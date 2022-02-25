Моя компания попала в санкционный список. Как это отразится на моей карьере?

Скорее всего, никак, если вы не руководитель этой компании. Исключения составляют медиа.

Моя компания попала в санкционный список. Мне готовиться к сокращениям?

Вероятнее всего, нет. По крайней мере, в ближайшие месяцы точно. Сейчас государство будет очень жестко регулировать уровень напряженности внутри страны. Поэтому крупным компаниям будет запрещено массово увольнять людей. Плюс компании будут переориентированы на новые рынки: Китай, Эмираты, Азия, Индия. И часть людей начнут перебрасывать на эти направления.

Я хочу переехать. Как мне найти работу в новой стране или здесь с возможностью быстрой релокации?

Если вы не программист, то теперь таких возможностей стало намного меньше. Даже в формате «я работаю удаленно отсюда на иностранную компанию», особенно если дело касается европейского, американского, канадского, английского и японского бизнеса. Понять, как будет осуществляться рабочая релокация, мы сможем не раньше чем через месяц после окончания военных действий. Станет ясно, какие страны готовы с нами взаимодействовать по этому вопросу. Сейчас ответа у меня нет.

Я сейчас хочу поменять работу.

Я бы не советовала этого делать, если это не предложение вашей мечты. Мы находимся в ситуации такой неопределенности, что просчитать вероятность успешного перехода крайне сложно. Отложите это решение на несколько месяцев, если это не оффер всей жизни или если вы не убегаете из компании, которую ненавидите.

Меня позвали работать в международную компанию. Соглашаться?

Если это Азия или арабские страны, то да. А вот с остальным сложнее. Думаю, что большинство европейских компаний в России сейчас сами не знают, как они будут у нас работать и будут ли. Выходя туда сейчас, вы принимаете все их риски. Я бы рекомендовала отложить такой выход.

Я работаю (или собираюсь работать) в технологическом стартапе в России, ориентированном на мир.

Вот это правда риск, если у стартапа нет четкой стратегии и средств для выхода на рынок Китая, Индии или Азии. Если компания ориентирована на Европу и Америку и живет на венчурные деньги, вероятнее всего, финансирования далее не будет. А это равно смерти.

Я сейчас ищу работу.

Я бы рекомендовала принимать первый вменяемый оффер, который в других условиях вам бы не очень нравился. Я уверена, что массовых сокращений не будет. Но в большинстве компаний найм белых воротничков временно сократят или даже приостановят, пока руководители не поймут, как работать в новых условиях.

Мой ребенок заканчивает вуз. Что будет с трудоустройством молодых специалистов?

Будет чуть сложнее, чем в прошлом году, но вакансии будут. Но не в международных компаниях. Я рекомендую задействовать все связи родителей и друзей, чтобы ребенок нашел хорошую позицию.

Как сейчас не потерять работу?

Ремарка — я не разделяю и не призываю к этой позиции, но как карьерный консультант не имею права не сказать. Вы рискуете, если сейчас публично заявляете о своей позиции против военной операции на Украине: посты в соцсетях, выход на митинги, подписанные вами письма протеста. Повторюсь, я не призываю молчать, но вы должны понимать, что рискуете своей работой, делая это.

Кто сейчас будет очень востребован? Если говорить о белых воротничках.

Специалисты по кибербезопасности и сотрудники со знанием китайского, азиатского, арабского и индийского рынков. Ну и любые программисты.