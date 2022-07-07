Продолжаем делиться самыми интересными гастрономическими новостями в нашей еженедельной рубрике открытий. На этот раз рассказываем, где съесть хороший плов и лагман и куда идти за пивом и шампанским. А еще где искать сытные завтраки, запеченные на гриле персики с инжирным джемом и коктейль со вкусом жвачки и лимонно-розмаринового сорбета.

Dacha Gastropub Фиш-энд-чипс и пять сортов пива собственного производства на Новом Арбате

1 из 7 2 из 7 Курица гриль со шпинатом и соусом из зеленого перца, 850 р. 3 из 7 Салат с томатами, брынзой и каперсами, 530 р. 4 из 7 Пицца с грибами и мортаделлой, 750 р. 5 из 7 Чипсы из батата с соусом тартар, 400 р. 6 из 7 Крылья BBQ, 620 р. 7 из 7

Одна из главных особенностей нового совместного проекта Глена Баллиса и Lucky Group на Новом Арбате — собственная пивоварня: большие металлические чаны стоят прямо в зале, напротив открытой кухни. Самодельное пиво задало и направление кухни — меню придумали таким образом, чтобы еда подходила к напиткам из хмеля. Блюда простые и очень сытные, многие из них удобно брать на компанию: крылья BBQ, кальмары в кляре или начос с томленой говядиной. Еще одна важная и заметная деталь интерьера, кроме чанов с пенным, — нежно-розовая дровяная печь, в которой готовят пиццу. Тесто делают на закваске из цельнозерновой муки — оно получается очень тонким, мягким, влажным и с тягучими корочками. Начинок всего шесть — от «Маргариты» до грибной с мортаделлой или трюфельной. Последняя — самая дорогая. В нее добавляют тонко нарезанный трюфель и просят за порцию 990 рублей. Помимо пиццы, есть раздел с пастами, несколько простых супов вроде рыбного или куриного, пара бургеров, пастуший пирог с корицей и сосиски собственного производства. Кухня — простая и действительно «дачная», такую легко можно представить на загородном застолье с друзьями: большие порции и легкие рецепты, спелые летние овощи и обилие мяса и рыбы. Главный неожиданный фаворит — фиш-энд-чипс: нежную треску готовят в хрустящей панировке и приносят с молодым горохом, мятой и картошкой фри с соусом тартар из майонеза и мелко нарубленных соленых огурцов.

Что пробовать Карпаччо из форели, пармезан, 550 р. Томаты, брынза, каперсы, 530 р. Пицца «Трюфель», 990 р. Фиш-энд-чипс, 950 р. Пастуший пирог, 990 р.

Адрес Новый Арбат, 28 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 191 28 88

Shashleek Миниатюрная самса, отличный плов и много шашлыков

1 из 7 2 из 7 Ачик-чучук, 450 р., лагман, 750 р., вагури, 2000 р. 3 из 7 Самса с зеленью, 150 р., самса с бараниной, 200 р., самса с говядиной, 200 р. 4 из 7 Шурпа, 600 р. 5 из 7 Шашлыки в ассортименте, от 300 до 850 р. 6 из 7 Али-назик, 350 р. 7 из 7

Shashleek — сеть ресторанов родом из Узбекистана. Там выбор ограничили только шашлыками, в московском же пространстве блюда очень разнообразные. В меню есть множество традиционных позиций от плова и мантов до лепешек патыр, лагмана в двух вариациях или салата ачик-чучук с томатами и красным луком. Ресторан находится в ТЦ «Сфера» на Новом Арбате. Вход найти непросто — возможно, придется обойти полздания, чтобы попасть внутрь достаточно вымершего помещения: свет здесь горит тускло, многие магазины не работают, а чтобы встретить людей и спросить дорогу, придется блуждать по полупустым коридорам. Поэтому лучше сразу подходить к верхней парковке здания — там найдете вход в ресторан и попадете в яркое аутентичное пространство с многоцветными коврами, плетеными корзинами для сухофруктов и колоннами с мозаикой. К меню только одно замечание: креветки в кляре, вьетнамский фо-бо и тайский том-ям кажутся лишними в многообразии традиционных блюд, которые и стоит заказывать в ресторане. Почти все опробованные оказались крайне удачными: в первую очередь заказывайте праздничный плов с нутом, бараниной и изюмом, лагман в виде супа или горячего, сочный молотый шашлык (иными словами, люля-кебаб) и самсу. Последняя совсем небольшая, поэтому не удивляйтесь, что блюдо будет вам всего на пару укусов, зато очень сочная — сока так много, что лучше наклониться над тарелкой при откусывании, иначе рискуете забрызгать одежду. На десерт берите самодельный в меру сладкий медовик и чай — его принесут в керамическом узорчатом чайнике с такими же блюдцем и пиалой.

