ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Чайные плантации, рейвы на побережье и остров с дикими мустангами: что делать на юге в любое время года
Текст: Дарья Томилова
Фотография на обложке: ЦТ «Абрау-Дюрсо»
В Краснодарском крае и Адыгее сосредоточены, кажется, 80% российских природных достопримечательностей. Местные давно воспринимают идею совершить восхождение на Оштен и вернуться к ужину домой как нечто само собой разумеющееся, так же, как и съездить на море без ночевки. Вместе с шинным брендом Continental мы собрали не самые популярные, но не менее интересные места на юге, чтобы разнообразить ваши поездки.
Абрау-Дюрсо
Самое известное производство игристых вин в стране с почти полуторавековой историей
15 км от Новороссийска по живописной трассе — и вы на берегу озера Абрау, окруженного горами. Развлечений тут масса, и, учитывая алкогольную специфику, лучше остаться с ночевкой. Остановиться можно как в роскошном «Империале» на берегу озера (ванны с пузырьками опциональны), так и в «Круглом озере». В пляжный сезон возят трансфером на мелкогалечный пляж центра винного туризма. Для любителей уединения есть небольшая база бюджетных домиков в лесу и автокемпинг.
По озеру можно прокатиться на лодке или на катамаране. Вечером попасть на лазерное шоу поющих фонтанов. Для ценителей игристого обязательна к посещению экскурсия по подвалам завода с дегустацией в финале и шопингом в фирменном магазине. На территории работает «Галерея света Абрау» с очень любопытным современным искусством, которое дополнит ваш гедонистический опыт.
Адрес: с. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край. Официальный сайт курорта
Гай-Кодзор и винная деревня
Или еще немного про вино
Продолжаем вояж по винодельням, их в Краснодарском крае действительно много. 15 км от Анапы — и вы в селе Гай-Кодзор. Терруар между горами и морем с солеными ветрами и каменистыми почвами идеален для минеральных белых вин. Не так давно здесь открылась частная винодельня с экскурсиями и дегустациями.
По пути из Гай-Кодзора не забудьте заглянуть в ресторан «Шато Пино» или позависать на лежаках у озера в усадьбе «Семигорье». Это все буквально через дорогу.
Если вы продвинутый знаток вина, то не менее интересной будет поездка (по предварительной записи) в винную деревню — это все еще окрестности Анапы. Амбициозный проект кубанских гаражистов с собственными виноградниками и фестивалями, который планируют превратить в центр притяжения для всех любителей вина и заняться развенчиванием мифов о том, что не промышленно изготовленное вино хорошим быть не может.
Адрес: с. Гай-Кодзор, Краснодарский край. Запись на экскурсию. Винная деревня, контакты
Кипарисовое озеро
Фотогеничное место на побережье
Если вы все еще в районе Анапы, то можно устроить пикник на Кипарисовом озере в селе Сукко (15 км от города). Доподлинно неизвестно, откуда здесь взялись американские болотные кипарисы, но факт остается фактом: прижились и стали туристической Меккой.
Летом полно желающих в озере поплавать, но мы не советуем (грязно и змеи!). Лучше приезжать сюда осенью, когда воды становится меньше, а кипарисы из зеленых превращаются в ярко-красные, и к ним можно дойти в буквальном смысле по воде.
Адрес: с. Сукко, Краснодарский край
Гуамское ущелье
Нерукотворный памятник природы
Ущелье соединяет хутор Гуамка с другой местной достопримечательностью — поселком Мезмай. Ситуация следующая: приезжаете в Гуамку и закладываете 5–6 часов на прогулку от одного пункта к другому и обратно. Путь несложный, никаких подъемов и непредвиденных моментов. Можно проехать по узкоколейке (в поездке еще и расскажут немного об истории теснины) небольшую часть пути. Важный момент: когда ходит поезд, пешие перемещения по ущелью запрещены, будьте внимательны.
Гуамка — из мест, куда можно смело ехать без ночевки и либо останавливаться по ту сторону ущелья в Мезмае, либо выбирать из богатого разнообразия местных баз отдыха. По опыту, теснину можно исследовать неоднократно — настолько там красиво.
