89 станций метро, пять мостов и два намыва: что наобещали горожанам власти Петербурга

В Петербурге подвели итоги общественных обсуждений генплана —его обещают принять до конца 2022 года. В документе прописали, как будет развиваться город до 2050 года: там обещают пять новых мостов, 89 станций метро и застройку целого ряда зеленых зон. «Афиша Daily» разобралась в планах и рассказывает, какие из них имеют шанс на реализацию.

Даниил Веретенников Архитектор-градопланировщик бюро MLA+ Дмитрий Баранов Транспортный инженер бюро OTS Lab

89 новых станций метро

В городе обещают построить 89 станций метро, в том числе в районах с низкой транспортной доступностью: в Юнтолово, Парголово, Буграх, Стрельне, Пулково, Ручьях, Янино, возле аэропорта Пулково, на Василеостровском намыве. 31 из них хотят возвести до 2030 года. Пока идут работы только над тремя: «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная».

Дмитрий Баранов: За пять лет в Петербурге построили пять станций метро: «Беговая», «Зенит», «Дунайская», «Шушары», «Проспект Славы». Чтобы открыть еще 89 станций, понадобится минимум 70 лет — это выходит далеко за сроки действия генплана. Петербург не получит бюджет как у Москвы хотя бы в силу разного масштаба городов. В градостроительный документ закладывают максимальное количество станций, чтобы площадки под них не застроили — в этом и заключается основной смысл современного генплана. Правда, это может вводить в заблуждение застройщиков и покупателей недвижимости.

Вестибюль станции метро «Беговая» © Александр Демьянчук/ТАСС

Пять мостов через Неву

Планируют построить и пять новых мостов через Неву: Ново-Адмиралтейский пройдет через Большую Неву между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова до Адмиралтейских верфей, Арсенальный соединит Арсенальную и Воскресенскую набережные в створе Арсенальной и Таврической улиц с выходом на Полюстровский проспект, Орловский тоннель между Смольной и Свердловской набережными под Невой, Большой Смоленский от улицы Коллонтай до Большого Смоленского проспекта и в створе Широтной скоростной магистрали.

Дмитрий Баранов: Ново-Адмиралтейский мост планируют расположить близко к Благовещенскому, он требует выноса Адмиралтейских верфей, разрезает прекрасную двухъярусную набережную с бульваром, выводит потоки машин на узкие улицы в исторической застройке. Орловский тоннель кажется совсем нереальным: очень дорогой и сложный объект, пригодный только для автотранспорта. Самый полезный и реальный — Арсенальный мост в створе одноименной улицы. Остальное можно отложить и дорабатывать.

Город-спутник Южный

Это новый населенный пункт в Пушкинском районе, по обе стороны от федеральной трассы М-20 (Киевского шоссе). В 2009 году компания «Старт девелопмент» приобрела под него участок в 2012 га. Застройщик планирует возвести жилье, офисы, больницы, школы, рассчитанные на 134 тысячи человек. Первые объекты обещают построить к 2024 году.

Драйвером проекта станет научно-технический кластер «ИТМО Хайпарк». Он включает кампус для магистрантов и аспирантов, технологическую долину и бизнес-парк. Главный учебный корпус начнут строить в конце 2022 года. Сдача первой очереди, куда помимо корпуса войдут общежития и студенческий клуб, запланирована на конец 2024 года.

Даниил Веретенников: Город-спутник Южный перекочевал в новый генплан из предыдущего. Пока концепция выглядит как легкомысленное прожектерство в интересах крупного девелопмента. Идея строительства новых городов в стране с убывающим населением сама по себе звучит сомнительно. В качестве градообразующего объекта «подтянули» научно-технический кампус ИТМО, но такие проекты нужно располагать в черте города, а не выносить за пределы. Вместо цельного градостроительного образования авторы предлагают архипелаг монофункциональных «спальников», отделенных друг от друга Киевским шоссе и железной дорогой. Несмотря на то что проект уже начали реализовывать, еще не поздно сократить масштабы строительства и сохранить часть природных ландшафтов.

Высокоэтажная застройка вместо хрущевок

Жилые дома в Московском районе © Роман Пименов/ТАСС

В Петербурге приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Теперь в городе можно сносить дома 1957–1970 годов вне зависимости от их состояния, а землю отдавать под освоение застройщикам. По новому генплану на месте сноса предлагают установить зону высотных домов — от девяти этажей и выше. На это обратил внимание депутат Борис Вишневский.

Даниил Веретенников: Вероятно, мы получим плотную высокоэтажную застройку, сопоставимую с московской. Без государственной поддержки микрорайоны рискуют превратиться в каменные джунгли без качественных зон отдыха и с транспортными проблемами.

