Часто люди, у которых нет своих животных, теряются и совершают ошибки в контакте с чужими питомцами. «Афиша Daily» попросила специалисток по поведению кошек и собак сформулировать самые важные правила, следуя которым, вы не испортите настроение ни себе, ни животному, ни его хозяину.
Как вести себя с собаками?
Специалистка по поведению собак, автор блога If Dog Could Talk, соосновательница образовательного проекта Rebel Dog School
Уже много тысяч лет собаки — органичная часть нашего общества, поэтому важно уметь общаться с ними уважительно. Встретили ли вы уличную собаку по дороге на работу или домашнюю в гостях у друзей, стоит помнить о правилах.
- Инициатива должна быть взаимной.
- При подходе к собаке нужно замедлиться, снизив темп.
- Не стоит подходить к собаке по прямой, в собачьем мире считается вежливым подходить друг к другу по дуге, даже если она символическая.
- Смотреть стоит максимально доброжелательно, не в упор, немного скосив глаза в бок.
- Не нужно тискать собаку, трепать ее, похлопывать, особенно по голове. Большинству это не нравится, а еще такие действия могут чрезмерно перевозбудить животное. Во время контакта нужно следить за обратной связью — прикосновения к некоторым частям тела могут быть дискомфортны для конкретной собаки.
- Не нависайте над собакой, наклоняясь к ней, особенно лицом. Лучше присесть на корточки, немного повернувшись боком.
- Нужно дать собаке обнюхать себя спокойно и обстоятельно.
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- Не берите собаку на руки, отрывая ее от земли. Если собака сама пришла на ручки, это другой вопрос, но даже в таком случае лучше сидеть статично.
- Не забывайте спокойно дышать. Если вы от напряжения перестанете делать глубокие вдохи и выдохи, собака заметит это и тоже напряжется.
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- Не разрешайте детям делать все это с собакой, причем не только с чужой, но и со своей собственной.
- Если собака начала облизываться, отряхиваться, часто дышать, отворачиваться, значит, нужно отойти и оставить ее в покое.
- Если собака начала рычать, значит, вы пропустили этап, когда нужно было прервать контакт. Теперь нужно отойти очень быстро.
- Чужих собак нельзя кормить, не спросив разрешения у хозяина. Также нельзя подманивать собаку едой. Даже если она подошла из‑за голода, она все равно испытывает стресс и может повести себя непредсказуемо.
Если не соблюдать эти простые правила, собака как минимум испытает дискомфорт, а как максимум сильный стресс. На уровне поведения это может спровоцировать агрессию, в частности укусы. Для самой собаки это может быть залогом негативного опыта после общения с людьми, что потом долго и сложно придется исправлять с помощью специалиста по поведению животных.
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Во время общения с собакой нужно включать здравый смысл и эмпатию. Важную роль играет уважение к ее телу и границам, максимально предсказуемое поведение (без суеты и беспорядочных движений) и внимание к сигналам. При первых симптомах дискомфорта животного нужно сразу увеличить дистанцию.
Как вести себя с котами?
Зоопсихолог, автор блога How to Be Meow
- Важно подходить к кошке не по прямой, как мы обычно делаем с людьми, а по кривой. Приближение по прямой для нее — сигнал угрозы. Более человекоориентированные кошки понимают, что люди странные, и прощают нам это, но пугливые и неуверенные в себе могут убежать.
- Над кошкой не стоит нависать. Если мы наклоняемся к ней сверху, она так же считывает это как сигнал угрозы. Лучше всего присесть на корточки, немного отклонить корпус и протянуть расслабленную ладонь. Это приглашение к контакту.
- Стоит избегать прямого контакта глаза в глаза, он может быть дискомфортным. Настойчивый взгляд для кошки — это как если бы незнакомый человек в метро смотрел вам в глаза не отрываясь.
- Сигнал хороших намерений — медленное моргание, это можно использовать при знакомстве.
- У кошек есть приветственный звук «мурк» — его можно издавать, чтобы продемонстрировать дружелюбие.
- Нужно понимать, что даже если вы сделали все правильно, кошка может не захотеть с вами общаться. Это нормально, стоит уважать ее желание.
- Если кошка подошла, можно мягко гладить ее по боку. Поглаживания по голове нравятся далеко не всем. Прикасаясь, следим за сигналами. Если она бодается и трется, значит, ей комфортно — она так делится с нами своим запахом, это своего рода признание. Сигналы дискомфорта: отворот головы, облизывание носа языком, зевание, подергивание кончиком хвоста. Так кошка показывает, что конфликтовать она не хочет, но общаться не в настроении. Если это мы игнорируем, животное может перейти к агрессии: шипеть, замахнуться лапой. Эти сигналы люди уже считывают хорошо, но лучше все-таки прекратить контакт на более раннем этапе.
- Если кошка уже стала агрессивной и потеряла контроль, стоит использовать преграду, которая прервет зрительный контакт между человеком и животным. Подойдет лист картона, фанеры или ткань — но в последнем случае это не защитит вас от атаки. Потом нужно аккуратно по кривой уйти из пространства, оставить кошку в одиночестве и дать ей успокоиться. То есть не запирать ее в маленькой комнате, а уйти самим.
- Если вам хочется покормить уличное животное, лучше выполнять все те же правила и быть терпеливыми. Конечно, голодная кошка может подойти к вам через страх, но это все равно будет стрессом и принуждением. Можно бросить вкусняшки от себя, чтобы кошке не пришлось сокращать с вами дистанцию. Если вы не будете заставлять ее делать то, что она не хочет, она будет испытывать к вам больше доверия. Кормить лучше всего кошачьей едой — даже дешевое специальное питание лучше условной колбасы. Молоко и сыр часто вызывают у котов диарею.
- Если вы хотите угостить животное в гостях, стоит попросить припасенную вкусняшку у хозяина. У многих из них есть аллергия, слабый ЖКТ, заболевания, подразумевающие диету.
Мне не понравилось бы, если бы человек у меня в гостях решил устанавливать свои правила в контакте с моим питомцем. Например, сгонял его со стола или дивана, тискал помимо воли. В общем, вел себя неуважительно по отношению к кошке, не воспринимая ее как одного из владельцев дома.