Адрес: хутор Гуамка, Апшеронский р-н, Краснодарский край
Мезмай
Посмотреть на звезды и заняться астротуризмом
В поселке Мезмай достаточно природных красот, популярных среди любителей туров одного дня: Орлиная полка, Курджипское ущелье и несчетное количество водопадов. Но особый интерес представляет обсерватория с обилием местных астрофизиков, готовых не только рассказать о далеких звездах и галактиках, но и показать все на практике.
Посмотреть в телескопы и послушать лекции по астрономии можно по предварительной записи. Лучший период для визита — середина августа и наблюдение за Персеидами. В народе это называется «августовским звездопадом», и лучшего места, чем черное-черное небо предгорного Мезмая, для этого точно не найти.
Адрес: пос. Мезмай, Апшеронский р-н, Краснодарский край. Контакты для записи
Бугазская коса
Купания с дельфинами и кайтсерфинг
Между станицей Благовещенской (35 км от Анапы) и поселком Веселовка (90 км от Анапы) тянутся 12 км Бугазской косы, с одной стороны окруженной Черным морем, а с другой — Кизилташским лиманом.
Почти мальдивский песок, прижимные ветры и мелководье сделали окрестности местом паломничества кайт- и виндсерферов со всей России. Кататься можно пять месяцев в году — с середины мая по октябрь. В Благовещенской имеется несколько школ с магазинами/прокатами снаряжения и инструкторами. Социальная жизнь тут тоже довольно богатая: летом на пляжах косы устраивают рейвы, гостиниц полно, людей мало. Если решитесь заночевать в палатке на пляже, утром повстречаете дельфинов, которые питаются мелкой рыбой в метре от берега, а ночью насладитесь невероятно звездным небом.
Адрес: станица Благовещенская, Анапский р-н, Краснодарский край
Поселок Каменномостский
Аммониты, экстрим-парк и еще 1000 и 1 чудо Адыгеи
Главная достопримечательность — Хаджохская теснина — каньон на бурной горной реке Белой. Часть его давно очеловечена: платный вход, оборудованная территория, по которой можно передвигаться без боязни сорваться с обрыва. В этих местах процветают каньонинг и рафтинг (спуск по горной реке на надувной лодке). Опыт при этом не требуется. Для любителей экстрима на окраине поселка есть парк «Мишоко». Здесь можно прокатиться на троллее над ущельем, подняться по виа феррата (скалолазание для дилетантов) и провести досуг еще десятком способов.
Местные реки славятся обилием аммонитов — окаменелых раковин моллюсков, с виду напоминающих просто камни. На лучшие добытые образцы можно посмотреть в музее «Беловодье».
Адрес: пос. Каменномостский, Республика Адыгея
«Старый парк» в Кабардинке
Тематический архитектурный парк
На черноморском побережье не так много мест, куда приятно зарулить на пару часов и погрузиться в параллельную каноническим пляжам реальность. На своей земле площадью в гектар непрофессиональный архитектор (а в прошлом — писатель и журналист) Александр Алексеев построил памятник десятку эпох и исторических вех. Через зоны, посвященные Египту и Античности, вы перемещаетесь в Средневековье или, скажем, в японский уголок и «Дом Кавказа». Парк участвует в глобальных акциях вроде «Ночи искусств», а в стоимость входного билета входит обзорная экскурсия.
Адрес: с. Кабардинка, Черноморская, 55, Краснодарский край. Официальный сайт
Загородный клуб «Кордон»
Отель на озере в лесной тишине
Для любителей всего и сразу — вроде и Геленджик недалеко, но при этом вы среди флоры и фауны первозданного леса. Комплекс функционирует и как загородная гостиница, и как база для отдыха одного дня: арендуете один из объектов и либо заказываете еду в местном ресторане (с претензией на высокую кухню), либо готовите сами.
