С 21 февраля в России начали выдавать QR-коды по результатам теста на антитела. «Афиша Daily» составила простую инструкцию: как получить сертификат, подойдет ли он для путешествий и как долго он действует.

Для получения QR-кода необходим только положительный результат теста на антитела — на их количество не смотрят. То есть теперь код могут получить те, кто переболел, но не сдавал тест, или поставил зарубежную вакцину. Учтите, что такой сертификат выдают один раз, он будет действовать полгода с момента получения результатов анализа, повторный выпуск QR-кода не предусмотрен.

Для чего вообще сейчас нужен QR-код?

В Москве сертификат необходим, чтобы попасть в театр или музей, пройти на концерт или на любое мероприятие, где соберутся более 500 человек. Также общественные организации могут сами принять решение о доступе к ним только при наличии QR-кода.

В Петербурге коды требуют при посещении ресторанов, баров, кафе, музеев, театров, кинотеатров, выставок, концертов, цирков, фитнес-клубов, бассейнов, парикмахерских, салонов красоты, гостиниц и отелей. На днях власти заявили, что снимать эти ограничения пока рано.

Также с QR-кодом по антителам можно путешествовать в страны, которые впускают туристов с сертификатами переболевших. В плане прав это идентичные документы. Актуальные условия въезда россиян во все страны мира собраны здесь. Перед внутренними перелетами по России QR-коды не спрашивают.

Инструкция

Сдайте кровь на антитела к ковиду IgG в любой аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории (их полный список можно найти здесь). Сделать это можно бесплатно в городской поликлинике по предварительной записи. В частных клиниках такой тест стоит от 650 до 1500 рублей.

Внимательно заполните поля: СНИЛС, серия и номер паспорта, дата и кем выдан, адрес регистрации и фактического проживания. От правильно заполненных данных зависит, сформируют QR-код или нет.

Медицинские организации автоматически передают сведения об антителах. В течение трех календарных дней Роспотребнадзор сформирует сертификат на Госуслугах.

Зайдите на Госуслуги и запросите сертификат в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Он появится на этой странице.

Если QR-код не пришел, на Госуслугах напишите жалобу в форме обратной связи.

Если вы не можете или не хотите регистрироваться на Госуслугах, обратитесь в ближайший МФЦ. Там могут сформировать QR-код по вашему заявлению. С собой возьмите паспорт и СНИЛС.

Как долго сохраняются антитела?

Скорость снижения антител индивидуальна, но у большинства людей их становится критически мало через шесть месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания. Впрочем, в некоторых исследованиях говорится, что достаточный для положительного результата теста уровень антител может сохраняться 12 или даже 15 месяцев.