Еще в XIX веке Беговой район, состоящий сегодня из джентрифицирующихся промзон и архитектурного ансамбля Ленинградского проспекта, был типичной пригородной местностью. «Афиша Daily» составила гид для прогулки здесь, во время которой можно будет рассматривать архитектуру модерна, конструктивизма и ар-деко, заходить в музеи, на лекции и вечеринки.

Организованная в 1778 году граница города проходила ровно по разделительной линии между нынешними Беговым и Тверским районами — на ней сейчас находится метро «Белорусская». К западу от Петербургского шоссе, ныне Ленинградского проспекта, находился юго-восточный угол знаменитого Ходынского поля, к востоку же — Ямское поле, сельскохозяйственное угодье Тверской-Ямской слободы. В районе нынешних Тверских-Ямских улиц со времен Ивана Грозного жили ямщики.

Петровский парк © TatianaMironenko/Getty Images

Загородная жизнь и старые дачи Начнем нашу прогулку от станции метро «Динамо». На иллюстрированном плане Москвы 1852 года вдоль Петербургского шоссе можно увидеть дачи дворян Оболенских, Талызиных, Глазенапов. Такая застройка поощрялась централизованно: для строительства здесь «двухэтажных дач хорошей архитектуры» можно было получить беспроцентную ссуду сроком на десять лет. Именно тогда на территории Ямского поля появились первые важные общественные пространства: в 1836 году в одноэтажный деревянный дом Ресторан «Яр» на Петербургском шоссе в 1898–1900 годах. ©baschin/PastVu неподалеку от Петровского парка переехал легендарный ресторан «Яр», находившийся до того на пересечении Кузнецкого Моста и Неглинной улицы. К середине XIX столетия загородная территория нынешнего Бегового района прочно обосновалась на карте общественной жизни Москвы. В «Яре» кутил Савва Морозов, однажды попытавшийся сломать стену ресторана, чтобы въехать в него прямо на вороных конях, бывали Горький и Шаляпин, Леонид Андреев, Антон Чехов и Григорий Распутин.

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В XX веке дачи обратились в обычные жилые дома, территория Петровского парка сократилась, а «Яр» закрыли после Октябрьской революции. Здание, в котором располагался ресторан, многократно перестраивали — из причудливой модернистской постройки оно превратилось в помпезный сталинский ампир. В 1952 году здесь открылась гостиница «Советская». В 1969-м сюда переехал «Ромэн» — знаменитый на весь город цыганский театр, живое напоминание о веселом прошлом района. В 1998 году на территории отеля появился и ресторан, одноименный с прежним «Яром»: реставраторы воссоздали интерьеры, использовали сохранившиеся из прошлого арочные окна. Но, кажется, забыли про маркетинг — и в современной Москве эта попытка воссоздания «дорогого и богатого прошлого» не заинтересовала, кажется, почти никого.

«Ажурный дом» и скульптуры коней Клодта © Антон Денисов/РИА «Новости»

«Ажурный дом», кони Клодта и советский брутализм Напротив, на углу Беговой улицы и Ленинградского проспекта, можно увидеть наследующий архитектурной моде 1920-х Дом авиаторов — выдающийся памятник советского брутализма, также известный как «дом на ножках». Рядом — построенный в конце 1930-х по адресу Ленинградский проспект, 27, «ажурный дом» архитекторов Бурова и Блохина: сталинское палаццо, напоминающее одновременно о модерне и архитектуре Ренессанса. А между ними вход на Беговую аллею отмечают московские кони Клодта — точная копия второй и четвертой скульптур петербургского Аничкова моста. Кстати, автор проекта 1899 года Константин Александрович Клодт приходился внуком Петру Карловичу Клодту, создателю коней Аничкова моста. Дата установки неслучайна: именно тогда был открыт Центральный московский ипподром, к которому стоит направляться именно по Беговой аллее. Еще в 1831 году Общество конской скаковой охоты получило 122 десятины земли на Ходынском поле для обустройства будущего ипподрома, с 1830-х здесь проходили скачки и бега. Однако здание, украшенное многочисленными башенками и четырехколонным портиком, появилось здесь в самом конце XIX века. Оно сгорело в 1949 году, современная постройка авторства Ивана Жолтовского появилась в 1955 году. Ее увенчивают исторические конные скульптуры, которые не пострадали от огня. Ипподром проработал все советское время, будучи главным местом азартных игр в СССР. У тотализатора менялись местами Владимир Маяковский и Семен Буденный, Леонид Броневой и Василий Аксенов, Александр Ширвиндт и вечно проигрывающий Леонид Ильич Брежнев.

