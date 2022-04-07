В марте жители Твери отстояли свой вокзал. Памятник советского модернизма хотели снести, но тверичане заступились за здание. Журналист и краевед Алексей Шишкин специально для «Афиши Daily» рассказывает про другие удивительные вокзалы России, которые заслуживают не меньшего внимания.

Вокзал в Новом Петергофе Санкт-Петербург, Петродворцовый район

Железнодорожная станция Новый Петергоф в Санкт-Петербурге © Семен Лиходеев/ТАСС

Самый монументальный готический вокзал страны был воздвигнут в 1855–1857 годы архитектором Николаем Бенуа, главным зодчим пригородной императорской резиденции. По одной версии, при проектировании он вдохновлялся собором в итальянском городе Орвието, в реставрации которого успел поучаствовать, по другой — образцом для подражания был выбран Линкольнский собор в Великобритании. До революции на станции проходили званые вечера, рядом с платформами располагались ресторан, винный погреб и даже бальная зала. Сегодня здание отреставрировано, но недоступно для посещения. Пассажиры вынуждены обходиться скучными современными павильончиками в стороне от готического шедевра. Зато, следуя на электричке из Петербурга в Ораниенбаум или в обратном направлении, вы проедете прямо под готическими сводами вокзала.

Центральный вокзал Иваново Ивановская область

Открытие железнодорожного вокзала Иванова после реконструкции © Владимир Смирнов/ТАСС

Едва ли не самый яркий пример бережного сохранения исторического наследия на российских железных дорогах. В 2020 году вокзал в Иванове открылся после двухлетней реставрации и реконструкции по проекту архитекторов Алены Франчян и Бориса Матвеева. Здание было построено в 1929–1933 годы, в эпоху расцвета революционного искусства, тогда город текстильщиков Иваново-Вознесенск был одним из флагманов новой архитектуры в Советском Союзе. Первые чертежи выполнил зодчий авангардист Владимир Каверинский. Сегодня это единственный сохранившийся в России крупный вокзальный комплекс в стиле конструктивизм. Во время последнего ремонта на станции были восстановлены интерьеры двух из залов: «синего», оформленного в 1950-х, и «красного», облик которого сформировался в 1980-х. В итоге получился редкий для нашей страны проект, в котором удалось гармонично совместить подлинные исторические фрагменты разных эпох.

Станция Шуя Ивановская область

Станция Шуя © ShevchenkoAndrey/Getty Images

Одновременно с вокзалом в Иванове был восстановлен непохожий на него вокзал в соседней Шуе. Станция в городке, во многом сохранившем дореволюционный облик, выглядит ему под стать. Частично деревянное, а частично кирпичное здание было построено в конце XIX столетия на основе типового проекта для вокзалов 3-го класса Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. После ремонта 2020 года внутри разместилась историческая экспозиция с образцами униформы железнодорожников разных эпох, детская комната, кассы, зал ожидания и огромное настенное фотопанно с видом Шуи начала ХХ века. На перроне, приспособленном для прибытия поездов «Ласточка», поставили два столба с вокзальными колоколами. Прежде ударами в них отмечали прибытие и отбытие поездов, а сегодня почувствовать себя дореволюционным кондуктором может любой желающий. Одновременная реставрация двух исторических вокзалов в Ивановской области состоялась не просто так. Теперь между ними периодически запускают ретропоезда под паровой тягой в духе Рускеальского экспресса. Если окажетесь на вокзале в Шуе, не упустите возможность осмотреть и комплекс казенных винных складов на противоположной стороне путей. Сейчас в старинных краснокирпичных цехах работает завод «Шуйская водка» с магазином и дегустационным залом. Местные винокуры ухитряются в рамках импортозамещения гнать даже пристойный можжевеловый джин, не говоря уже о привычных настойках и бальзамах.

Вокзал Минеральные Воды Ставропольский край

Вокзал Минеральные Воды © Stolbovsky/Wikimedia Commons

Один из самых неочевидных объектов в нашей подборке. Путешествуя по Кавказу, люди, как правило, не задерживаются в Минеральных Водах. Безликий транспортный хаб с вокзалом и аэропортом находится в тени соседних Пятигорска, Железноводска, Кисловодска и Ессентуков с их россыпью архитектурных и природных жемчужин. Но все же стоит, сойдя с поезда, как следует осмотреться и здесь. Вокзал был воздвигнут в рамках программы по послевоенному возрождению кавказских курортов в 1955–1957 годы. Хотя уже было издано знаменитое хрущевское постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», покончившее с роскошью сталинского ампира, на станции в Минводах этих самых излишеств более чем достаточно. Со стороны платформ вокзал обнимает колоннада, в центре которой установлен неформальный символ курортного региона — скульптура орла, терзающего змею. Над зданием высится башня с часами. Самая впечатляющая деталь видна только внутри — это стеклянный потолок фойе с витражными вставками. Если вы не спешите, попросите дежурную по станции открыть для вас небольшой музей, посвященный истории Северо-Кавказской железной дороге, расположенный тут же, в помещениях вокзала.

