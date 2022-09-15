Реклама
Личный опыт
Человек, который прошел 100 тысяч шагов за день, — о том, как и зачем он это сделал
Ксения Морозова
Сегодня в 15:20
Многие из нас слышали, что каждый день нужно проходить как минимум 10 тысяч шагов. Но как часто мы справляемся с этой задачей? «Афиша Daily» нашла человека, который прошел в десять раз больше дневной нормы за одни сутки, и расспросила его о том, как он это сделал и что узнал о Петербурге и Москве благодаря многочасовым прогулкам.
Иван Гусев

Экс-директор «ВКонтакте», сейчас занимается своим IT-проектом

Идея

Люди любят разные вещи: кто‑то кофе, кто‑то наблюдать за птицами, а я люблю ходить. Профессионально я занялся этим прошлым летом — еще был ковид, все сидели дома и сходили с ума. И я начал много гулять. Работа позволяла, у меня было много созвонов, которые можно было проводить на улице. Начав ходить, ты уже не можешь остановиться — поэтому не советую никому: потом будет тяжело бросить, ноги требуют движения. Сначала ты делаешь кружок вокруг дома, потом побольше, потом уходишь все дальше, тебе открываются все новые и новые интересные места. Каждый день превращается в приключение — и вот тебе уже не хочется работать, а хочется только ходить. Особенно в таких городах, как Петербург, где я живу, и Москва, где я часто бываю.

Есть еще одна деталь: тогда я работал во «ВКонтакте» и запускал приложение «Шаги» — это социальный шагомер, в котором видно, кто из твоих друзей сколько прошел, можно с ними соревноваться, устраивать челленджи. Отчасти я начал ходить, чтобы тестировать приложение и каждый день быть на первом месте.

В общем, хотел впечатлить людей, чье мнение мне на самом деле неважно.

При разработке приложения мы хотели понять, какой дневной максимум шагов в нем стоит поставить. Я решил провести эксперимент и ходил весь день — прошел 60 тысяч, и в конце у меня болело все тело. Решил, что 80 — это максимум, и, кажется, в «Шагах» все еще стоит это ограничение. Но у меня есть товарищ — профессиональный ходок, однажды он за 23 дня дошел пешком из Петербурга в Москву. Он сказал, что это все чепуха, и человек может пройти 100 тысяч шагов. С тех пор я хотел проверить, действительно ли это возможно.

Подготовка

Целый год я готовился. Каждый месяц начинал тренироваться с первого числа и примерно через две недели на это забивал. А потом снова вспоминал, что у меня есть цель в жизни. Тренировки очень простые: тебе просто нужно постоянно ходить. Вне зависимости от обстоятельств я каждый день делал минимум 10 тысяч шагов, в среднем — 15. В выходные старался проходить 30–40, чтобы это уже не казалось чем‑то сложным. В таких подготовках важно поверить, что ты можешь достигнуть цели. Через время я снова прошел 60, это далось мне гораздо легче, и 100 тысяч перестали казаться такой уж нереалистичной задачей.

Чем можно заниматься во время постоянной ходьбы

Проблема людей в том, что они слишком медленно ходят.

У меня есть быстрые друзья, с которыми мне было комфортно гулять, но они, к сожалению, все уехали. Так что я хожу один. Но мне очень нравится. Я прослушал штук 40 аудиокниг за год, правда, качество этого прослушивания не самое высокое. Но самое классное — это думать. Желательно держать телефон в кармане, убрать наушники и дождаться момента, когда вас наконец отпустит информационная наркомания и появится медитативное состояние. Кто‑то достигает его йогой и медитацией, кто‑то водкой, а я прогулкой.

Я много думал о том, зачем я это делаю. Мне вспомнился диалог из фильма «ДМБ»:
— Пришивайте подворотничок к воротничку.
— А мы не умеем.
— Никто не умеет… Дело не в умении, не в желании и вообще не в чем. Дело в самом пришивании подворотничка.

Также здесь: смысл просто в самой ходьбе. Просто надеешься, что когда дойдешь, что‑то почувствуешь.

Забегая вперед: я ничего не почувствовал.

Ходить по одним и тем же местам скучно, поэтому у меня появилась дополнительная цель: пройти по каждой улице Москвы и Петербурга — или хотя бы по каждой интересной. Это помогает преодолеть нужную дистанцию, потому что ты постоянно видишь новые места. В обычные дни своей скучной мещанской жизни ты ходишь постоянно одними и теми же маршрутами, так что это своего рода путешествие.

Постановка рекорда

Я отложил постановку рекорда на лето: зимой по петербургским сугробам каждый шаг считается за три. В самом конце лета, когда в Петербурге было уже нежарко, я решил: сейчас или никогда. В каком‑то смысле я читер: начал в полночь, погулял до пяти утра, потом поспал пять часов и гулял с одиннадцати до упора. Видимо, следующий этап — пройти 100 тысяч за раз. Суммарно у меня получилось 16 часов ходьбы, плюс я иногда отдыхал и ел.

