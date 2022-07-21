Вместе с каналом RTVI и программой «Московский weekend» мы сделали для вас гид по активным развлечениям в Москве. Гулять и пить вино летом — тоже хорошо, но как насчет получить новые впечатления?

партнерский материал партнерский материал

Вознестись над водой Флайборд

© Morteza F.Shojaei/Unsplash

Флайборд — это развлечение, совмещенное с физической нагрузкой. Вы получите классные эмоции, слегка подкачаете ноги и, вероятнее всего, хорошенько промокнете. А еще будете выглядеть ну очень эпично ! Конструкция флайборда состоит из простого устройства, прикрепленного к водомету гидроцикла. Благодаря мощным потокам воздуха взлетать ввысь можно на расстояние до 9 метров над водой. На флайборде можно выполнять различные гимнастические и акробатические трюки прямо в воздухе — первое время они будут получаться сами по себе, пока осваиваетесь с управлением.

Flyboard 3000 р. за 15 мин., 5500 р. за 30 мин. Born2Fly пн-пт: 2500 р. за 15 мин., 5000 р. за 30 мин.; сб-вс и праздники: 3000 р. за 15 мин., 5000 р. за 30 мин.

Джеймс Бонд, подвинься! Зиплайн

© Brandon Stein/Shutterstock

Если ветра в волосах и парусах вам недостаточно — попробуйте зиплайн. Это не только шпионский гаджет из бондианы, но и безопасный, быстрый и очень красивый спуск по стальному канату. Вам нужно только оттолкнуться, все остальное сделает гравитация. За 700 метров можно развить скорость до 60 километров в час. Уверяем, в этот раз ветер будет не только в волосах, а вообще везде. В Москве прокатиться на зиплайне можно через Москву-реку на Воробьевых горах. Оттуда открывается отличный вид на ближайший лес, Лужнецкую набережную, Нескучный сад, Москва-Сити и «Лужники».

SkyPark 2500 р. , по акции 6000 р. за 3 полета

Порулить боингом — что? Да! Авиасимуляторы

© ThisisEngineering RAEng/Unsplash

Пожалуй, самое неочевидное развлечение из нашего списка — в своей ленте инстаграм-сторис вы едва ли такое наблюдали. Поуправлять боингом, аэробусом, вертолетом и даже боевым самолетом! Речь идет, конечно, о симуляторах авиалайнеров: это тренажеры, аналогичные тем, что используются для тренировки и обучения пилотов. При этом и без каких‑либо знаний об управлении воздушными судами вы справитесь — как минимум со взлетом, посадкой и самим перелетом. Задачей со звездочкой для уже опытных «пилотов» станут полеты в грозу, метель или, например, если откажут два двигателя прямо на взлете…. Скучно не будет. Кроме того, подобные симуляторы используются в качестве одного из элементов терапии при избавлении от аэрофобии (!) , которой страдает, по некоторым данным, почти треть россиян. Важно, что это лишь часть комплекса терапии и не лечит самостоятельно. Развлечение доступно и для детей от 8 лет (разумеется, в сопровождении взрослых).

Еще больше идей, как разнообразить свою жизнь в городе, вы можете подсмотреть в программе «Московский weekend» на канале RTVI. Удобно, что каждая из передач соответствует определенному ракурсу города. Так, вы можете узнать о Москве танцевальной, исторической, музыкальной, театральной, неочевидной, развивательной, музейной, спортивной, гастрономической и кинотеатральной. При этом в каждом выпуске речь пойдет как о дневных, так и о ночных развлечениях.

Как на скейте, только на волне Серфинг на искусственных волнах

© Josu Ozkaritz/Shutterstock

Хватит заниматься интернет-серфингом — займитесь настоящим! Специально оборудованные зоны с искусственными волнами в черте города — отличная возможность встать на доску в любое время года или подготовиться к сезону на открытой волне. Уровень волны даже можно настраивать индивидуально под каждого серфера. Высота гребня может достигать 1,4 метра, а ширина волны — 7,5. Попробовать свои силы можно даже без опыта катания: инструктор объяснит устройство доски и расскажет, как работает волна. Что немаловажно — обучит грамотному падению и правильной постановке ног. Если с этим освоитесь, можно переходить к карвингу (резкие повороты на волне) или олли (прыжок с отрывом доски от поверхности воды — почти как на скейте).

Уплыть в закат Сапсерфинг

© Maksim Goncharenok/Pexels

Если не хочется седлать искусственные волны, попробуйте что‑то более умиротворенное, например сапсерфинг. Сап немного походит на каякинг: все, что понадобится, — это лодка и весло. Остальную работу за вас сделают мышцы корпуса и водная гладь. Конечно, тренер обучит вас технике гребли и проинструктирует по правилам безопасности на воде. Снаряжение тоже выдадут — даже водонепроницаемый чехол для телефона . Для новичков предусмотрены групповые тренировки, а если опыт у вас уже есть, можете попробовать сап-йогу !

