эмоционально.

Где можно вакцинироваться



В Москве привиться бесплатно можно не только в поликлиниках (к ней нужно быть прикрепленным), но и в мобильных пунктах у некоторых станций метро и в ГУМе. Там вам потребуется только паспорт и полис ОМС (если есть). Полный список пунктов можно найти здесь. Мобильные пункты у метро есть и в Петербурге, их список и график работы можно найти здесь.

Рекомендации ВОЗ



ВОЗ рекомендует ежегодно делать четырехвалентную вакцину с четырьмя вариантами вируса. Трехвалентная менее эффективна.

Как соблюдаются в России



Ревакцинация сейчас носит добровольный характер, она обязательна только для медработников. При этом ежегодно прививается минимум треть населения страны: в ноябре 2020 года Роспотребнадзор отчитался, что прививку за два месяца сделали 54,6 млн человек.

Коронавирус

Правила вакцинации



— Прививаться необходимо раз в полгода.

В московских поликлиниках рекомендуют после двухкомпонетной вакцины делать бустер, а после него — снова два «Спутника V».

«Спутник лайт» снят с производства, так что бустер сейчас ставят первым компонентом «Спутника V».

Где можно вакцинироваться



В Москве — в ГУМе или поликлиниках, в Петербурге — в четырех ТЦ или поликлиниках. Подробно о том, где и как прививаться от ковида (в том числе без прикрепления к медицинскому учреждению), мы рассказывали здесь.

Рекомендации ВОЗ

Официально пандемия все еще продолжается, за последние сутки в мире зарегистрировано полмиллиона новых заболевших. Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности. «После двух с половиной лет мы начинаем видеть просветы в конце туннеля. Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно», — сказал он. Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться раз в полгода только людям из группы риска, остальным она советует делать прививку перед наступлением зимы.

Как соблюдаются в России