Застройка территории Пулковской обсерватории

В конце 2016 года стало известно о строительстве ЖК «Планетоград» у главной обсерватории Академии наук в Петербурге. Научное сообщество и градозащитники выступили против решения, так как это могло помешать астрономическим наблюдениям. Но РАН заявила, что научные исследования здесь бесперспективны. Вскоре строительство комплекса признали законным, и проект реализовали. В новом генплане территорию под общественно-деловую застройку увеличили, а количество зеленых зон вокруг обсерватории сократили.

Даниил Веретенников: Пулковская обсерватория — не просто памятник архитектуры, а ценный ландшафтно-градостроительный комплекс. Это важный сегмент бывшего зеленого пояса Ленинграда, который можно было бы оберегать наряду со знаменитыми дворцово-парковыми пригородами Петербурга. Есть впечатление, что на научной функции обсерватории уже давно поставлен крест, хотя, насколько мне известно, астрономы считают, что у нее еще есть потенциал.

Проекты, реализуемые вокруг Пулковской обсерватории, не только превращают живой научный центр в склад исторической оптики, но и сами по себе служат свидетельством устаревшей градостроительной политики, основанной на ценностях бесконечной стройки и экстенсивного расползания города.

Сестрорецкий намыв

Это намывные территории в Курортном районе, между Тарховским лесопарком и КАД. Застройщик «Северо-Запад Инвест» планировал возвести жилые дома, спортивные, деловые и торговые объекты, бизнес-центры к 2028 году.

Даниил Веретенников: В новом генплане, в отличие от действующей версии документа, обозначили сеть магистральных улиц, подробно распланировали жилые, деловые и рекреационные зоны. Сестрорецкий намыв — продукт советской градостроительной мысли, когда разрастание города вширь, в том числе в направлении акватории, еще не считалось чем‑то плохим. Теперь предлагать такие решения попросту стыдно: генеральный план должен раз и навсегда отдать приоритет решению проблем уже застроенной части города, а не созданию новых районов с нуля. Кроме того, у экологов есть опасения: любые намывы уменьшают емкость Невской губы и увеличивают риски подтопления.

Дмитрий Баранов: Улично-дорожная сеть Курортного района не рассчитана на то, чтобы подключать к ней дополнительные массивы застройки. Если мы увеличим транспортную нагрузку на Приморское шоссе, его придется реконструировать, а это затруднительно, потому что местами шоссе зажато между домами и железной дорогой. Если там организовать непрерывное движение, встает вопрос: как людям выезжать со своих участков?

Северный намыв

© Пресс-служба КГА

Это искусственно созданные территории в северной части Васильевского острова. Проект был утвержден Смольным еще в 2007 году. К 2034 году здесь построят инфраструктуру и жилые дома, рассчитанные почти на 30 тысяч человек. Эксперты неоднократно высказывались против намывов в Петербурге, потому что они негативно влияют на экосистему и могут привести к подтоплениям исторической части города.

Даниил Веретенников: Это решение не ново, и будущий генеральный план не предпринимает попытку пересмотреть его. Благодаря близости к центру города у Северного намыва больше градостроительной логики, чем у Сестрорецкого, но экологические риски он тоже несет. Проект оставляет желать лучшего: мы видим большие полосы жилья и объектов социальной инфраструктуры, при этом количество дорог и улиц не рассчитано на предполагаемую плотность населения.

Дмитрий Баранов: Улично-дорожная сеть в северо-западной части Василеостровского района окончательно сформирована еще в СССР и не рассчитана на расширение и то количество жителей, которое предполагает проект. Основной магистралью здесь должен стать проспект Крузенштерна (он соединяет набережную Макарова и Шкиперский проток). В таких условиях потоки машин загрузят улицы и упрутся в историческую часть района, что усугубит транспортные проблемы. Станцию метро «Морской фасад» на намыве явно откроют не скоро. Такой планировкой мы будем стимулировать людей пользоваться автомобилями, тем самым приближая жесткие меры: платный въезд в центр или ограничения владения автомобилем.

Застройка Охтинского мыса

«Газпром нефть» в 2006 году выкупила участок на Охтинском мысе, чтобы возвести «Охта-центр». Петербуржцы выступили против проекта, так как еще в 1990-х здесь обнаружили останки крепости Ниеншанц XVII века. Корпорация перенесла строительство небоскреба в Лахту, а это место решила использовать под не такой высокий офисный комплекс, спроектированный японским бюро Nikken Sekkei.

Даниил Веретенников: Как бы ни старались градозащитники, по новому генплану территория отдана под деловую застройку. Теперь ничто не мешает «Газпром нефти» реализовать планы по строительству своего офиса. Это станет печальной градостроительной ошибкой: город не только потеряет остатки ценного археологического комплекса, но и лишится зеленой зоны.

Продолжение набережной Макарова

Это проект магистрали, которая должна соединить старую и новую части набережной Макарова на Васильевском острове на левом берегу Малой Невы от истока реки Смоленки до моста Бетанкура. Дорога пройдет по территории дикого парка «Заросли» на берегу Малой Невы, который создали сами горожане.

