В издательстве «Бомбора» вышла книга «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока» фотографа и блогера Татьяны Еровой. «Афиша Daily» публикует несколько терминов из нее, с помощью которых вам будет проще обсуждать красоту петербургских домов.

Акротерий (греч. άκρωτήριον — «наконечник», «навершие») — скульптурное украшение фронтона (треугольного завершения верхней части фасада здания. — Прим. ред.). Как и многие элементы, акротерии появились еще в античной архитектуре и являются традиционным элементом для архитектуры в стиле классицизм, так распространенной в Петербурге.

Конногвардейский манеж © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Акротерий может быть представлен в виде листа пальмового дерева, вазы, обелиска или же в виде фигур людей, богов, мифических животных. Акротерий может располагаться на вершине и у основания скатов фронтона, а может украшать оконный или дверной проем. Балясина (др.-греч. βαλαύστιον — «цветок дикого граната») — вертикальные фигурные столбики, поддерживающие перила или поручни балконов, лестниц или карнизы парапетов. Балюстрада (фр. balustrade из итал. balaustrata) — ограждение, образованное рядом балясин.

Дворец Бобринских © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Балюстрадой оформляются балконы и террасы, портики, парапеты на крышах зданий и их отдельные ярусы. Балясины и балюстрады могут выполняться из дерева, бетона или металла. Главная функция ряда балясин — ограждение безопасного пространства, но в композиционном решении многих фасадов зданий балюстрада играет и значительную декоративную роль. Барельеф (фр. bas-relief — «низкий рельеф») — разновидность декоративного скульптурного рельефа, выступающего из плоскости стены менее чем на половину своего объема. Барельефы украшают фасады и фронтоны, арки, барабаны и все доступные плоскости фасадов зданий.

Доходный дом Р.Г.Веге © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Барельефы, как правило, тематически связаны с общей архитектурой дома, его стилистическими решениями, историей строительства здания или сооружения и даже с личными историями владельцев дома. Барельефы могут рассказать целую историю, а могут выполнять чисто декоративную функцию. Бельведер (фр. belvédère, от итал. belvedere — «прекрасный вид») — небольшое отдельно стоящее сооружение, предназначенное для обозрения окрестностей, или небольшая надстройка над основным объемом здания. В архитектуре Петербурга встречаются как типичные бельведеры для созерцания городских пейзажей, так и их декоративные копии, подчеркивающие доминирование здания или его частей в общем облике композиции улиц, проспектов, архитектурных ансамблей.

Проспект Стачек, 28 — жилой дом © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Горельеф (фр. haut-relief — «высокий рельеф») — разновидность декоративного скульптурного рельефа, но, в отличие от барельефа, горельеф выступает из плоскости стены более чем на половину своего объема.

Адмиралтейство © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Некоторые элементы горельефа могут и вовсе едва соприкасаться с плоскостью, на которой изображены, и казаться отдельным скульптурным изображением. Можно сказать, что это трехмерный барельеф. Горельефы используются для больших и сложных многофигурных монументальных композиций, там, где необходимо подчеркнуть динамику и значимость отдельных персонажей или элементов. Канефора (др.-греч. kανηφόροι — «несущие священные корзины») — скульптурное изображение женской фигуры или ее головы, выполняющее роль колонны. Канефоры пришли в архитектуру из Древней Греции, когда девушки несли на своих головах корзины во время торжественной процессии. Девушки-канефоры, в отличие от кариатид, несут свою ношу в виде балконов, арок и сандриков на головах, а не поддерживают руками. Если присмотреться, то окажется, что канефор в Петербурге гораздо больше, чем кариатид. Хрупкие женские фигуры «несут» тяжесть богатой архитектуры Северной столицы.

Доходный дом писателя В.А.Вонлярлярского © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Кариатида (греч. karyаtides, буквально — «жрицы храма Артемиды в Кариях в области Лаконика в Древней Греции») — скульптурное изображение стоящей женской фигуры, которое служит декором опоры балки или выступает в качестве ее декорации.

Дом Ратькова-Рожнова © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Изображение стоящей женской фигуры появилось в храмовом зодчестве Древней Греции. Впоследствии кариатиды наравне с атлантами получили широкое распространение европейской архитектуре XVII–XIX веков. Кариатиды встречаются как в исключительно женских компаниях, так и в соседстве с мужественными атлантами. Маскарон (фр. mascaron, иногда фр. macaron — «макарон», итал. mascherone — «большая маска») — элемент декоративного украшения фасадов зданий в виде человеческой или львиной головы, мифических существ.

Цирк «Чинизелли» © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

В архитектуре классицизма преобладают маскароны в виде греческих масок и львиных голов, для барокко характерны фантастические гротескные маски и путти, для модерна свойственны женские головки. Маскаронов в Петербурге очень много! Их можно встретить практически на каждом фасаде дома, чаще как элемент замкового камня. Один вид маскарона может украшать все здание, но чаще для разных этажей или даже соседних окон используются различные маскароны. Пилястра (итал. pilastro, от лат. pila — «столб») — плоский выступ из плоскости стены, схожий своими пропорциями и набором элементов с колонной. Пилястры — это декоративные элементы, и, в отличие от колонн, они не несут никакой нагрузки и являются элементом украшения фасадной стены.

Кикины палаты © «Архитектурная азбука Петербурга: от акротерия до яблока»

Пилястры бывают прямоугольного, полукруглого или сложносоставного сечения. Пилястры призваны декорировать фасады конструктивно несложных зданий, имеющих простые геометрические формы, где несущие стены принимают на себя все нагрузки. Пилястрами украшают углы зданий, выделяют входные группы, разделяют группы окон или же, наоборот, обрамляют их.