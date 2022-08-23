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Пандемия
Где прививаться и тестироваться на ковид в Москве и Петербурге?
Ксения Морозова
Сегодня в 13:40
В России новая волна COVID-19. С 15 по 21 августа было выявлено на 40% больше случаев, чем за предыдущую неделю. «Афиша Daily» рассказывает, что сейчас происходит с мобильными пунктами и где теперь можно привиться или протестироваться.

Что происходит?

Новая волна коронавируса регистрируется во всем мире. В Россию она пришла с некоторым опозданием из‑за сравнительно небольшого количества международных перелетов. С 15 по 21 августа в стране было выявлено 235 385 заболевших, неделей ранее — 169 259. В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости связан с распространением новых вариантов «Омикрона» (ВА.4 и ВА.5). Для них характерна большая, чем у предыдущих штаммов, заразность. Наиболее распространенные симптомы «Омикрона»: температура до 38 градусов, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, слабость и боли в мышцах. Потеря обоняния встречается крайне редко. Этот штамм все еще опасен: сейчас от ковида в России ежедневно умирает в среднем 60 человек.

Как рассказал «Афише Daily» семейный врач Дмитрий Зеленуха, прививаться сейчас необходимо раз в полгода. Перейти к режиму вакцинации раз в год мы сможем только после окончания пандемии. При этом он подчеркнул, что для повторной вакцинации подойдет разовый укол первым компонентом «Спутника V». И хотя имеющиеся вакцины пока не были модифицированы под новые штаммы, они, «несомненно, снижают риск госпитализации и смертельного исхода при заболевании».

Как пройти тест на ковид в Москве?

Многочисленные пункты экспресс-тестирования в торговых центрах и метро закрыли весной. Остался только один — на третьем этаже ГУМа, он работает с 10.00 до 21.00 каждый день. Запись не потребуется, но необходимо создать заявку на сайте emias.info или в приложении «Емиас.инфо». Это можно сделать уже на месте. Если результат окажется положительным, вам сразу бесплатно сделают ПЦР-тест для подтверждения диагноза.

Врачи указывают на низкий уровень точности экспресс-тестов и призывают при подозрении на заражение сразу проходить ПЦР-тест. Чтобы сделать его в столице, вам потребуется московский страховой полис. То есть, если вы получили полис в другом городе, вам нужно прийти в офис вашей страховой организации в Москве и переоформить документ. Если вы прикреплены к московской поликлинике, записаться на тест можно на mos.ru. В списке специализаций найдите вкладку «Мазок на COVID-19 (ПЦР)», а затем выберите удобные дату и время. Без прикрепления тест можно сделать только в пяти поликлиниках города (по одной на каждый округ), их адреса можно найти здесь. Записаться на тестирование придется оффлайн на стойке регистрации. Также можно обратиться в одну из сертифицированных коммерческих лабораторий. Это обойдется в 1500–2000 рублей за несрочный тест.

Как вакцинироваться в Москве?

Выездные пункты вакцинации в Москве также свернули, прививку без записи можно сделать только в ГУМе. Если у вас есть прикрепление к поликлинике, можно записаться онлайн. Если его нет, вакцинацию можно пройти только в 14 поликлиниках Москвы, их адреса можно посмотреть здесь. Вам понадобится полис ОМС, но не обязательно, чтобы он был выдан в столице. Записаться придется по телефону.

Как пройти тест на ковид в Петербурге?

Бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 в Петербурге проводится только по направлению от участкового врача. То есть вам сначала нужно записаться к специалисту в вашей поликлинике, а потом еще и объяснить ему, почему вам необходимо тестирование. На петербургском филиале «Госуслуг» советуют воспользоваться услугами платных медицинских учреждений. Список лабораторий, допущенных к исследованиям на коронавирус, можно найти на сайте «Роспотребнадзора». В среднем такой тест обойдется в 1500 рублей.

Как вакцинироваться в Петербурге?

В Петербурге продолжают работу четыре мобильных пункта вакцинации.

  • В торгово-развлекательном комплексе «Пик» у метро «Адмиралтейской». Режим работы: понедельник–пятница, с 11.00 до 18.00.
  • На первом этаже «Леруа Мерлен» в «Лондон Молле». В будни с 14.00 до 17.00. Необходима предварительная запись.
  • В ТЦ на проспекте Большевиков, дом 7, корп. 2. По будням с 10.00 до 13.00.
  • В ТРК «Грин Парк» в Шушарах. В понедельник и среду с 15.00 до 19.00 и в воскресенье с 10.00 до 14.00.

Также вакцинацию можно пройти в государственных медицинских учреждениях по предварительной записи, прикрепление необязательно. Вот здесь можно найти интерактивную карту со свободными талонами на прививку.

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