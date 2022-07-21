Часто люди, у которых нет своих животных, теряются и совершают ошибки в контакте с чужими питомцами. «Афиша Daily» попросила специалисток по поведению кошек и собак сформулировать самые важные правила, следуя которым, вы не испортите настроение ни себе, ни животному, ни его хозяину.

Как вести себя с собаками?

Уже много тысяч лет собаки — органичная часть нашего общества, поэтому важно уметь общаться с ними уважительно. Встретили ли вы уличную собаку по дороге на работу или домашнюю в гостях у друзей, стоит помнить о правилах.

Инициатива должна быть взаимной .

. При подходе к собаке нужно замедлиться, снизив темп.

Не стоит подходить к собаке по прямой, в собачьем мире считается вежливым подходить друг к другу по дуге, даже если она символическая.

Смотреть стоит максимально доброжелательно, не в упор, немного скосив глаза в бок.

Не нужно тискать собаку, трепать ее, похлопывать, особенно по голове. Большинству это не нравится, а еще такие действия могут чрезмерно перевозбудить животное. Во время контакта нужно следить за обратной связью — прикосновения к некоторым частям тела могут быть дискомфортны для конкретной собаки.

Не нависайте над собакой, наклоняясь к ней, особенно лицом. Лучше присесть на корточки, немного повернувшись боком.

Нужно дать собаке обнюхать себя спокойно и обстоятельно.

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⠀ Не берите собаку на руки, отрывая ее от земли. Если собака сама пришла на ручки, это другой вопрос, но даже в таком случае лучше сидеть статично.

Не забывайте спокойно дышать. Если вы от напряжения перестанете делать глубокие вдохи и выдохи, собака заметит это и тоже напряжется.

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⠀ Не разрешайте детям делать все это с собакой, причем не только с чужой, но и со своей собственной.

Если собака начала облизываться, отряхиваться, часто дышать, отворачиваться, значит, нужно отойти и оставить ее в покое.

Если собака начала рычать, значит, вы пропустили этап, когда нужно было прервать контакт. Теперь нужно отойти очень быстро.

Чужих собак нельзя кормить, не спросив разрешения у хозяина. Также нельзя подманивать собаку едой. Даже если она подошла из‑за голода, она все равно испытывает стресс и может повести себя непредсказуемо.