Московский «Художественный» и петербургская «Аврора» — не единственные кинотеатры в стране, которым удалось перешагнуть вековой рубеж. Хотя количество кинотеатров-долгожителей с каждым годом снижается, как минимум четыре из них сохранились в почти первозданном виде и до сих пор показывают кино. «Афиша Daily» рассказывает об их судьбе.

Дом кино, 111 лет г. Красноярск, Мира, 88

© Центр экранных и медиаискусств «Дом кино»

Старейший кинотеатр Красноярска открылся больше 110 лет назад, сменил пять названий и весь XX век мимикрировал под разные актуальные архитектурные стили. Для города это важное пространство. В нем всего два зала, но в фойе размещена медиатека (дело гранта Фонда Прохорова), а летом здесь также показывают кино во дворе. История и архитектура Кино в Красноярске появилось в 1910 году, но сначала без помещения гастролировало с места на место. Вскоре арендовать зал все же удалось, причем кинотеатров сразу стало два, что пошло зарождающейся индустрии на пользу: конкуренция подстегивала и разнообразие репертуара, и обновление техники. В том же 1910 году Дом кино потерял первое помещение, но обрел новое и финальное. Кинотеатр открылся на улице Мира и получил название «Патеграф» в честь братьев ПатеСоздатели одноименной французской киностудии. Филиал «Пате» в Москве с 1909 по 1913 год занимался производством собственных и распространением зарубежных кинофильмов в России.. Сначала в здании было просторное фойе, где перед фильмами выступали музыканты. Зал напоминал театральный — с виньетками и балконом. Описания кинотеатра тех лет, говоря о фасаде и интерьере, повторяют характеристику «египетский стиль». В 1970-х в ходе борьбы с архитектурными излишествами балкон убрали, мебель сменили, на фасад добавили горельеф, который изображает революционерку с серпом и молотом. Авторы, скульпторы Ишханов и Давыдов, вдохновлялись «Свободой на баррикадах» Эжена Делакруа и скульптурной группой Франсуа Рюда «Отправление в поход» («Марсельеза»), установленной на Триумфальной арке в Париже. Полтора года назад горожане попросили администрацию Красноярска признать горельеф объектом культурного наследия, но получили отказ. Сначала в кинотеатре показывали блокбастеры тех лет — «Прибытие поезда», обязательные короткие фильмы о жизни в Москве и Петербурге, а еще авторское кино основателя кинотеатра Василия Полякова. Среди снятых им фильмов — «Жертва любви», «Невообразимый сон кутилы», «Душа моряка». Эти ленты по-настоящему пригодились позже, когда в 1917 году поставки зарубежного кино прекратились и показывать стало практически нечего. Из‑за изменений политического климата у кинотеатра примерно раз в 20 лет менялось название: «Патеграф» превратился в «Арс», потом в «Рот-Фронт», затем «Октябрь» и в 1995-м приобрел нынешнее нейтральное — Дом кино. Что показывают Прокатное и фестивальное кино. Тут проходят Большой фестиваль мультфильмов, зимний Суриковский фестиваль искусств, Российско-итальянский кинофестиваль, Фестиваль португальского (а также французского, ирландского и другого) кино, Beat Weekend. Что дальше

Анна Козак Куратор специальных показов кинотеатра

Нас нынешняя ситуация коснулась в меньшей степени. Дом кино был и остается кинотеатром, который популяризирует авторское, артхаусное кино. Мы, как правило, работаем с независимыми кинодистрибьюторами, а они санкции не поддержали. Нельзя сказать, что прокат опустел. Мы показываем и документальный фильм Оливера Стоуна про убийство Джона Кеннеди, и норвежскую трагикомедию «Худший человек на свете», и драму об одержимости спортом «Мания», и некоторые другие американские, французские, российские картины. Хоть отмены и были, но большая часть релизов выходит по заранее согласованному графику. Какой тут может быть плюс? Внимание к независимым прокатным организациям, представляющим интересы молодых режиссеров. Может, мы услышим больше новых имен, увидим больше неординарного отечественного кино. Надеемся, будет усилено национальное кинопроизводство. Например, не так давно у нас в прокат вышли трагикомедия «Первый снег» Наталии Кончаловской, «Брат во всем» Александра Золотухина, ученика Сокурова. Будут выходить в повторный прокат ностальгические релизы. На Disney, Warner Brothers, Paramount, Universal, Sony в 2021-м пришлось 70% кассовых сборов. Они монополисты в хорошем смысле, поставщики «высоких» блокбастеров. Это серьезная попкорновая ниша, которая, может быть, какое‑то время не будет занята. Но она прорабатывается: например, продюсеры фильмов «Викинг», «Экипаж», «Огонь» сейчас озадачены созданием мощных экшен-фильмов, в том числе исторических, которые претендуют на статус блокбастера.