Даниил Веретенников: По новому генплану здесь обозначили продолжение набережной Макарова. По сути, это короткий путь от стрелки Васильевского острова на Западный скоростной диаметр (ЗСД). Это решение загубит парк «Заросли» — зеленую прибрежную зону без транспорта, каких на Неве почти не осталось.

Дмитрий Баранов: Мы проводили расчеты, согласно которым суммарный эффект этой связи для транспортной системы практически равен нулю, то есть положительный эффект в одних местах нивелируется отрицательным в других. Высока вероятность, что проект реализуют, хотя есть шанс, что из‑за экономических сложностей он будет отложен.

Застройка общественного сада на Петроградской стороне

Процесс создания арт-инсталляции, посвященной будущему мемориальному саду Общественный сад /VK

Это пустырь на Петроградской стороне на углу Кронверкской и Сытнинской улиц. Здесь обнаружили массовое захоронение начала XVIII века и фундамент церкви XIX века. Городские активисты создавали на этом месте общественный сад и пытались сохранить зеленую зону. Несмотря на их старания, новый генплан определяет участок под общественно-деловую застройку.

Петербургский аналог Третьего транспортного кольца

Это полукольцо, соединяющее южные и северные периферийные районы, минуя исторический центр. Магистраль призвана снизить транспортную нагрузку на центральные районы. По новому генплану дорога пройдет по Приморскому проспекту, набережным правого берега Невы, мосту Александра Невского (или по Большеохтинскому мосту) через Обводный канал на ЗСД. Вместе со скоростным диаметром получается замкнутый контур.

Дмитрий Баранов: Эту дорогу хотели построить еще в 1990-е по аналогии с Третьим транспортным кольцом в Москве. Тогда это казалось логичным: серый пояс вокруг центра города представлял собой депрессивные промышленные территории. Сейчас их застраивают жилыми домами, а там, где проходит магистраль, выявили множество объектов культурного наследия. Реализовать проект невозможно, потому что для этого понадобилось бы снести много зданий, местами засыпать русло Обводного канала и сузить Неву. Можно построить лишь отдельные участки транспортного обхода, например развязку на правом берегу у моста Александра Невского. Но зачем? Мост и так перегружен, и это решение только усугубит ситуацию. Разгрузить центр может только развитие общественного транспорта и платный въезд.

Тоннель через Удельный парк

Дорога должна соединить Арсенальную набережную с Выборгским шоссе. Проект трассы активно обсуждают с 2005 года. С тех пор планы по пробивке неоднократно менялись и сталкивались с сопротивлением градозащитников.

Дмитрий Баранов: По новому генплану этому месту вернули статус рекреационной зоны, так что теперь здесь можно проложить только тоннель под землей. Но условия для этого крайне стесненные: центральный участок магистрали проходит в плотной исторической застройке, по железной дороге с множеством мостов, окружен зелеными зонами. Многолетняя стройплощадка может негативно повлиять на среду Удельного парка и его обитателей. Вместо этого лучше развивать городскую электричку и ускорить трамвай для связи северных районов с центром города.

Измайловский бульвар через Митрофаниевское кладбище

Магистраль в створе Измайловского проспекта хотят продлить через один из самых больших православных некрополей ― Митрофаниевское кладбище.

Дмитрий Баранов: В новом генплане на территории кладбища обозначили тоннель и путепровод, но непонятно, как это можно реализовать с точки зрения действующего федерального закона об охране памятников. И зачем нужны два искусственных сооружения подряд.

Пробивка Аптекарской набережной через Лопухинский сад

© Семен Лиходеев/ТАСС

Это магистраль по берегу Малой Невки вдоль объекта культурного наследия в Петроградском районе ― Лопухинского сада. Петербуржцы выступали против строительства дороги, считая, что проект испортит зону отдыха.

Дмитрий Баранов: Здесь планируют построить тоннель, вероятно под водой, к 2040 году. Но как и на какие средства ― вопрос открытый. Это решение может исказить облик береговой линии, затруднить вход в сад. Кроме того, проект требует больших затрат на содержание, потому что в нем постоянно нужно откачивать воду, поэтому вероятность его реализации низкая.

Продолжение Шуваловского проспекта

Шуваловский проспект продлевают от Камышовой до Планерной улицы через Юнтоловский лесопарк, работы закончат в 2023 году.

Дмитрий Баранов: Градостроительный документ в этом случае отстает от действительности, потому что работы уже ведут, а на участке развязки с ЗСД пробивка построена. Мы наблюдаем, как вырубают лес, а животные теряют места обитания, что беспокоит жителей и специалистов. Шуваловский проспект потенциально может улучшить доступ к ЗСД от «Лахта-центра», но есть и альтернативные пути ― например, магистрали М-32 и М-49. Однако этот проект уже не отменить.

Что не так с Генеральным планом Петербурга?