Здесь есть все что нужно для быстрого восстановления ресурсов: прогулки по озеру, баня, рыбалка и домики-шале для максимального уединения с природой, но в комфорте. Архитектура «Кордона» основывается на принципе о том, что в природе нет ничего одинакового — все постройки здесь выполнены в различных стилях, но при этом органично сочетаются.
Адрес: Геленджик, Малахитовая, 1, Куприянова Щель, Краснодарский край. Официальный сайт
Гольф-клуб в Геленджике
Элитный спорт за вменяемые деньги
Всего в 7 км от Геленджика в 2019 году открылся гольф-клуб площадью 80 гектаров. Запланированный как круглогодичный курорт, клуб хочет стать базой для сборной РФ и школой олимпийского резерва. А пока приехать попытать удачу в этом виде спорта может любой желающий.
Сейчас доступны обучающие тренировки с инструктором (~5000 р./час) и игры на 9 и 18 лунок на полях с водными преградами и песчаными ловушками — если с клюшкой для гольфа вы уже знакомы. Партия игры обойдется в 4000 и 6000 рублей соответственно.
Адрес: Геленджик, Пограничная, 46, Краснодарский край. Официальный сайт
Село Медовеевка
Не самое популярное место в Красной Поляне
Давным-давно, когда единственной дорогой из Адлера в Красную Поляну была проселочная, а никаких организованных трасс на склонах не было, село Медовеевка уже существовало — со второй половины XIX века. Сейчас это чуть ли не самое дикое место в окрестностях, хотя туда можно добраться на авто, и лучше, чтобы это был внедорожник. Для тех, кто не рискует, работает трансфер. Основных современных достопримечательностей в Медовеевке несколько. Нереальную природу и миллионы пеших маршрутов разной сложности мы в расчет не берем, это по умолчанию.
Первое — гестхаус Old Boys Pub. Без китча, не пафосно, а действительно в гармонии с природой организованное место для отдыха с хорошей кухней (важно!) и комфортным проживанием. Второе — горная пивоварня Endemic, труды которой можно найти и на популярных курортах Поляны, но лучше познакомиться лично. И третье — производство краснополянской косметики, которая действительно работает, а кроме того, имеет очень приятный подарочный внешний вид.
Адрес: с. Медовеевка, г. Сочи, Краснодарский край
Выбирать свою дорогу легко и удобно с помощью нашего сервиса подбора маршрутов «Полный бак впечатлений!», который мы сделали вместе с шинным брендом Continental. Кроме того, вы можете скачать на телефон приложение ContiAssist, и этот путеводитель (и еще 9 не менее увлекательных гидов) «Афиши Daily» будет у вас в кармане! В рамках проекта Continental дарит не только идеи для впечатлений, но и заправляет топливом — его вы можете получить бесплатно (на сумму до 4000 рублей) при покупке летних шин с 1 марта по 15 мая — для этого нужно будет лишь зарегистрировать чек в том же самом приложении ContiAssist.
Экоусадьба «Оштенский кордон»
Отдых в максимальном удалении от всего мирского
Гостиничный комплекс в лесу с 600 гектарами реликтового леса вокруг. Уникальность предложения в том, что вы арендуете все целиком. Все — это два гостевых дома. Перед вами пруд, кишащий радужной форелью, банный комплекс, собственный сафари-парк.
Рыбалка, экскурсии по диким местам, конные прогулки и даже полеты на воздушном шаре — это лишь часть вашего возможного досуга. Если люди на пляжах в Сочи окончательно надоели, возможно, это лучший вариант изоляции.
Адрес: п. Дагомыс, с. Нижний Солохаул, г. Сочи, Краснодарский край. Официальный сайт.
Чайные плантации
Культурная чайная программа
Краснодарский чай — самый северный в мире. Чайные плантация в сочинских горах доступны как для познавательных экскурсий о том, как выращивают теплолюбивые растения в северных субтропиках, так и для частных фотосессий.
В общем, тактика следующая: смотрите, как растет — как делают — пробуете — закупаетесь — назначаете фотосет в плантациях. Нигде в России так больше не получится, это точно.