Первый этап я прошел по Коломне — это мой самый родной район, ночью он страшный и от этого самый красивый.

Я ходил по нему одинокий, вглядывался в закоулки, пугался теней. Утром проснулся и увидел, что на улице идет дождь. Подумал: «Ну слава Богу, надо отменять эту ерунду, лучше пойду посплю». В общем, мой разум пытался меня обмануть, но я не дал ему это сделать. Пошел на Ваську — мне там осталось немного линий закрыть — и потом отправился на Приморскую. Это было стратегической ошибкой. Этот район — выставка странных фантазий с бетонными мастодонтами на ножках посреди полей. Слишком много открытых пространств, которые ничем не заполнены, кроме парковок. Там ты не насыщаешься стилями, цветами, формами, стрит-артом, закоулками, в которые можно заглянуть, так что гулять там не очень комфортно. Оттуда вернулся на Васильевский, зашел на «Севкабель» поесть. Встретил там коллегу, у меня уже очень болели ноги, но я пытался улыбаться и делать вид, что мне весело. Зато насладился видом на Финский залив и увидел очень классный дом — он называется «Гаванский рабочий городок». На нем в 1991 году нарисовали мурал американские художники — это полный психодел, не понимаю, как его все еще не закрасили.

На самом деле 90 тысяч шагов я прошел сравнительно налегке, только было очень скучно. Последние 10 тысяч чувствовал, что мой организм разваливается и я начинаю вредить себе. Но останавливаться было нельзя. Весь день шел дождь, я был мокрый насквозь, и чувство жалости к самому себе придавало сил.

На последней тысяче я фантазировал, как буду радоваться в финале, как это важно для меня. В 23.20 я сделал стотысячный шаг, ничего не произошло, так что я купил шоколадку, вернулся домой и сел смотреть ютьюб.

На следующий день тело болело просто как после хорошей тренировки, так что я прошел еще тридцаточку. Это наркомания, ты уже просто не можешь не ходить. Два дня немного хромал, но потом все прошло — сила практики.

Экипировка

Здесь то же самое, что с бегом: чем более легкая и удобная у вас обувь, тем меньше у вас потом будет проблем. Я человек очень несерьезный, поэтому всю жизнь ходил в дешевых кедах и испортил себе ноги. Но за день до рекорда я купил себе хорошие кроссовки. Прошел 100 тысяч и снова хожу в плохой обуви, потому что мне так нравится. Не забывайте, что носки тоже бывают разными — из‑за неудачных могут появляться мозоли. Я взял с собой небольшой запас батончиков для спортсменов с протеином и детское питание, которые легко есть на ходу.

Что узнал, гуляя по Москве и Петербургу

В Петербурге классно выходить за пределы парадного города, чтобы увидеть настоящую жизнь. Я всегда знал, что Петербург — лучший город на земле, а сейчас дополнительно в этом убедился. Попробуйте пройти хотя бы все линии Васильевского острова — вы офигеете от разнообразия и в архитектурном, и в эмоциональном смысле. Зайдите в каждый двор на второй линии, посмотрите, сколько там тайн. Самые лучшие районы — это Семенцы, Пески, Коломна, Купчино, Петроградка, Васька. На Невский можно вообще не выходить: нет смысла гулять по шоссе.

В Москве благодаря долгим прогулкам ты понимаешь масштаб. Все говорят: «Москва — большой город». Но как только ты начинаешь ходить, понимаешь, что это значит и почему вообще все у нас так устроено. Понимаешь, насколько ты здесь маленький человек по сравнению с этим городом. Ты тут даже не винтик, а крошечная часть декорации в чужих фантазиях.

После тысячи пройденных по Москве километров, становится понятно, как много в Петербурге проблем. К счастью, у нас стали вводить платную парковку — многие улицы очистились, что прекрасно. Бросается в глаза, насколько преображается настроение людей и города из‑за большого количества зелени. Было бы хорошо, если бы в Петербурге что‑то сделали и с этим. Но в Петербурге есть и некоторый парадокс: кажется, если его вдруг привести в порядок и так же сильно отмыть, как столицу, то он потеряет шарм запущенности, от которого все в глубине души кайфуют.

Я иногда тоже думаю: если ты вдруг идешь по Петербургу Достоевского, а у тебя идеальные парковки, классные пешеходные зоны, во всех дворах общественные пространства, то ты не понимаешь, а почему вообще Раскольников убил старушку.

Может быть, в Петербурге нужно найти особый тип благоустройства — с сохранением хтони, но так, чтобы дома не разваливались.

Подробности по теме
89 станций метро, пять мостов и два намыва: что наобещали горожанам власти Петербурга
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Иван Гусев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение