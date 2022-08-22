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Запах гари и смог от пожаров задержится в Москве и Подмосковье как минимум до выходных
Сегодня в 14:02

Запах гари и смог будут ощущаться в Москве и Подмосковье по меньшей мере до конца недели, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В восточных от Москвы областях много лесов горит, и, даже когда погасят пожары, все равно будет дымиться пожарище, наверное, до конца рабочих дней это ощущение будет», — сказал Вильфанд. По его словам, даже если пожары продолжатся, то из‑за юго-восточного ветра, который к концу недели сменится южным, запах дыма и гари периодически будет чувствоваться.

В это же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остается крайне сложной из‑за того, что пожар разгорается.

Вильфанд добавил, что затрудняют тушение пожаров жаркая погода, ветер и отсутствие осадков. Пожары фиксируются также во Владимирской и Нижегородской областях и на востоке от Москвы.

«Вот если бы дождь пошел, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и, более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности», — заявил он.

Жители столичного региона начали жаловаться на смог после разрастания пожаров в Рязанской области.

Подробности по теме
В Москве сильный дым и запах гари. Что происходит и как защитить себя?
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