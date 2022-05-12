Анапа, Геленджик, Краснодар — у многих эти города с детства ассоциируются с пионерами, пенсионерами в санаториях и зазывалами на пляжах. Но современные курорты Краснодарского края переворачивают стереотипы и предлагают массу вариантов для активного отдыха.

Российский юг сегодня — совсем не то, к чему привыкли наши родители. Отели международного уровня с песчаными пляжами и волшебными рассветами, рестораны высокой кухни, целебный воздух и море вина — всего этого давно можно ожидать от приморских городов. Пляжный отдых, кубанская кухня, семейные винодельни с гаражными винами, роскошная жизнь в диснеевском замке Шато де Талю — курортам Краснодарского края есть чем удивить самых избалованных туристов. А если вечерние платья и смокинги не ваша история, здесь много вариантов для активного отдыха. Прогулки по заповедникам, джип-туры по киношным местам — с проектом «Медиаразведка» Tutu.ru мы построили маршрут по самым интересным точкам региона, чтобы успеть максимум за отпускную неделю.

Трекинг среди краснокнижных эндемиков Утришский заповедник

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Исследуя заповедник у Черного моря, можно узнать много новых слов: держидерево, скумпия-когтерия, полосатая эмпуза — здесь водятся редкие животные и растения-эндемики, десятки местных видов занесены в Красную книгу. Причем некоторые из них открыты сотрудниками заповедника. Прогулка по реликтовым можжевеловым лесам с зарослями фисташки — это не только красиво, но и полезно: чистый смолистый воздух помогает расслабиться и разгрузить голову. Прогулки без гида строго запрещены: есть риск обвалов или лавин. На самом деле гораздо интереснее взбираться по скалистой тропе, слушая рассказы человека, посвятившего жизнь изучению местной флоры и фауны. Путешественникам показывают несколько видов можжевельника и фисташки, учат определять возраст деревьев, не срубая их, а еще демонстрируют очень хрупкую горную породу, из которой получают цемент: Краснодарский край знаменит его производством. Эффектные кадры получаются у древнего можжевельника, которому около 730 лет. До заповедника можно добраться на машине или морем — на катере с прозрачным дном, попутно наблюдая за косяками рыб. Водная прогулка займет 1–2 часа.

Сапсерфинг среди затопленных кипарисов Кипарисовое озеро

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Кипарисовое озеро в двух километрах от курортного городка Сукко знаменито на весь мир кадрами с ярко-красными кипарисами, растущими прямо из‑под воды вопреки законам природы. Болотные кипарисы — деревья очень капризные. Когда они были завезены сюда в 1930-е годы, никто не ожидал, что они приживутся в климате Краснодарского края. Те самые кадры можно сделать осенью, когда кроны окрашиваются в багровый цвет. Зато летом среди деревьев здорово кататься на сапах — с воды получаются отличные фотографии. А можно прокатиться над озером на троллее. Особенно рано утром, пока в парке еще мало посетителей.

Яхтинг в винном крае Абрау-Дюрсо

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В часе езды от Сукко на живописном берегу озера Абрау в 2017 году открылся клуб Abrau Sailing. Освоить парусный спорт здесь может каждый, специальная подготовка не требуется. Акватория защищена от ветра и сильных волн — в таких условиях легко учиться и новичкам, и детям. Взрослые тренируются на парусных досках и яхтах класса RS Quest, а дети — на швертботах Optimist. А если ветер поймать не удалось, можно просто позавтракать в кафе с видом на озеро и покататься на водном ретротрамвайчике с бокалом игристого — того самого, с завода «Абрау-Дюрсо», расположенного по соседству. На маршруте три точки: парусный клуб Abrau Sailing, родник на другой стороне острова, арт-парк «Абрау-Дюрсо». Можно выйти у родника, а потом продолжить путь на следующем кораблике. И, конечно, посетить с экскурсией завод «Абрау-Дюрсо»: прогуляться по подземельям, узнать о нюансах производства игристых и тихих вин и попробовать лучшие сорта в сопровождении местных авторских сыров.