Адрес Новый, Арбат 36, стр. 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 936 218 88 88

Champ Bistro & Champagne Bar Свежие фермерские овощи, костный мозг с шоколадом и прекрасный «Беллини»

1 из 7 2 из 7 Томленое ребро с перловкой, соусом из лисичек и фундука, 1900 р. 3 из 7 Вырезка говядины с солеными помидорами и страчателлой, 900 р. 4 из 7 «Монблан» с кремом из халвы, семечками и мороженым из сыра камамбер, 500 р. 5 из 7 Крудо из сибаса с крыжовником и маринованными лисичками, 750 р. 6 из 7 Пирог «Мергез» с тушеной квашеной капустой и красным винным соусом с сухофруктами, 990 р. 7 из 7

В доходном доме ХIX века на Неглинной улице заработал Champ владелицы Ларисы Мамедовой (Touché). Как следует из названия, в ресторане большое внимание уделяют шампанскому, игристым и петнатам — коллекцию можно рассмотреть у двух больших стеклянных шкафов, сделанных наподобие витрины, с этикетками со всего мира. Светлое и довольно тесное пространство заведения состоит из двух залов. В первом расположили большой коммунальный стол и бар, где смешивают коктейли и наливают игристое. Во втором — высокие маленькие столики на двоих и chef’s table — несколько посадочных мест за стойкой открытой кухни, позволяющих посетителям наблюдать за всеми процессами приготовления и работой поваров. Бренд-шефом Champ выступил Тарас Кириенко (Touché, «ЦДЛ»), а шеф-поваром — Арина Журавлева. Блюда получились интересные — с неочевидными и порой удивляющими сочетаниями ингредиентов. Например, в меню есть горячая закуска из костного мозга, которую подают с шоколадным ганашем и самодельным хлебом на закваске, — его готовят с грецкими орехами и сухофруктами. Сочетание сладко-горького шоколада и соленой мозговой части кости удивляет — это неожиданно настолько, что даже не верится, и хочется сразу повторить, чтобы лучше распробовать. Еще из необычного есть крем-брюле из фуа-гра — тающую текстуру гусиного паштета дополняют тягучим желе из кваса; и корюшка, которую маринуют и подают с мягким козьим сыром и спелыми фермерскими томатами.

Что пробовать Фермерские овощи с соусом из нута и тунца, 800 р. Коктейль Bellini, 600 р. Крем-брюле из фуа-гра с желе из кваса, 950 р. Костный мозг с шоколадным ганашем, 650 р. Пирог «Мергез» с тушеной квашеной капустой, красным винным соусом с сухофруктами, 990 р.

Адрес Неглинная, 14, стр. 1а Время работы вс-чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–4.00 Телефон +7 985 531 55 31

Что еще интересного

Новые утренние блюда в Touché

Боул с зеленой гречкой, яйцом, хумусом из горошка и томатом, 550 р.

Бренд-шеф Тарас Кириенко разработал новое меню завтраков. Среди блюд — вся привычная утренняя классика соленого и сладкого. Можно попробовать несколько блюд из творога: ленивые вареники подают с вареньем из грецких орехов (550 р.), а лепешки с соленой творожно-сырной начинкой — со свежими овощами (600 р.). Также есть несколько утренних вариаций яиц — от скрэмбла на двух половинках хлеба с мортаделлой и микрозеленью (550 р.) до внушительной миски зеленой гречки с вареным яйцом, гороховым хумусом, помидорами и авокадо (550 р.). Из сладкого есть круассан с малиново-маковой начинкой и розовой глазурью (350 р.) и пирожные канеле в трех вариациях: с аперолем, с соленой карамелью или с лавандой (по 170 р.).

