Долгие годы каретные сараи на Хитровке были закрыты забором, и о существовании этого идеального для вечеринок двора никто не знал. Но теперь здесь появилась жизнь: 8 июля в Подколокольном переулке открывается новый проект White Studios. «Афиша Daily» рассказывает о Yauza Place, у которого есть все шансы стать главным тусовочным местом этого лета.

Алексей Ольховой Основатель White Studios (Blanc, Radio и другие проекты)

Как нашли здание В 2020 году презентацию этих зданий мне прислал наш сотрудник — и она мне не понравилась, фотографии страшные. Я ответил, что мне неинтересно, но представители арендатора настояли и все-таки приехали пообщаться лично. Их было двое, а один из них оказался моим одноклассником, с которым мы не виделись со школы. Так что я решил все-таки сходить на объект, тем более что он находится через дом от места, где я живу. Когда я зашел туда, то сразу понял, что это шедевр. Я постоянно делаю из хлама хорошие вещи, так что могу видеть будущую красоту в разрушенных зданиях. Пытаясь меня уговорить, они рассказали, что уже получили порубочные ордера на уничтожение тополей во дворе. Я ужаснулся — и это стало одной из причин, почему я не отказался. Деревья мы сохранили, и сейчас все ими восхищаются — они гигантские, красивые и к тому же от них нет пуха. История здания Это бывшие каретные сараи генерал-майора Николая Хитрова. Его усадьба стоит в соседнем дворе, и в честь него же названа Хитровка. По документам сараи, как и многие другие исторические здания в округе, построены в 1860 году. Вряд ли тут все построили одним махом, так что, видимо, это примерная дата.

Последние десятилетия помещения эксплуатировались абсолютно бездарно: видно, что в них не вложили ни копейки, любая проблема заделывалась глиной. Здесь хранились старые пистолеты и измерительные приборы. Кажется, склад организовали еще в 1970-е годы, и с тех пор весь этот хлам никто не трогал, он так и лежал, плотно покрытый пылью. Когда мы заехали, тут не было ни одного живого места, красивые арочные окна зачем‑то заколотили шифером.

Здания не являются объектами культурного наследия — выглядели они неприглядно, к тому же на территорию никогда не пускали людей, никто не знал, что тут вообще что‑то есть. Сейчас наши гости видят в этих постройках историческую ценность, но подчеркнули ее мы. Надеемся, что вскоре их признают памятником архитектуры и обяжут сохранить в состоянии образца 2022 года. Какие работы здесь провели Мы провели хорошую реставрацию, максимально восстановив оригинальный облик фасадов — как мы сами его представляем, потому что никаких эскизов не сохранилось. Существующие конструктивы дополнили подходящими материалами, чтобы было гармонично и естественно. Выглядит так, будто тут все помыли и стряхнули пыль. А вот внутри мы чудили по полной, интуитивно совмещая все, что нам нравится. В зоне ресторана — там, где были каретные сараи, — полы как в деревне у бабушки, деревянные, неровные, покрытые охристой эмалью. У всех складывается ощущение, что они тут были всегда. Но на самом деле мы их придумали сами. Фермы (конструктивы, которые держат кровлю) соседнего здания были сделаны из старого толстенного бруса. Из него мы соорудили двери, пол и лавки во дворе: купили ленточную пилу и месяц нарезали эти брусья. Убили кучу пил: за сотни лет дерево затвердело в камень. Но это того стоило — такой материал нигде не купить. У нас нет дверей без истории, часть из них стояла в петербургских доходных домах, под них мы делали специальные проемы. При этом у общего стола — пушистые меховые стулья с хвостами, на антикварных французских полочках стоит банка с мармеладными глазами. Здесь стоял старый столярный верстак, на котором пилили доски. Мы его отреставрировали, и теперь это стол администратора в лобби.

Что здесь происходит теперь? Наш проект — это санаторий для души. Люди могут поесть в ресторане, выпить в баре, посидеть во дворе, познакомиться. Также здесь расположена наша фотошкола White — это большой важный для нас проект. В Москве нас знают по заведениям Blanc и Radio, и этот проект — продолжение той же концепции, хотя и со своей атмосферой. В Yauza Place по четвергам будет играть джаз — не кавер-бенды, а люди, которые пишут свою музыку. По пятницам и субботам проходят вечеринки с классно подобранными диджеями, разнообразной музыкой. В хорошую погоду мы открываем все окна настежь, люди веселятся и во дворе, и внутри. Двора у нас два — большой и малый, разделенные перголой. Ее впоследствии мы хотим остеклить и сделать оранжерею. Аудитория Аудиторию мы будем отфильтровывать — на фейсконтроле стоят милые девушки. Это не значит, что к нам можно прийти только в костюме или вечернем платье, скорее наоборот. Для нас важно, чтобы это были мыслящие люди, свободные от стереотипов и предрассудков.

Программа открытия Наше официальное открытие пройдет 8 июля. В большом дворе презентует свой новый материал диджей Andys. В малом дворе — атмосфера Blanc: негромкая музыка и большое количество торшеров, настольных ламп, свечей. Ночной танцпол разместится в небольшом лобби, мы хотели, чтобы там было плотно и можно было почувствовать вибрацию колонок. Стартуем в 19.00, а закончим под утро, мы не выключаем музыку при полном танцполе.

Yauza Place находится по адресу: Подколокольный переулок, 16, стр. 3. Основной вход — с Яузского бульвара.