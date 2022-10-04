Листва в городе: как и зачем добиваться отказа от ее уборки

«Афиша Daily» вместе со специалисткой по природе в городе разбирается, почему уборка листвы вредит и природе, и людям и как обычные горожане могут это остановить.

Ольга Хохлова Партнер архитектурного бюро Utro и автор исследовательского проекта «Природа в городе»

Есть ли польза от опавшей листвы?

Для начала разберемся, зачем нужна опавшая листва (мы называем ее опадом). Во-первых, она перегнивает и питает почву. В здоровой почве живет огромное количество самых разных организмов, от червей и жуков до бактерий, а лиственный перегной — это их еда. Если опад убирают, они лишаются питания и гибнут. А значит, умирает и сама почва — потом ее будет очень сложно восстановить. Черви рыхлят землю, что дает возможность корням деревьев дышать. А значит, без них она переуплотняется, и деревья погибают. Листья дают приют насекомым и защищают корни деревьев и других растений от оголения и промерзания. Если умирают насекомые, исчезают и птицы, которые ими питаются. Может показаться, что мы преувеличиваем значение опавшей листвы. Но город существует как одна большая экосистема со множеством взаимосвязанных элементов. Если нарушается одно звено, это отражается на всех ее обитателях, в том числе людях.

Почему листья убирают?

Пользы от листвы много, откуда тогда появилось мнение, что ее нужно убирать? С одной стороны, опад портит классический газон, который укладывают муниципальные службы на лужайках города. Газонным травам требуется много солнца, а листва создает затененность и эффект парника, из‑за чего они могут начать гнить.

С другой стороны, газоны в наших городах живут не больше одного сезона по причинам, не зависящим от опада. Влияют неправильный и недостаточный уход, несвоевременные полив и стрижка, неправильное расположение — например, под деревьями, где солнца для их роста недостаточно. Газоны либо высыхают, либо вытаптываются, и через год их меняют на новые.

Также в городе есть места, где по правилам листвы быть не должно, чтобы она не портила внешний вид улиц и не мешала жителям ходить и ездить на машинах. Это пешеходные дорожки, центральные улицы, крупные магистрали и проезды. В этих местах коммунальные службы обязаны сгребать опад мягкими веерными граблями: во дворах — на расстоянии до 5 метров от асфальта, вдоль улиц и проездов — на расстоянии до 10 метров от дорожного покрытия, а на центральных улицах и вдоль магистралей нужно очищать полосу шириной до 25 метров. При этом на газонах, в парках, скверах и на бульварах листья убирать не должны.

Что делать, если листву убирают?

Самое простое и эффективное, что могут делать жители города, чтобы поддержать баланс городской экосистемы, — это писать заявления и указывать городской администрации на нарушение правил обращения с опавшей листвой.

Уборка листьев с разных территорий может подпадать под следующие статьи КоАП г. Москвы:

— 4.17 — нарушение правил создания и содержания зеленых насаждений;

— 4.18 — повреждение зеленых насаждений;

— 4.48 — нарушение в области охраны и рационального использования почв;

— 8.10 — нарушение правил санитарного содержания территорий.

Если жители двора или посетители парка хотят предотвратить уборку опавших листьев, они могут написать заявление с требованием не делать этого по конкретному адресу. Для каждого места будет свое управление, например, для придомовой территории достаточно обратиться в управляющую компанию или совет дома. В случае с парком или сквером стоит писать в департамент природопользования, управу и префектуру города.

Если листву убирают или уже убрали, поможет обращение с жалобой на организацию-подрядчика, подкрепленной фотографиями. Можно подать сразу список адресов, которые коммунальные службы очистили от листвы, и подрядчик получит штраф за каждую территорию. В первую очередь стоит писать в электронную приемную правительства Москвы. В получателях обращения нужно выбрать «Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» или «Объединение административно-технических инспекций города Москвы», а затем описать свою проблему. Шаблон обращения можно найти здесь.