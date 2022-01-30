Европейский совет одобрил новые рекомендации для путешественников — пускать в страны исходя из ковидного статуса въезжающего. То есть теперь, вероятно, нельзя будет попасть во Францию или Италию через Венгрию или Турцию — нужен сертификат. Рассказываем, где поставить европейские вакцины и что делать в этих местах.

Хорватия

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В конце 2021 года — лидер вакцинного туризма. Страну выбирали из‑за возможности сделать бустер Pfizer после «Спутника V». Сейчас правила изменились — бустер можно получить только после вакцинации одобренным в Европе препаратом. Зато можно поставить себе однокомпонентный Johnson & Johnson. Специальный павильон для вакцинации иностранцев расположен в Загребе на территории выставочного центра «ЗагребЭкспо». Для прививки не потребуется местный страховой номер или другие специальные документы. Сертификат с QR-кодом присылают по электронной почте спустя две недели — его можно использовать для путешествий по Европе. Для въезда в страну потребуется подтверждение вакцинации «Спутником V» или отрицательный ПЦР-тест. Чем заняться: зимой можно уехать на один из горнолыжных курортов — они здесь отличные. В марте погода, конечно, не пляжная, но все-таки гораздо теплее, чем в Москве — так что можно погулять по Загребу при уже вполне весенних +12. А в разгар тепла обязательно стоит ехать на побережье Адриатического моря, и особенно — на острова Брач, Хвар, Корчула или Млет.

Вакцины Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Бесплатно. Виза Нужна — хорватская (обойдется в 35 евро, делается от пяти дней) или многократная шенгенская. Билеты Прямые рейсы на февраль из Загреба в Москву и обратно — от 13 тысяч рублей.

Сербия

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В Сербии вакцины для россиян бесплатные, но поставить можно только двухкомпонентные. На вакцинацию необходимо записаться заранее через турфирму или отель, зарегистрированный в сербской единой туристической системе. Для въезда обязателен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета. Вакцинация иностранцев проводится по пятницам, субботам и воскресеньям в главном Белградском выставочном павильоне. Чем заняться: Сербия — это имперский Белград, бруталистское архитектурное наследие, огромные порции простой и вкусной фермерской еды и деревня режиссера Эмира Кустурицы Дрвенград.

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Болгария

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Вакцина для иностранцев бесплатная, но необходимо бронирование жилья и предварительная запись на прививку через туроператора. Впрочем, на форумах пишут, что в некоторых пунктах получить вакцину можно и без этого. Доступен однокомпонентный Janssen, так что ездить второй раз не придется. Российский сертификат о вакцинации «Спутником» подходит для въезда в Болгарию — ПЦР-тест не спрашивают. Чем заняться: В феврале здесь катаются на горных лыжах — в Пампорово или Боровце среди озер. Столица небольшая, но интересная: немного обшарпанная, с зелеными горами вокруг и смешением эпох в архитектуре. Ротонда Святого Георгия IV века здесь соседствует со сталинками. В Болгарии вкусно и недорого — особенно в не сезон, который здесь длится с июня по сентябрь. Советуем заехать в город Несебыр — его старая часть полностью находится под охраной ЮНЕСКО, здесь много неплохо сохранившихся храмов XIV, IX и даже V веков.

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Армения

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В конце октября Европейская комиссия приняла решение признать ковид-сертификаты, выданные в Армении. Теперь здесь можно бесплатно и без предварительной записи вакцинироваться в любой поликлинике. Но, вероятно, выбрать вакцину не дадут — обычно иностранцам колют Moderna. Для получения сертификата необходимы два укола. Пока ждете второй дозы, можно съездить в Тбилиси — из Еревана туда ездят поезда и автобусы. Чтобы попасть в страну, понадобится сертификат о вакцинации («Спутник» подойдет) или отрицательный ПЦР-тест. Чем заняться: традиционный маршрут в Армении — к озеру Севан и древним храмам, затерянным в горах. Минимум пару дней стоит провести в Ереване — облик древнего города (ему больше 2800 лет!) сегодня во многом формирует современное искусство, на улицах множество скульптур и арт-объектов. Здесь есть неплохие музеи и отличные кафе и бары.

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Турция

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Власти Турции официально разрешили прививать иностранных туристов используемыми в стране вакцинами. Правда, за это придется заплатить 400 турецких лир — это около 2 300 рублей. Бустер после «Спутника V» сделать не получится, так что придется либо ждать здесь 21 день между двумя уколами, либо прилетать дважды. Впрочем, авиабилеты сюда сейчас стоят совсем недорого. Туристов прививают в любых крупных больницах без предварительной записи. Чтобы попасть в страну, нужна справка о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на английском языке или справка о перенесенном Covid-19 (действительна шесть месяцев). Также необходимо получить личный HES-код и международную медицинскую страховку. Что здесь делать: В Стамбуле сейчас прохладно, зато можно объедаться в заведениях — они по-прежнему работают, и там отменно кормят. В Анталии и вокруг нее намного теплее — в феврале днем около +16, а в марте — +18. От Кемера можно отправиться в пеший поход по Ликийской тропе, она проходит через самые живописные места страны. Ночевать в палатке необязательно — по дороге есть небольшие города с работающими отелями.

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Венгрия

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«Спутник» Венгрия признает, так что можно сделать бустер Pfizer после двух российских прививок. Но есть нюанс — с 15 февраля срок действия сертификатов здесь сокращен до полугода, так что для получения бустерной вакцины должно пройти от четырех до шести месяцев. Правило распространяется и на въезд — чтобы попасть в страну, понадобится свежий сертификат. Без записи пункты вакцинации принимают по четвергам, пятницам и субботам. Сертификат уже после укола нужно получить в местном аналоге МФЦ. Что здесь делать: разумеется, пойти в роскошные местные купальни (вход по сертификату о вакцинации, только с ПЦР-тестом не пускают) — Геллерт или Сечени. Выпить и потанцевать в Szimpla Kert — баре в заброшенном здании. Обойти роскошные парадные Будапешта и вообще побольше смотреть на архитектуру — здесь много интересного.