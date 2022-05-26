В эти выходные в Балашихе пройдет фестиваль «Небо», посвященный «всему, что может взлететь». Среди его участников — самый титулованный пилот мировой спортивной авиации Светлана Капанина, первая женщина, участвовавшая в гонках на реактивном самолете, Юлия Крылова и пилот вертолета, который ищет пропавших детей, Елена Горячева. Мы с ними поговорили.

Светлана Капанина Самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту

Я училась на фармацевта, но выбор профессии был случайным. В самолетный спорт попала, потому что хотела прыгнуть с парашютом, ощутить страх перед открытой дверью — когда делаешь шаг в бездну. Я была бесстрашной девчонкой, хотела чего‑нибудь испугаться. Пришла в авиаспортклуб и записалась на самолетный спорт — мне пообещали, что так я смогу прыгнуть. С тех пор так и летаю уже почти тридцать пять лет. С парашютом я, разумеется, прыгнула, раньше это было обязательно для всех пилотов. Первый мой полет был строем, в составе группы. Погода была плохой, ничего интересного мы не делали, и, конечно, мне это не понравилось. Но через несколько дней меня снова привезли на аэродром, прокатили на пилотажС выполнением различных фигур в воздухе. — и это неповторимые ощущения, такое не может не понравиться человеку, который любит экстрим и высоту. Все вокруг вращается, большая скорость, разнонаправленная перегрузка — тебя то вдавливает в сидение, то выбрасывает из него. Чтобы не расплыться по кабине, как кисель, нужно напрягать все тело. При этом пилот все понимает, ориентируется, четко останавливает самолет — это меня восхитило.

© Фестиваль «Небо»

Когда я начинала заниматься спортивной авиацией, это было гораздо проще, чем сейчас. При Советском Союзе мы приходили в авиаспортклуб, записывались, как на любую другую секцию, учились и участвовали в соревнованиях бесплатно, нас даже кормили и давали возможность жить на аэродроме. Сейчас ничего подобного нет — за все нужно платить. В нашей сборной самолетов нет, их нужно покупать или арендовать. Министерство спорта дает минимальное финансирование, но на нормальную подготовку его не хватает. Спортсменам приходится искать спонсоров, но найти их в России очень сложно, нет культуры спонсорства.

На старте моей карьеры женщин-пилотов было очень много.

Во-первых, у нас была летающая страна, было огромное количество клубов по всему Союзу. Во-вторых, на соревнованиях по правилам команда должна была состоять из трех человек, среди которых — хотя бы одна женщина. Иначе на команду накладывался существенный штраф. То есть в каждом клубе состояли девушки, и многие из них — очень сильные. После распада Союза поменялось отношение и к женщине, и к самолетному спорту. А про стереотипы о женщинах-пилотах: мужчины тоже бывают эмоциональными, таких немало. Каждый человек — индивидуум. Если женщина способна выполнять мужскую работу — почему бы и нет? Если мужчина способен выполнять женскую — почему бы и нет? Лишь бы каждый из нас делал свою работу хорошо и профессионально.

Юлия Крылова Пилотирует реактивный Л-29, первая женщина в мире, принимавшая участие в гонках на реактивном самолете, организатор «Авиадевичника»

Я стала пилотом в сорок лет, уже будучи матерью двух дочек. Мои муж и отец тоже пилоты, и все мы начали этим заниматься во взрослом возрасте. Для нас это хобби, а не профессия. Это затратное увлечение в плане времени и финансов. Клубов, которые предоставляли бы возможность летать бесплатно, сейчас нет.

Мы с супругом много лет работали, чтобы реализовать свою мечту.

Я вылетела сразу на реактивном самолете — просто так сложились обстоятельства, я попала на реактивный аэродром Орешково. Это большая скорость, большая ответственность, много топлива и шума. Поверить, что скоро я смогу управлять таким самолетом одна, было сложно — даже когда я уже начала обучение. В день первого вылета меня довольно строго экзаменовал проверяющий инструктор. Так что к моменту старта я была уже вымотана и чувствовала себя роботом. Вырулила на полосу, дала обороты и эмоции у меня появились, только когда я была на высоте 50 метров. Удивилась, как легко и быстро самолет отрывается от земли, если ты сидишь в кабине одна.

© juliaandjet/Instagram*

Полет на самолете заменяет медитации, спорт — все, что помогает человеку отвлечься от суеты и переключиться. Лучше осознаешь масштаб своих проблем: смотришь с высоты на землю, облака, в прямом смысле слова меняешь ракурс. И понимаешь, что даже серьезные сложности решаемы, все это можно пережить. Я никогда не думала, что это неженское дело. Есть мужчины, которым не дано управлять автомобилем — например, Леонид Парфенов рассказывал, что в его семье водит жена. Есть женщины, у которых это получается прекрасно.

Я не вижу никакой связи между гендером и способностью управлять самолетом.

