В этом году отменились фестивали «Боль», Park Live и Пикник «Афиши». Однако большие события в этом сезоне все-таки состоятся. «Афиша Daily» рассказывает, на какие опен-эйры стоит сходить в конце весны и летом.

Geek Picnic Москва, 25 мая, 2 июля, 12–14 августа

© Geek Picnic

Международный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству, в этом году анонсировал четыре события. Первое — Geek Day — состоится в день премьеры первых «Звездных войн» 25 мая. На территории «Сколково» пройдет парад фантастического электротранспорта, в котором может принять участие любой желающий. В программу включены тест-драйвы футуристических автомобилей и средств индивидуального передвижения, созданных научными институциями, креативными лабораториями и умельцами-энтузиастами со всей России. Еще можно будет послушать лекции о будущем транспорта и выступления музыкантов. Сам Geek Picnic пройдет в парке Горького 2 июля. 12–14 августа можно будет выехать в Тверскую область на Geek Camping, а в ноябре состоится премия Geek Awards.

«Небо» Москва, 28–29 мая

© «Небо: теория и практика»/Наталия Макарова

Семейный фестиваль, посвященный «всему, что может взлететь в небо» — от дронов и воздушных шаров до самолетов и вертолетов. Здесь пройдет шоу пилотажных групп малой авиации, выступления парашютистов и парапланеристов, гонки дронов, выставка летной техники. Свои разработки представят российские частные космические компании. В образовательной части — публичные дискуссии и лекции авиационных специалистов, площадки отраслевых вузов, включая Московский авиационный институт. В тренировочной зоне гости смогут сесть за штурвал авиасимулятора. В состязательной части пройдут соревнования по вертолетному спорту. Детская программа будет включать в себя авиационные тренажеры, батутный парк, открытые уроки, экскурсии, мастер-классы и учебную площадку поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Билеты можно купить на «Афише.ру». «Ласточка-Summeet» Москва, 4 июня

© «Ласточка-Summeet»

Перенесенный с прошлого года московский музыкальный фестиваль в этом году пройдет в «Лужниках». В дневном лайнапе — ЛСП, Дельфин, Shortparis, «Дайте танк (!)», «Обе две», «Куртки Кобейна» и другие. А ночью будут играть диджеи от Peredel до DJ Smash. Событие состоится на спортивной арене — и это сказалось на программе. Здесь пройдет 20 спортивных турниров с непосредственным участием посетителей, а олимпийские чемпионы проведут мастер-классы. «СамФест» Самара, 11–12 июня

Вячеслав Бутусов © Пресс-материалы

Бесплатный фестиваль в Самарской области, нацеленный на поддержку молодых исполнителей. Для начинающих здесь пройдет конкурс, в подготовке им будут помогать профессионалы — продюсеры, артисты, звукорежиссеры и хореографы. Победитель получит возможность записать EP вместе с саундпродюсером Андреем Самсоновым — он работал с Ником Кейвом, Земфирой, Manizha. Кроме финалистов конкурса во время фестивального уик-энда выступят Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Manizha, «Мельница» и другие. «Стереолето» Петербург, 12–13 июня

© Stereoleto/Николай Цугулиев

Один из лучших петербургских музыкальных фестивалей снова пройдет в «Севкабель-порту». В лайнапе — тяжелая артиллерия из Леонида Агутина и группы «Секрет», а также Manizha, IOWA, Shortparis, Pompeya, «АлоэВера» и другие. Кроме того, на «Стереолете» покажут арт-объекты от современных художников и дизайнеров, маркет с локальными брендами и интерактивные зоны с развлечениями для взрослых и детей.

