Летом (особенно когда ураган позади) хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. «Афиша Daily» собрала топ площадок, на которых можно смотреть кино под открытым небом.

«Красный Октябрь»

© KION

Summer Cinema by KION на «Стрелке» — кинотеатр-коллаборация KION и «Художественного». Программа показов разбита на тематические рубрики: актуальный арт-мейнстрим, классика, Midnight Screenings, хорроры, культовые картины, премьеры собственных проектов от KION. Все фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами на русском. Во время сеанса можно заказать блюда из бара «Стрелка».

Адрес Берсеневская наб., 14, стр. 5а
Цены 450–750 р.
Расписание и билеты

ВДНХ

© ВДНХ

Кинотеатр-лекторий от мультимедийного сервиса Okko работает только в пятницу, субботу и воскресенье. В ближайший уик-энд здесь можно увидеть последний фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери», классическое «Любовное настроение» Вонга Карвая или черную комедию «Дать дуба в округе Юба». Изменчивая московская погода не помешает просмотру: над кинотеатром установлен навес.

Адрес Просп. Мира, 119
Цены Вход бесплатный, по предварительной регистрации
Расписание и билеты

Парк Горького

© Михаил Почуев/ТАСС

До 2022 года в парке работал кинотеатр «Пионер», но в этом сезоне он не открылся. Зато здесь запустилось новое пространство, созданное парком вместе с «Яндексом», — «Плюс Дача». Здесь читают лекции, занимаются йогой, смотрят спектакли, балет и кино. Из ближайших кинопоказов — режиссерская версия солнечного хоррора «Солнцестояние», трагикомедия «Человек — швейцарский нож» с Дэниелом Рэдклиффом в роли трупа и семейное фэнтези «Последний богатырь». Вход на все события с подпиской на «Яндекс Плюс» бесплатный по предварительной регистрации. Билеты сложно поймать — мониторить их лучше в 11 утра.

Адрес Крымский Вал, 9
Цены Вход свободный, по предварительной регистрации
Регистрация и расписание

«Музеон»

© «Москино»

«Москино Музеон» — летняя киноплощадка на 190 мест. Здесь показывают авторское кино, классику и фестивальные картины на языке оригинала с русскими субтитрами. Сеансы идут всю неделю.

Адрес Крымский Вал, влад. 2
Цены 250–450 р.
Расписание и билеты

Парк «Сокольники»

© «Москино»

Еще один кинотеатр сети «Москино» в одном из крупнейших парков Москвы. Сейчас здесь идут повторные показы известных картин: «Амели», «Достучаться до небес», «Драйв», «Миллионер из трущоб». Площадка сконструирована из экологичных материалов и вмещает 180 человек.

Адрес Митьковский пр., 10
Цены 250–450 р.
Расписание и билеты

Сад «Эрмитаж»

© Сад «Эрмитаж»

«Каро Эрмитаж» уникален: это единственный в России кинотеатр с надувным экраном. Здесь зрители сидят под открытым небом на пуфиках прямо на лужайке, а звук подается через наушники. Навеса нет, так что при плохой погоде сеанс может быть отменен. Кроме кинопоказов, в саду проходят лекции и беседы с кинокритиками.

Адрес Каретный Ряд, влад. 3
Цены от 400 р.
Расписание и билеты

Парк «Фили»

© «Москино»

Кинотеатр «Москино Фили» расположен на главной аллее парка. Здесь смотрят кино в любую погоду: в солнечные дни под открытым небом, в пасмурные — под навесом. В расписании сейчас — «Шербурские зонтики», «Одержимость», «Королевство полной луны» и другие популярные картины, уже бывшие в прокате.

Адрес Б.Филевская, 22, стр. 8
Цены 250–450 р.
Расписание и билеты

Парк «Остров мечты»

© Парк «Остров мечты»

Летний кинотеатр с большим экраном и удобными шезлонгами находится в южном ландшафтном парке. Несмотря на то, что «Остров мечты» — это парк развлечений, фильмы тут показывают не детские. Сейчас тут идет «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи, «Дикая» Жан-Марка Валле и одна из немногих премьер — «Булки» с Кристиной Асмус.

Адрес Просп. Андропова, 1
Цены 300–900 р.
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Парк Олимпийской деревни

© Парк Олимпийской деревни

В центре парка рядом с главным павильоном расположен бесплатный кинотеатр на 50 зрителей. Показывают классику отечественного кино: в этот уик-энд можно увидеть «Небесный тихоход», «Броненосец „Потемкин“» и «Свинарка и пастух». Сеансы обычно проходят по выходным, в случае непогоды мероприятия переносят на другую дату.

Адрес Олимпийская деревня, 2
Цены Вход свободный
Расписание Публикуют за пару дней в телеграм-канале
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