Гольф с видом на взлетно-посадочную полосу Геленджик

© Сергей Шандин

В семи километрах от курортного Геленджика находится единственный в России круглогодичный гольф-курорт с полем на 18 лунок. Дизайнерскую концепцию разработал Пол Томас — сын Дейва Томаса, одного из лучших британских гольфистов 1960-х. Получилось профессиональное поле с волнистыми фервеями и многоярусными гринами, которое соответствует всем требованиям USGA. Путешественники приезжают брать уроки с видом на Голубую бухту и взлетающие самолеты: аэропорт расположен всего в 10 минутах езды отсюда. Визиту в «Геленджик Гольф Резорт» стоит посвятить целый день: пройти инструктаж и тренировку, попробовать пройти все 18 лунок, а потом отметить свои достижения в ресторане, баре, на террасе винного погреба или прямо на лужайке с видом на поле.

Джип-тур по местам киносъемок Перевал «Грозовые ворота»

© Ольга Соболева

«Грозовые ворота», известные по одноименному сериалу 2006 года о чеченских событиях, на самом деле — специально построенная для съемок декорация. Она расположена на горе Абин горного хребта Коцехур, который, в свою очередь, входит в Главный Кавказский хребет. «Крепость-чайную» построили для фильма на высоте более 700 метров над уровнем моря — виды отсюда открываются невероятные, неудивительно, что после выхода сериала на перевал потянулись туристы. На легковой машине до «Грозовых ворот» не доберешься — только на мотоциклах или внедорожниках: маршрут довольно экстремальный в силу ландшафта. Зато очень красивый: на пути несколько водопадов, живописные скалы, дольмены на реке Жане. Водители — сертифицированные гиды, они расскажут об окрестностях во время джип-тура.

Трекинг в Дантовом ущелье Горячий Ключ

© MarOleg/Wikimedia Commons

В парке на окраине города с говорящим названием «Горячий ключ» есть 15-метровое ущелье. Его происхождение до конца неизвестно, но скорее всего оно образовалось естественным путем, а потом было расширено человеком, чтобы удобнее было спускаться к целебным горячим источникам. В скалах вырубили ступени: когда шагаешь вниз среди отвесных поросших мхом скал, вполне напрашивается ассоциация со спуском в преисподнюю. Выход отсюда напоминает чистилище, а Иверская часовня рядом символизирует рай. Впрочем, впечатлений хватает и без Данте: наскальные надписи, огромный поросший мхом череп, вырубленные в скале ступени, которые после дождя превращаются в водопад. Кругом краснокнижные кустарники, а наверху — смотровая площадка с панорамными горными видами. Подъем не из легких, но по пути есть где остановиться, сфотографироваться и отдохнуть. Одно из преимуществ этого места — удобное расположение. Горячий Ключ лежит прямо на пути из Москвы в Сочи, просто не всем автомобильным путешестенникам приходит в голову остановиться и заглянуть в лес.

Скейтинг в футуристичном парке Краснодар

© Антон Зайцев/Wikimedia Commons

Парк «Краснодар» все знают как Парк Галицкого — предприниматель и меценат построил его на свои деньги. За свой футуристичный дизайн парк в 2019 году был признан лучшим в России по версии International Large Urban Parks Awards. Немецкое архитектурное бюро GMP International возводит спортивные объекты по всему миру — вот и в Краснодаре парк примыкает к одноименному стадиону, где тренируется футбольная команда города и проходят знаковые матчи. Сфотографироваться у пятиметровой геометки, пройти водный и зеркальный лабиринты — туристическая программа-минимум, но многие приходят не за этим. Здесь отличные условия для активного отдыха: на территории есть скалодром, веревочный парк, площадка для уличного баскетбола, столы для игры в пинг-понг, а главное — скейт-парк площадью около 1000 квадратных метров. Создатели парка даже позаботились о спортивном питании: на территории работает зожное кафе, где можно приобщиться к правильному рациону. Есть и классический ресторан с летней террасой. Спланируйте посещение так, чтобы захватить темное время суток: парк расположен вдали от центра города и при вечерней подсветке преображается. В дизайне почти нет углов, круги и спирали плавно перетекают друг в друга. А если запустить дрон, то можно получить совершенно космические кадры. Развитие территории продолжается: ряды гигантских светильников-одуванчиков, скульптур и лабиринтов пополняются новыми арт-объектами — всегда есть повод вернуться.

Сезон активного отдыха в Краснодарском крае долгий — с начала апреля до конца ноября. Главное — продумать экипировку и взять нескользящую спортивную обувь: природные маршруты непредсказуемы. Ну а учитывая, что бокал сухого красного бывает полезен даже спортсменам, захватите еще и вечерний наряд: после интенсивного трекинга, яхтинга, скейтинга и прочих упражнений велик соблазн задержаться на вечер в ресторане при винодельне.