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Московский джазовый фестиваль Москва, 13–19 июня

Игорь Бутман и Юрий Башмет © Hiroyuki Ito/Getty Images

Фестиваль приурочен к столетнему юбилею отечественного джаза. Концерты открытия и закрытия пройдут на сцене зала «Зарядье». Откроют мероприятие Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Закроют — вновь оркестр Бутмана и оперный исполнитель Ильдар Абдразаков. Основной открытой площадкой станет сад «Эрмитаж». На протяжении пяти дней там можно будет услышать Zventa Sventana, Хиблу Герзмаву, Fantine, Трио Даниила Крамера, Вадима Эйленкрига, Мариам Мерабову и других исполнителей. В общей сложности на фестивале выступят более 700 артистов. Сцены также будут расположены в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ — они станут свободными для посещения. Билеты на концерты в зале «Зарядье» и саду «Эрмитаж» уже доступны на «Афише». «Дикая мята» Алексинский район, Бунырево, 17–19 и 24–26 июня

© «Дикая мята»/Екатерина Заверняева

В лайнапе первого фестивального уик-энда «Дикая мята. Green» заявлены The Hatters, «Кино», Гарик Сукачев, Алена Швец, «Кис-кис», Tequilajazzz и многие другие. В списке артистов второго уик-энда «Дикая мята. Violet» — Дельфин, «Аигел», «Космонавтов нет», «Тима ищет свет», 3H Company, RSAC, Pyrokinesis, Kedr Livanskiy, Everthe8, Тося Чайкина, «Дайте танк (!)», Sirotkin, «Нейромонах Феофан» и десятки других. Список артистов будет пополняться. Купить билеты на второй уик-энд можно на «Афише» (пятница, суббота, воскресенье). Билеты на первый уже распроданы, предупреждают организаторы.

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Ural Music Night Екатеринбург, 24 июня

© Ural Music Night/Алексей Патентный

Екатеринбургский мультижанровый фестиваль проходит с широким размахом: на 100 сценах выступят более 2000 музыкантов. Уже известен шорт-лист групп, прошедших отбор жюри и получивших возможность выступить на событии. Здесь сыграют поп-аноним Парнишка, работающие с соулом и R’n’B Tihotiho, электророкеры «Гафт», синти-поп-дуэт Theabc, а также Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, Qaynar, Kickin’ Jass Orchestra, Settlers и многие другие. Список не окончательный: организаторы дополнительно объявят хедлайнеров фестиваля. У «Афиши Daily» там будут собственные активности — подробности последуют.

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VK Fest Петербург, 23–24 июля

© VK Fest

Гигантский офлайн-фестиваль «ВКонтакте» переносился два года подряд, но в этом году все-таки состоится в парке 300-летия. Выступят Little Big, Niletto, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda, GONE.Fludd. Кроме того, как всегда, ожидается насыщенная развлекательная программа: лекции, встречи с авторами популярных пабликов «ВКонтакте», зона виртуальной реальности и другие технологии будущего, мастер-классы — от рукоделия и актерского мастерства до йоги в гамаках и экстремальных видов спорта.

«Архстояние» Никола-Ленивец, 29–31 июля

© «Архстояние»

Главный отечественный фестиваль ленд-арта традиционно пройдет в арт-парке «Никола-Ленивец». Изначально темой 2022 года должно было стать понятие «счастье». Но затем мир изменился, и организаторы переосмыслили тему, поставив знак вопроса: «Счастье есть?». Сюда стоит ехать в первую очередь ради масштабных объектов архитектуры и искусства, созданных специально для этого места. Но кроме того — ради танцев под открытым небом у сцены, спрятанной среди берез, и фортепианных концертов на лесной тропинке. Также здесь состоятся интерактивные лекции о феномене счастья и его переживании в эпоху потрясений. «Джазовые сезоны» Ленинские Горки, 20–21 августа

© «Джазовые сезоны»

Джазовый опен-эйр в музее-заповеднике. В этом году хедлайнерами станут трио пианиста из Кубы Альфредо Родригеса, американский мастер игры на pedal steel — гитаре Рузвельт Кольер и его группа, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также здесь выступят певица Fantine, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Trio, авторский проект Кристины Ковалевой, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, оркестр им. Г.А.Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр Игоря Кантюкова, группа столичных музыкантов Qascad. Билеты можно купить здесь. Signal Никола-Ленивец, 18–21 августа

© Signal/Дмитрий Чунтул и Василий Коломиец

Масштабный фестиваль электронной музыки, который за пять лет существования собрал многотысячное комьюнити. В этот раз в парке «Никола-Ленивец» будут оборудованы семь сцен. В лайнапе — Ellen Allien, Evan Baggs, Coucou Chloé, Ion Ludwig, Bruce, Partiboi69, Ic3Peak, Buttechno и Vlada.