Симпатичные авторские коктейли в Lumicino

«Кэнди-Кэнди», 800 р.

В итальянском «Огоньке» разработали коктейльную карту с шестью авторскими позициями от Антона Мальцева (Ugolek, Pinch, Leveldva). Теперь к большому зеленому салату (1150 р.) или сочной пицце с креветками и кремом из авокадо (1650 р.) можно заказать «Сгроппино» с ликером со вкусом жвачки и лимонно-розмариновым сорбетом, Barbapapa на розовом джине, рислинге и дынном ликере с персиковым кордиалом или Carosello, названный в честь итальянского телевизионного шоу «Карусель». В бокале — все главные вкусы Италии: горько-сладкий ликер чинар, терпкий джин, газировка «Сан Пеллегрино» с экстрактом цедры апельсина и карамелью и кордиал на основе саган-дайля.

Ягоды, фрукты и выпечка в Kalabasa

Персик на гриле с инжирным джемом и овечьим сыром, 590 р.

В кафе-кондитерской Kalabasa на «Бауманской» обновили летнее меню, сделав упор на свежие ягоды, спелые фрукты и овощи. Новые блюда ввели сразу в несколько разделов: салатов, десертов и выпечки. Так, появился открытый бутерброд на самодельной бриоши — в качестве начинки кладут пастрому из индейки и домашнюю страчателлу (630 р.); несложный овощной салат из редиса, томатов и огурцов (530 р.) и несколько летних фруктовых салатов. Например, с клубникой и кедровыми орехами (690 р.) или с брынзой и персиками, которые поджаривают на гриле, чтобы они стали сочнее и ароматнее (590 р.). Новое меню разнообразное, но без выпечки уходить не советуем. В кондитерской теперь можно попробовать домашний пирог с абрикосами, ореховым кремом франжипаном и миндалем (370 р.) или три вида воздушных заварных пирожных «Шу» с начинкой из творога, черники или шоколада на выбор (по 290 р.).

Обновленное меню в Piri Piri

В богемно-вальяжном баре Piri Piri на Петровке обновили меню закусок, решив не мудрить и сделать ставку на простоту блюд. Еда здесь не главное, важнее — вино и коктейли от Марата Саддарова. Их можно попробовать и в Piri Piri, и в Noor Bar. Все новинки, придуманные шеф-поваром Димой Петриком, очень лаконичные, без лишних деталей и сложных вкусов — зато в них много овощей и фруктов. Например, в меню добавили сезонный клубнично-томатный суп гаспачо — его украшают базиликовым маслом и свежей клубникой (700 р.). Фруктово-овощную концепцию продолжают простой и сытный салат «Хочешь сладких помидоров?» из двух видов томатов с ялтинским луком, куриным бедром и творожным сыром (750 р.) и томленая медово-сливочная морковь с кедровыми орешками и козьим сыром (600 р.).

Винная карта, коктейли и бюджетные блюда в «‎Скрепке»

Френч-тост с клубникой и кремом из маскарпоне, 250 р.

В первые месяцы работы в бистро предлагали только слабоалкогольные коктейли на пиве. По словам владельцев, гости часто спрашивали что‑то покрепче и, за неимением настоек, уходили ‎заканчивать вечер в соседние бары. Пару недель назад «Скрепка‎» получила лицензию на продажу алкоголя, и теперь тут есть полноценная коктейльная карта, которая напоминает укороченное и более зрелое меню «Ровесника‎»‎. В настойке «Малина-чили» (220 р.) водку заменили на джин, а привычный для бара в Малом Гнездниковском джин-тоник соседствует с насыщенно фруктовой сангрией и легким хуго-шприцем на игристом вине и ликере из бузины (по 350 р.). Также сделали отдельную винную карту, которую будут обновлять примерно раз в две недели, — о ее содержании можно узнать только устно. Сейчас наливают два петната, белое, красное и оранжевое вино. Цена за бокал стартует от 350 рублей. Алкоголь дополняет меню, где основатели собрали блюда из любимых заведений: например, кюфту в лаваше от «‎Alexander’s МитПоинт» (350 р.) или френч-тост с клубникой и кремом из маскарпоне от петербургской пекарни «‎Футуры»‎ (250 р.).