Покорить новые вершины Скалодром

© Allan Mas/Pexels

Мечтаете взобраться на Эльбрус, а может, и на Эверест? Скалодром — отличное место для практики. Это своеобразный аттракцион, который потребует от вас не только физических усилий, но и сообразительности. Занятия проходят на стенах, оборудованных специальными зацепами, которые имитируют породу настоящей скалу. Трассы разделены по сложности и уровню подготовки, а их высота может достигать 13 метров. Конечно, в покорении вершин вам поможет инструктор. Подберет для вас специальные ботинки нестандартной формы — скальники, научит пользоваться страховкой и лишний раз подбодрит. Потому что занятия на скалодроме — довольно серьезная физическая активность.

Рекомендация от RTVI — SportStation Club групповая тренировка — 1300 р. , персональная — 2500 р. Climb Lab пробное занятие — бесплатно , групповое занятие — 1350 р., индивидуальное — 3500 р. за 2 ч BigWall вводное занятие — 1500 р. , персональная тренировка — 3500 р.

После эмоциональных и энергозатратных развлечений вы, наверняка, проголодаетесь. И мы рекомендуем не идти в уже знакомые места, а также попробовать получить новый гастрономический опыт . Например, сходить в ресторан с кухней, которую вы раньше не пробовали. В гастрономическом выпуске программы «Московский weekend» на RTVI рекомендуют ресторан северной кухни Björn. Как выяснилось, из новых ощущений тут не только непривычная кухня (блюда из оленя, кабана и косули!), но и опция выездного ужина на природе. Ресторан под открытым небом в живописной локации звучит как идеальный сетап для вечера с близкими людьми. Еще больше идей, как получить свежие гастрономические впечатления, ищите в этом выпуске передачи на RTVI. А о самых новых заведениях Москвы вы можете узнать из нашей подборки:

Подробности по теме Пить пиво в Dacha Gastropub и шампанское — в Champ: новые рестораны недели Пить пиво в Dacha Gastropub и шампанское — в Champ: новые рестораны недели

Сжечь с азартом миллион калорий Сквош

© i g h t p o e t/Shutterstock

Сквош — это почти что теннис (по крайней мере, калорий сжигает так же много). RTVI считает его самым здоровым видом спорта, и это оправданно: во время тренировки работают как верхняя (удары ракеткой), так и нижняя (бег по площадке) части тела. Тренировки проходят в закрытом помещении — вам выдают мягкий мяч и ракетку. В отличие от классического большого тенниса соперники стоят рядом друг с другом и отбивают мяч в стену, пытаясь запутать оппонента, чтобы тот не смог отбить его в свой ход. Если не нашлось друга, разделяющего ваш спортивный энтузиазм, всегда можно поиграть с тренером.

Рекомендация от RTVI — сквош-клуб «Москва» групповая тренировка — от 1900 р. , персональная — 3600 р., аренда корта — от 1300 р. за час Drive групповая тренировка — 2500 р. , персональная — 4500 р., аренда корта — от 2000 р. за час Squash Capital групповая тренировка — 1300 р. , персональная — от 3500 р., аренда корта — от 1400 р. за час

Свободное падение (ну почти!) Аэротруба

© Chubarova Iryna/Shutterstock

Если вы давно мечтали прыгнуть с парашютом, но ноги так и не дошли, попробуйте аэротрубу. Эксперты приравнивают полеты в аэротрубе к полноценным кардиотренировкам, об этом рассказывают ведущие передачи «Московский weekend» на RTVI. В аэротрубе можно испытать незабываемые ощущения свободного падения. Не поверите, но падать тоже необходимо правильно — на первых тренировках нужно научиться балансировать. Но уже вскоре можно не только с удовольствием лететь вниз, но и выполнять трюки (под руководством тренера, конечно).

Газ в пол, ручник на себя Картинг

© Dahiana Waszaj/Unsplash

Старый добрый, но, возможно, позабытый картинг — захватывающее адреналиновое развлечение для взрослых и детей. Сценариев может быть много: погонять с друзьями наперегонки или, например, взять двухместный карт и поразить кого нужно своим умением дрифтить не только джойстиком в Need For Speed. А можно и вовсе втянуться — пойти в школу картинга и гонять уже более профессионально. Помимо развлекательной составляющей, картинг и обретение скиллов в нем сделают вас более опытным водителем машины: скорее всего, вам будет проще ориентироваться в решении сложных дорожных ситуаций .