Нашу сферу штормит два года.

Из‑за пандемии более полугода кинотеатры простаивали. Потом было очень сложно вернуть людей в кино. Но индустрии была предложена государственная помощь, и сейчас, я думаю, продолжится субсидирование как кинопроката, так и производства. Экономическая турбулентность, связанная с падением посещаемости, ощущается, но все же я надеюсь, что она не продлится долго. «Знамя», 112 лет г. Челябинск, Кирова, 112

© МБУК «‎Кинотеатр „Знамя“»‎

Самый незаметный из долгожителей — на самом деле самый старый кинотеатр в списке, даже старше московского «Художественного». Но при этом вокруг него нет особой мифологии — горожане воспринимают его советским, видимо, из‑за названия и не самой удачной реконструкции. История и архитектура Здание, в котором расположен старейший кинотеатр Урала, начали возводить то ли в 1902-м, то ли в 1903 году, причем специально для кинопросмотров, а достроили в 1909-м. По стилю он оказался ближе всего к неоклассицизму: его венчали башни и флюгеры, на первом этаже были арки, на втором — барочные окна с фронтонами. Кинотеатр открылся в 1909 году под названием «Люкс». В начале века Челябинск переживал настоящий кинобум — кинотеатры открывались постоянно, туда активно ходили зрители (по данным краеведческого сайта Челябинска, за год только в «Люксе» продали 82 тысячи билетов — это 224 в день). Однако после революции кинотеатр на несколько лет закрылся. Первое упоминание «Знамени» в местной прессе появилось только в 1957 году, хотя некоторые челябинские СМИ утверждают, что он открылся еще в 1940-м. Он специализировался на документальном кино и встречах с кинематографистами. В 1980-х здесь базировались киноклубы, с 1990-х кинотеатр стал муниципальным. Что показывают Прокатные новинки и классику, например показы с пленки в рамках программы «Другое кино в родном кинозале». Что дальше

Артем Созыкин Управляющий кинотеатром «Знамя»

Уход голливудских релизов — это очень-очень плохо. Сейчас мы показываем картины европейских прокатчиков, но это либо семейное и детское кино, либо боевики и ужастики. Есть эксклюзивные показы старых фильмов типа «Брата-2». Все сейчас работают на российских релизах, которые перенеслись на пораньше, как, например, «Финник», у которого сменился прокатчик (Sony Pictures ушла из России, теперь картиной занимается Central Partnership. — Прим. ред.). У нас один зал, поэтому вопрос о заморозке части кинотеатра не стоит. Мы не будем поднимать цены на билеты. Большую часть прибыли приносит попкорн, помогает выживать и «Пушкинская карта»: она не дает прибыли, но генерирует гостей. Прогнозировать сейчас сложно, я могу составить только примерный прогноз до начала июля. Будем как‑то выживать. У нас пройдут местные фестивали (правда, бесплатные). Мы единственные в городе сохранили оборудование для показов с пленки, так что именно у нас проходят ориентированные на эту форму фестивали, например «Человечное кино». В июне начнутся школьные лагеря, и в утреннее время кинотеатр будет забит. А дальше прогнозировать сложно: неизвестно, насколько все затянется. К примеру, мы не удаляем «Бэтмена», сохранили все материалы — вдруг вернется. И Universal попросил придержать его. Если зарубежные картины все-таки не вернутся, кинотеатр, вполне возможно, будет работать только по вечерам — открываться после трех. В выходные — по заявкам: во «ВКонтакте» есть аудитория, в основном мамочки, которые ходят в кино большими группами, есть профсоюзы, которые выдают проплаченные купоны. «Уссури», 95 лет кинотеатру, 105 лет зданию г. Владивосток, Светлановская, 31

© Г.Смирнов/РИА «Новости»

