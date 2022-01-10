Если вы устали от однотипных IKEA-интерьеров и готовы добавить своему дому индивидуальности, обратите внимание на небольшие локальные марки. Татьяна Матвеева, создатель магазина винтажных предметов «Таня нашла», собрала для «Афиши Daily» молодые самобытные бренды.

Об авторе — @tanya.nashla

«Таня нашла» — инстаграм-лавка винтажных товаров, которую запустила комплектатор и дизайнер интерьера Таня Матвеева. В основе ассортимента — советская посуда, но иногда в продажу попадают предметы разных лет из‑за рубежа. Помимо предметов на продажу, Таня выставляет в сторис аккаунта интересные находки в магазинах и делает подборки российских брендов. Также она занимается индивидуальным поиском предметов интерьера, уникальной посуды и мебели.

Цены От 350 р. за бокал до 2000 р. за настольные часы

@rastebina

Мастерская мозаики выпускает предметы интерьера с яркими мозаичными панно и игривыми мотивами. Основательница мастерской Светлана Растебина также работает по индивидуальным заказам от частных лиц и бизнеса. Отдельного внимания заслуживают ее стрит-арт-работы: одну из них можно увидеть в Кривоколенном переулке.

Цены Около 50 000 р. за мозаику в раме

@askeza.form

Askeza Form — непривычные предметы интерьера из дерева от художника Алексея Березняка. Лучше всего свои работы описывает сам автор: «В основе изделий лежит сдержанная грубость, которая могла бы быть свойственна человеку, свободному от влияния цивилизации и социума». Пока ассортимент Askeza Form включает кофейный столик, кресло, барные стулья, зеркала, скамьи и чайный стол.

@eburet_studio

Eburet Studio создает столы и стулья из переработанного пластика с помощью 3D-печати. Предметы отличаются лаконичными формами и яркими цветами: фишка проекта — градиентная расцветка, которую можно выбрать за дополнительную стоимость. Также у магазина доступны заказы по индивидуальным чертежам.

Цены От 18 000 р. за барный стул до 47 000 р. за журнальный стол

@mononoke_

Mononoke — кинетические мобили или просто движущиеся скульптуры из переработанного пластика, сделанные вручную. Они не только украсят ваш интерьер, но и успокоят нервы.

Цены От 5000 р. за мини-мобиль до 12 000 р. за большой мобиль

@aesthetic_objcts

Главное направление мебельной студии петербургского дизайнера Саши Витхина — новый взгляд на философию Баухауса. А визитная карточка студии — табурет Point, который можно заказать в различных формах и цветах. Помимо него Aesthetic Objects производит стулья, настольные подставки под книги и кашпо.

Цены От 3699 р. за подставку под книги до 12 999 р. за барный стул

@ingabregman

Инга Брегман из Казани создает макраме нестандартных форм и расцветок. Яркие текстильные элементы — прекрасный выбор для спокойного интерьера, которому необходима та самая изюминка. Помимо панно на стену тут можно заказать подхваты для штор, авоськи, абажуры и даже декоративные скульптуры.

Цены От 2000 р. за настенное панно

@slojd_store

Slöjd — свет, декор и игрушки из дерева. Особый интерес вызывают зеркало из термоясеня и набор уточек. Последние прекрасно подойдут как для детских игр, так и для украшения скандинавского интерьера.

@shibui__atelier

Shibui Atelier — инстаграм-магазин традиционных японских свечей. Их пламя больше и ярче обычных за счет особенного фитиля из тростника и бумаги васи. В производстве свечей используются плоды сумаха, рисовые отруби и цветочное масло. Звучит интригующе не только для любителей Востока. Также в Shibui Atelier доступны вазы, подсвечники и фитили.

Цены От 250 р. за спички до 2800 р. за керамическую вазу

@my.cozy

У My.Cozy представлены гобелены и подушки ручной работы из натуральных материалов. Семейная пара Алена и Антон предлагают готовые панно и принимают индивидуальные заказы. Также в магазине проекта можно приобрести наборы для ткачества и самому погрузиться в мир рукоделия.

Цены От 2500 до 19 000 р. за панно в зависимости от размера