Станция Слюдянка Иркутская область

Станция Слюдянка © W0zny/Wikimedia Commons

В начале ХХ века Транссибирскую магистраль именовали «Железным поясом» России, а ее участок вокруг озера Байкал — «золотой пряжкой» на этом поясе. Имелись в виду и красота этого отрезка пути, и исключительная сложность, а потому и стоимость его постройки. В среднем каждый километр КБЖД, Кругобайкальской железной дороги, обходился в 130 тысяч золотых рублей (порядка 200 млн на современные деньги), тогда как остальные участки Транссиба стоили по 93 тысячи. На этой «золотой пряжке» есть еще и крохотная жемчужина — станция в поселке Слюдянка. Это единственный в мире вокзал, целиком сложенный из блоков мрамора — местного белого и розового. Он был возведен в 1905 году по инициативе министра путей сообщения Михаила Хилкова, лично курировавшего постройку КБЖД. Колорита станции добавляет и стоящий рядом паровоз-памятник, старинная водонапорная башня, дома для железнодорожников, церковь и рынок со свежевыловленной байкальской рыбой. Если летом прогуляться вдоль путей километр-другой и выйти на берег озера, вы наверняка встретите байкальских нерп. Они любят поплескаться в окрестностях поселка.

Витебский вокзал Санкт-Петербург

Витебский вокзал © Herculeru/Getty Images

Общепризнанно лучший вокзал Петербурга и один из красивейших в мире. Витебский, или, как он изначально назывался, Царскосельский, вокзал был построен в 1902–1904 годы по заказу частного общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Столичная станция должна была стать ее визитной карточкой и наглядной рекламой. За облик наружных фасадов отвечал архитектор Станислав Бржозовский (москвичи знают его как автора Рижского вокзала и станции Покровское-Стрешнево), за интерьеры — Сима Минаш. Для своей эпохи новая станция была вершиной технического прогресса и удобства. Здесь имелись лифты (в том числе отдельные для лежачих больных и инвалидов!), механические транспортеры для багажа, несколько буфетов и ресторанов, уборные с фарфоровыми нужниками, электрическое освещение. Вплоть до мельчайших деталей здание было отделано во вкусе господствующего на момент его постройки стиля модерн. Вскоре станция стала излюбленным местом встреч богемы Серебряного века. В ресторане I класса на втором этаже можно было встретить Николая Гумилева, Игоря Северянина, Иннокентия Анненского, Михаила Кузмина, Александра Блока и многих других. Нередко петербуржцы и восторженные провинциалы специально приезжали на вокзал, чтобы отобедать за соседним столиком со знаменитостями. Поразительно, но через все исторические потрясения вокзал прошел почти в первозданном виде. Сегодня, после нескольких раундов реставраций, большая часть исторических залов открыта для публики.

Ярославский вокзал Москва

Ярославский вокзал © Сергей Узаков/ТАСС

Петербургскими критиками национальный романтизм — псевдорусский, или неорусский, стиль — считался вершиной дурновкусия. Его презрительно именовали «ропетовщиной», по имени мастера Ивана Ропета, или просто «петушиным стилем». К мнению его главных ценителей, императоров Александра III и Николая II, прислушивались, но без искреннего энтузиазма. Иначе дело обстояло в Москве. Здесь в начале ХХ века на Каланчевской площади, ныне известной как Комсомольская, было воздвигнуто сразу два шедевра русского модерна — Ярославский и Казанский вокзалы. Мой любимый, конечно, Ярославский. Станцию «в северорусском стиле с некоторым монастырским оттенком» выстроил в 1902–1904 годы ведущий московский мастер модерна Федор Шехтель. Выбор стиля был неслучаен. С этой станции поезда отправлялись на Ярославль, оттуда в Вологду и, наконец, на север, в Архангельск, с его бесконечным числом сокровищ русской старины, как раз заново открытых в предреволюционные годы. Потратьте время на то, чтобы разглядеть постройку в мельчайших деталях: найдите на фасаде керамические панно с ягодами земляники, каменных чаек, глотающих рыбу, белых медведей. Загляните в холл здания, где висят несколько живописных полотен на все ту же северную тему. Большая часть интерьеров вокзала была уничтожена в советское и постсоветское время, но и сохранившихся деталей хватит для мощного художественного впечатления.

