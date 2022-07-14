Летом (особенно когда ураган позади) хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. «Афиша Daily» собрала топ площадок, на которых можно смотреть кино под открытым небом.

«Красный Октябрь»

Summer Cinema by KION на «Стрелке» — кинотеатр-коллаборация KION и «Художественного». Программа показов разбита на тематические рубрики: актуальный арт-мейнстрим, классика, Midnight Screenings, хорроры, культовые картины, премьеры собственных проектов от KION. Все фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами на русском. Во время сеанса можно заказать блюда из бара «Стрелка».

Адрес Берсеневская наб., 14, стр. 5а Цены 450–750 р. Расписание и билеты

ВДНХ

Кинотеатр-лекторий от мультимедийного сервиса Okko работает только в пятницу, субботу и воскресенье. В ближайший уик-энд здесь можно увидеть последний фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери», классическое «Любовное настроение» Вонга Карвая или черную комедию «Дать дуба в округе Юба». Изменчивая московская погода не помешает просмотру: над кинотеатром установлен навес.

Адрес Просп. Мира, 119 Цены Вход бесплатный, по предварительной регистрации Расписание и билеты

Парк Горького

© Михаил Почуев/ТАСС

До 2022 года в парке работал кинотеатр «Пионер», но в этом сезоне он не открылся. Зато здесь запустилось новое пространство, созданное парком вместе с «Яндексом», — «Плюс Дача». Здесь читают лекции, занимаются йогой, смотрят спектакли, балет и кино. Из ближайших кинопоказов — режиссерская версия солнечного хоррора «Солнцестояние», трагикомедия «Человек — швейцарский нож» с Дэниелом Рэдклиффом в роли трупа и семейное фэнтези «Последний богатырь». Вход на все события с подпиской на «Яндекс Плюс» бесплатный по предварительной регистрации. Билеты сложно поймать — мониторить их лучше в 11 утра.

Адрес Крымский Вал, 9 Цены Вход свободный, по предварительной регистрации Регистрация и расписание

«Музеон»

«Москино Музеон» — летняя киноплощадка на 190 мест. Здесь показывают авторское кино, классику и фестивальные картины на языке оригинала с русскими субтитрами. Сеансы идут всю неделю.

Адрес Крымский Вал, влад. 2 Цены 250–450 р. Расписание и билеты

Парк «Сокольники»

Еще один кинотеатр сети «Москино» в одном из крупнейших парков Москвы. Сейчас здесь идут повторные показы известных картин: «Амели», «Достучаться до небес», «Драйв», «Миллионер из трущоб». Площадка сконструирована из экологичных материалов и вмещает 180 человек.

Адрес Митьковский пр., 10 Цены 250–450 р. Расписание и билеты

Сад «Эрмитаж»

«Каро Эрмитаж» уникален: это единственный в России кинотеатр с надувным экраном. Здесь зрители сидят под открытым небом на пуфиках прямо на лужайке, а звук подается через наушники. Навеса нет, так что при плохой погоде сеанс может быть отменен. Кроме кинопоказов, в саду проходят лекции и беседы с кинокритиками.

Адрес Каретный Ряд, влад. 3 Цены от 400 р. Расписание и билеты

Парк «Фили»

Кинотеатр «Москино Фили» расположен на главной аллее парка. Здесь смотрят кино в любую погоду: в солнечные дни под открытым небом, в пасмурные — под навесом. В расписании сейчас — «Шербурские зонтики», «Одержимость», «Королевство полной луны» и другие популярные картины, уже бывшие в прокате.

Адрес Б.Филевская, 22, стр. 8 Цены 250–450 р. Расписание и билеты

Парк «Остров мечты»

Летний кинотеатр с большим экраном и удобными шезлонгами находится в южном ландшафтном парке. Несмотря на то, что «Остров мечты» — это парк развлечений, фильмы тут показывают не детские. Сейчас тут идет «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи, «Дикая» Жан-Марка Валле и одна из немногих премьер — «Булки» с Кристиной Асмус.

Адрес Просп. Андропова, 1 Цены 300–900 р. Купить билет

Парк Олимпийской деревни

© Парк Олимпийской деревни

В центре парка рядом с главным павильоном расположен бесплатный кинотеатр на 50 зрителей. Показывают классику отечественного кино: в этот уик-энд можно увидеть «Небесный тихоход», «Броненосец „Потемкин“» и «Свинарка и пастух». Сеансы обычно проходят по выходным, в случае непогоды мероприятия переносят на другую дату.

Адрес Олимпийская деревня, 2 Цены Вход свободный Расписание Публикуют за пару дней в телеграм-канале