Но стереотипы все еще существуют. Моя подруга получила пилотское удостоверение, летает на собственном самолете. Но когда она выкладывает фото в соцсетях, ей пишут: «Ты что, одна, что ли, летишь?» Или видят в отражении сидящего рядом рядом мужа и комментируют: «А, так вот кто ведет». Но больше это слышно от людей со стороны, летчики прекрасно относятся к женщинам. У меня есть дети — это груз ответственности. Если бы я была одна, то смогла бы себе позволить больше лихачества и рискованных поступков. Я ни на секунду не забываю, что должна вернуться к семье, поэтому летаю очень осторожно. Конечно, в авиации намного меньше женщин, чем мужчин. Еще меньше владелиц самолетов. Им нужна поддержка — мне повезло с супругом-пилотом, а у многих нет такой опоры. Я захотела познакомиться с девушками-пилотами и организовала «Авиадевичник» на свой день рождения. Там многие сказали, что им нужны такие встречи, чтобы знакомиться, делиться опытом, помогать друг другу, подсказывать контакты. Через год мы провели второй «Авиадевичник» и увидели результаты прошлой встречи — в новых пилотских удостоверениях, в новых участницах, их собралось порядка ста человек. Для нас это полезно: чем больше людей летает, тем лучше. Многие вопросы проще решать коллективно — от хранения самолетов до перемещения по стране. В этом году будет третий девичник — в этот раз впервые у нас будет пусть небольшая, но женская летная программа «В небе только девушки».

Елена Горячева Бывший бухгалтер, сейчас — фрилансер и координатор вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел»

Когда я работала бухгалтером и экономистом, никакого интереса к полетам не испытывала. Стандартная жизнь офисного планктона: работа, дом, друзья. О том, что когда‑нибудь моя жизнь будет связана с авиацией, не догадывалась. В сентябре 2010 года, будучи на даче, листала ленту соцсетей и увидела сообщение про заблудившихся в лесу девочку с тетей. Это произошло недалеко от меня, и я поехала на помощь тем, кто их разыскивал. Поиски закончились трагически: Лизу Фомкину и ее тетю нашли погибшими, причина смерти — переохлаждение. Так началась история организации «ЛизаАлерт». После этого события во мне будто все перевернулось. Было тяжело поверить, что в XXI веке люди погибают в нескольких метрах от населенных пунктов. Тогда появилось желание изменить мир — и я продолжила заниматься поисками пропавших. В 2011 году я впервые попала на аэродром. Там проходило совместное учение пешей и авиационной групп «ЛизаАлерт». До этого я никогда не приближалась к самолетам и вертолетам, а там их было очень много. Вокруг все жужжало, летало, крутилось, и я поняла, насколько сильно меня это затягивает. Стало невероятно интересно, и, конечно же, захотелось полетать.

© elenakipyatok/Instagram*

Я сбросила 50 кг ради мечты — думала, что, если похудею, научусь летать. Отчасти так и получилось. Сбрасывать вес было, конечно, тяжело, но я себя подбадривала: за каждые ушедшие 5 кг дарила себе подарок. Когда достигла цели в минус 20 кг, приятель покатал меня на вертолете. Это придало сил: небо — моя эмоциональная подпитка. Это свобода и ощущение бабочек в животе — особенно когда пилотирую. По мне видно, что в эти моменты меня распирает от счастья. Правда, инструктор всегда говорит, что от этих бурных эмоций надо избавляться. В небе нужна холодная голова, потому что ошибок оно не прощает.

Это не только удовольствие: с помощью авиации можно оперативно осмотреть большие территории, у нее очень высокая эффективность в поиске пропавших.

Авиация — увлечение дорогое. Но я делаю шоколадные конфеты и в 2020 году решила откладывать по 15 рублей с каждой проданной конфеты на час полета с инструктором. Сделала более 3000 штук, и потом у меня три недели болели суставы рук. Но я все-таки полетала! Когда начала заниматься поисковой деятельностью, ни окружающие, ни я сама не думали, что это надолго. Но мы не понимали, насколько проблема глобальна. Сейчас я федеральный куратор и региональный оперативный дежурный вертолетного отряда «Ангел». Например, когда ребенок теряется в природной среде, необходимо привлекать как можно больше ресурсов — в том числе авиацию. Я связываюсь с пилотами и владельцами летающего транспорта в том регионе, где случилась пропажа. Часто они откликаются на просьбы. Даже находясь за тысячу километров я могу помогать людям. Конечно, мне говорили, что авиация — не женское дело: «Ты же девочка». Об этом говорили не пилоты, а мальчики, которые, наверное, в глубине души всегда мечтали сесть за штурвал, но им это не удалось. Я на такое не обращаю внимания. Волонтерство учит фильтровать: если думать обо всей критике, будет некогда жить. Я от этого кайфую — больше меня не интересует ничего. Пусть сама женщина решает — ее это дело или не ее.

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