Старейший кинотеатр Дальнего Востока назван в честь реки, по которой проходит граница с Китаем. Он расположен на Светлановской — первой и главной улице города (изначально она называлась Американской). Кинотеатр должен был открыться еще до революции — здание заложили в 1916-м — но старт показов отложился на 10 лет. История и архитектура Строить здание в стиле немецкого модерна по проекту архитектора Георга ЮнгхенделяОдин из главных архитекторов Владивостока начала XX века. Переехал сюда из Германии. Самое известное его здание — лютеранская церковь Святого Павла во Владивостоке. начали еще в 1914 году — тогда заложили фундамент и возвели стены. Здесь планировали открыть театр. Но революция внесла в планы свои коррективы, и стройку заморозили. Заканчивал работу над зданием советский инженер Федоров в 1920-х. В итоге вместо театра открылся кинотеатр «Уссури» — к 10-летию революции. Первый фильм, который там показали, — «Поэт и царь» режиссеров Гардина и Червякова, посвященный последним дням жизни Пушкина. В залах были огромные люстры, которые постарались разместить так, чтобы свет, отражавшийся от них, не мешал кинопросмотру. В 40-е открыли новые выходы из кинозала сразу на улицу. Вероятно, тогда же здание лишилось барельефов и окон с цветным стеклом. Зато сохранились лепнина и балконы — но они были утрачены во время реконструкции 2007 года. «Поход в „Уссури“ до реконструкции был чем‑то большим, чем просмотром кино, — рассказал „Афише Daily“ программный директор фестиваля „Меридианы Тихого“ Юрий Гончаров. — Интерьеры были очень красивыми — как я в детстве их называл, старинными. Барочные атланты и кариатиды, которые подпирали потолок, — все это было волшебно. А еще были балкончики и закуточки, где можно было посидеть и помечтать. На втором этаже перед сеансом 30–40 минут играл оркестр. Правда, кассы были на улице, очередь огромная, но музыка все перевешивала. Обидно, что после реконструкции от этого мало что осталось». Что показывают Прокатные новинки, часть программы международного фестиваля «Меридианы Тихого», фильмы фестивалей короткометражного кино, Beat Film, AmFest, японского кино, Международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики. Что дальше

Антон Алексеенко Генеральный директор сети «Иллюзион», куда входит «Уссури»

Кардинальных потрясений не случится. Произойдут изменения, но это же не навсегда. В 1990-е многие думали, что культура походов в кино умерла. Во Владивостоке так было вплоть до 1999 года, когда мы восстановили первый кинотеатр. Жизнь циклична: если кто‑то закроется сейчас, кто‑то откроется потом, здания тоже никуда не денутся. «Уссури» многое повидал: красные грабят, белые грабят. Он зародился, когда были слышны отголоски революции. Потом был советский прокат, сложная судьба в 1990-х, когда здесь велась коммерческая деятельность, не имеющая отношение к кино, например работало кафе. Потом пришли мы и провели большую работу, открыли здесь кинотеатр после 10-летнего простоя. Так что «Уссури» еще нас переживет. «Художественный», 109 лет г. Самара, Куйбышева, 105

Долгое время «Художественный» был частью так называемого Самарского треугольника. В квартале, где он находится, работали еще два кинотеатра: «Молот» и «Триумф». Но «Молот» стал торговым центром, а здание «Триумфа» забросили. История и архитектура Тезка главного московского кинотеатра сначала открылся в 1908 году в соседнем от нынешнего здании на Куйбышева, 103. Назывался он тогда «Художественный бомонд-иллюзия», но вскоре название упростили. В 1913 году «Художественный» переехал в дом купца Павла Головкина — уже на Куйбышева, 105. Он работал и во время революции, и в годы Великой Отечественной войны. В 1950-х внешний облик «Художественного» изменился — здание реконструировали и надстроили третий этаж. Сегодня оно признано объектом культурного наследия. В последний раз его реставрировали к чемпионату мира по футболу 2018 года — приблизили к дореволюционному облику. Что показывают Прокатные новинки, ретроспективы, выставки. Также проводят встречи с режиссерами и кинокритиками (недавно в самарский «Художественный» заезжал, к примеру, Антон Долин). Что дальше

Алиса Зарипова Заведующая ЦРК «Художественный»

Мы никогда не делали ставку на блокбастеры. У нас проходят региональные премьеры фильмов, снятых местными кинематографистами. На базе кинотеатра работает дискуссионный киноклуб «Треугольник», где можно увидеть редкие фильмы, которые выходят в ограниченный прокат. Проходят тематические кинолектории, многие годы идет авторский проект «Страх высоты» с известным самарским кинокритиком Валерием Бондаренко. Безусловно, сегодня акцент делаем и на повторном прокате — показываем качественные старые картины. Хотим возродить в «Художке» пленочные показы.