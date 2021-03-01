Продолжаем вояж по винодельням, их в Краснодарском крае действительно много. 15 км от Анапы — и вы в селе Гай-Кодзор. Терруар между горами и морем с солеными ветрами и каменистыми почвами идеален для минеральных белых вин. Не так давно здесь открылась частная винодельня с экскурсиями и дегустациями.

По пути из Гай-Кодзора не забудьте заглянуть в ресторан «Шато Пино» или позависать на лежаках у озера в усадьбе «Семигорье». Это все буквально через дорогу.

Если вы продвинутый знаток вина, то не менее интересной будет поездка (по предварительной записи) в винную деревню — это все еще окрестности Анапы. Амбициозный проект кубанских гаражистов с собственными виноградниками и фестивалями, который планируют превратить в центр притяжения для всех любителей вина и заняться развенчиванием мифов о том, что не промышленно изготовленное вино хорошим быть не может.