Рыбинский вокзал Рыбинск, Ярославская область

Рыбинский вокзал © Георгий Долгопский/Wikimedia Commons

«Меньшой брат» Витебского вокзала в Петербурге был открыт в 1905 году, построили его по проекту все того же Симы Минаша. Масштаб и красота новой станции отражали ключевую роль Рыбинска в товарных перевозках. Город на Волге именовали «хлебной столицей», на здешней бирже заключались крупнейшие сделки по купле-продаже зерна, и тут же товар перегружался с грузовых барж в железнодорожные вагоны. В 1902 году старый деревянный вокзал сгорел (внешним видом он напоминал Шую выше по списку), сразу после этого Московско-Виндаво-Рыбинская дорога ударными темпами возвела на его месте новую станцию-дворец. В советские времена, когда Рыбинск был закрытым городом, блеск архитектуры эпохи модерна слегка померк. Первоначальный облик станции вернули в 2011–2014 годы во время комплексной реставрации. Была восстановлена напольная и настенная плитка c изображением кувшинок, лепнина, скульптуры при входе, вазоны на карнизе крыши, в стены вмуровали фрагменты старинных багажных весов. Кроме того, был восстановлен разобранный во времена СССР навес над платформой. На рыбинский вокзал можно приехать как обычным поездом, так и ретро. В 2022 году туристические составы, ведомые паровозом, курсируют по маршруту Ярославль — Рыбинск каждую субботу. Дорога в одну сторону занимает чуть меньше трех часов. Билеты можно купить в пригородной кассе.

Станция Кын Пермский край

Станция Кын © Алексей Шишкин

Поселок Кын в Пермском крае для тысяч туристов ежегодно становится воротами в воспетый в книгах Алексея Иванова и фильме Леонида Парфенова мир скал и перекатов реки Чусовой. Знаменитые сплавные и пешеходные маршруты проходят как раз неподалеку. Но и самому пристанционному поселку есть чем похвастаться. В 1914 году при обустройстве новой линии Кузино — Лысьва здесь был построен уютный вокзал в стиле модерн. Здание типовое, такие же постройки были возведены на нескольких других пунктах новой железной дороги, но именно здесь станция идеально сохранила первоначальный облик. Ее даже не перекрасили в фирменные цвета Российских железных дорог. Это особенно удивляет, если знать, что в начале ХХ века Кын оказался в самом эпицентре Гражданской войны на Урале. Станция переходила от красных к белым и обратно семь (!) раз. А сразу две мемориальные таблички напоминают о состоявшемся здесь сражении между чехами и венграми. Летом 1918 года чехословацкий легион помогал белым в наступлении от Екатеринбурга на Пермь. Как раз на пути была станция Кын, занятая венгерским красным батальоном во главе с товарищем Михиным — социалистом Ференцем Мюннихом. Вопреки усилиям коммунистов, после жестокой схватки 7 августа Кын занял чехословацкий полк. Уйти удалось только Мюнниху и тридцати бойцам. Но на этом наступление чехов на Пермь затормозилось, и вскоре легион покинул Урал. В 1968-м командир чехов в том первом бою Людвиг Свобода стал президентом социалистической Чехословакии. А его противник Ференц Мюнних в 1958-м занял кресло председателя Совета Министров Венгерской Народной Республики.

Царский павильон Санкт-Петербург, Пушкинский район

Царский вокзал в Пушкине © Wikimedia Commons

Единственный вокзал в этой подборке, до которого не доехать поездом при всем желании. Небольшая станция была построена в конце XIX века специально для Николая II, царской семьи и ближайших приближенных на окраине его любимой резиденции в Царском Селе. Монаршие поезда ехали от Варшавского вокзала по путям общего пользования до Александровской, где меняли направление и сворачивали на отдельный «царский путь», который заканчивался специально спроектированной станцией — «павильоном» (современный адрес: Академический просп., 35б). Здесь царь пересаживался на автомобиль, на котором и преодолевал недлинный оставшийся отрезок пути до Александровского дворца. Первоначально царский павильон был деревянным, но в 1911 году его заменили каменными палатами в неорусском стиле, любимом Николаем. Проект здания создал архитектор Владимир Покровский, знаток старины. Своды вокзала были покрыты росписями по мотивам отделки дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском. Нередко их приписывают художнику и иллюстратору Ивану Билибину, но на самом деле они были исполнены московской живописной артелью «Наследники П.П.Пашкова». Хотя вокзал, переименованный в советское время в «Павильон Урицкого», уже много лет заброшен, а ведущие к нему рельсы давно разобраны, здание до сих пор впечатляет. Может быть, закопченная белокаменная резьба и полустершиеся двуглавые орлы и «князь Солнце» над парадным входом смотрятся теперь даже эффектнее, чем во времена блеска новизны.