Адрес: с. Измайловка, Измайловская, 141, г. Сочи, Краснодарский край. Сайт.
«Солохаул-парк»
Экскурсии на БТР и полеты на воздушном шаре
Интересный набор развлечений для парка: прогулка на воздушном шаре (обойдется в 25 тыс. рублей!), километровый троллей над горным ущельем, поездки по горным хребтам на бронетранспортере (!!!), рафтинг и веревочный парк.
Хотите потратить десять тысяч калорий за день и в финале выпустить пар в тире — получается, что вам сюда. Билеты бывают комплексными и на отдельные активности. Для пополнения энергии на территории имеется кафе, возможен трансфер. И полет на дирижабле!
Адрес: с. Солохаул, г. Сочи, Краснодарский край. Сайт.
Санаторий им. Орджоникидзе
Полузаброшенный сталинский ампир на Курортном проспекте
Открытый для рекреации наиболее отличившихся слоев населения в 1937 году санаторий закрыли на реконструкцию в 2010 году. Денег, как водится, не нашлось, начались проволочки с правом собственности. Результат налицо: руинами этот почти итальянский палаццо с корпусами вокруг называть еще рано, но пара десятилетий — и плющ окончательно победит, а бурная растительность превратится в джунгли.
Вход на территорию свободный, попасть внутрь корпусов (некоторые из них охраняются и сохранили вполне приспособленное для проживания убранство) не получится. Придется довольствоваться прогулкой по окрестностям и надеяться, что до реконструкции дело все же дойдет и на этом месте не вырастет очередной однотипный сетевой отель.
Адрес: Курортный проспект, 96/5, г. Сочи, Краснодарский край
Озеро Маныч-Гудило
Соленое озеро с дикими мустангами
В доисторические времена озеро, сегодня раскинувшееся на три региона (Ростовскую область, Ставропольский край и Республику Калмыкию), соединяло Черное море с Каспийским.
Со стороны Ростовской области, в поселке Веселовском, особенно развита рыбалка, часть земель находится под ведомством заповедника. На Маныч-Гудило постоянно и сезонно обитает огромное количество птиц, что делает его местом паломничества бердвотчеров и орнитологов.
В середине озера расположен необитаемый остров Водный, на котором в естественных условиях обитают дикие мустанги. Попасть туда можно в составе экскурсии в весенне-осенний период.
Координаты острова Водный: 46°28′36″ с.ш. 42°30′09″ в.д., акватория Маныч-Гудило, Ростовская обл.
Станица Вешенская
Родина Шолохова и «Тихого Дона»
Бывшая казачья станица на берегу Дона — теперь место для отдыха от суеты больших городов. Здесь нет заводов, производственных предприятий и железной дороги. Населенный пункт как будто застрял в начале прошлого века.
Достопримечательности в Вешенской условно можно разделить на те, что связаны с М.А.Шолоховым (музеи, фестиваль, скульптурные композиции по мотивам сцен из «Тихого Дона» и т.д.), и природные. Так, местным достоянием считается 400-летний дуб в окрестностях станицы, который недавно признали памятником живой природы.
Адрес: станица Вешенская, Шолоховский р-н, Ростовская обл.
Бутик-отели «Утесов» и Villa Romanov
Отдых для любителей комфорта
Как широко известно, приличный сервис на курортах Краснодарского края — явление редкое. Но не полностью исчезнувшее. На побережье в последние годы стали появляться места для отдыха с комфортом: дизайнерский интерьер, интересная кухня, виды на море прямо из постели, спа и десятки вариантов провести досуг.
Отель «Утесов» построен прямо в скале. Панорамные окна и хамам с видом на море, ресторан с местными продуктами и ощущение полного уединения.
«Виллу Романов» открыли буквально накануне наступления нового года. Создатели называют стиль отеля максимализмом. У владельцев комплекса есть своя винодельня, часть ассортимента которой можно попробовать только здесь.
Адрес: г. Анапа, Маяковского, 2Б
Адрес: Темрюкский р-н, станица Голубицкая, Красная, 260