Московский ипподром © Сергей Савостьянов/ТАСС

А вот в 1990-е скачек не было. Зато в здании ипподрома действует иной реликт последнего десятилетия прошлого века — банкетный зал «Астория», предлагающий посетителям три куриных стрипса за 750 рублей, нарезку суджука и вяленого мяса за 2900 и куски тортов из студенческой столовой по цене десерта в «Кофемании».

Модерн, импрессионизм и конструктивизм Возвращаемся на Ленинградский проспект и направляемся в сторону «Белорусской». По дороге стоит разглядеть один из немногих уцелевших реликтов пригородного прошлого — дачу Постниковых — Коншиных — Манташева. Неоклассическое каменное здание 1840 года на рубеже XIX и XX веков было перестроено мастерами модерна Федором Шехтелем и Адольфом Эрихсеном. В 1970-х здесь располагалась мастерская Юрия Норштейна. В конце прошлого столетия дом несколько раз горел, из‑за чего утратил некоторые детали фасада. Неподалеку, в здании бывшей совпартшколы по адресу Ленинградский проспект, 17, находится Московский международный университет. Это один из первых негосударственных вузов России: его открыли в 1991 году. Его выпускниками числятся, например, Николай Хомерики и Владислав Сурков. В последние годы он известен прежде всего как площадка для Школы искусств и наук, включающей в себя Московскую школу нового кино с образовательными мастерскими Олега Дормана, Дмитрия Мамулии и Артура Аристакисяна, Московскую антропологическую школу с курсами ведущих антропологических и постгуманистических теоретиков и Московскую школу новой литературы.

Здание Музея русского импрессионизма в Москве © Дмитрий Коробейников/ТАСС

Свернув в глубину кварталов, мы столкнемся с музеем Русского импрессионизма (Ленинградский просп., 15, стр. 11). Он открылся в 2016 году на деньги предпринимателя и общественного деятеля Бориса Минца. Здание бывшего мукохранилища комплекса «Большевик» перестроили по проекту британского архитектурного бюро John McAslan + Partners. В коллекции музея, среди прочих, работы Василия Поленова, Игоря Грабаря и Петра Кончаловского. И, наконец, по дороге к метро увидим еще одно важное здание — построенную в 1928 году авангардную Фабрику-кухню № 1 по проекту Алексея Мешкова (Ленинградский просп., 7, стр. 1). Другой конструктивистский комплекс, Пограничная академия ФСБ, расположен уже совсем рядом с «Белорусской». Промзоны Теперь пройдемся по джентрифицирующимся территориям бывшего Ямского поля — идем от станции «Белорусская» на Бумажный проезд. Сюда, в элитный ЖК Art Residence на 3-й улице Ямского Поля, в 2018 году переехала галерея Елены Толченниковой Jart. Здесь в коллаборации с легендарным (и опальным) куратором Андреем Ерофеевым оказываются выставлены то Александр Меламид, то ученики Авдея Тер-Оганьяна, то Валерий Кошляков или Игорь Макаревич. Рядом же, в бывшем комплексе НПО «Наука» на 3-й улице Ямского Поля, открылся «контркультурный центр» «Поле» от агентства Stereotactic и группы Sila Sveta. Пока это клуб и бар с модными вечеринками — но в марте здесь откроется диджитал-галерея и рабочая зона.

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Пройдя по 3-й Ямской на улицу Правды, где до того располагался легендарный дачный район, мы попадем в один из главных медиацентров России. В этих зданиях, принадлежащих ВГТРК, проходят съемки программ федеральных телеканалов, включая печально известные шоу Соловьева, Попова и Скабеевой. Здесь же с 2016 по 2020 год среди множества офисов по адресу улица Правды, 24, стр. 2, находился один из самых интересных выставочных залов Москвы 2010-х — мастерская Фонда Смирнова-Сорокина. Там проходили выставки Анастасии Рябовой, Алисы Иоффе, Валерия Чтака, Вики Бегальской и других значимых художников. А 20 ноября прошлого года на улице Правды, 24, стр. 11, открылось Île Thélème — камерное пространство, сконцентрированное на академической музыке и актуальной поэзии.

Впрочем, все это кажется только началом — большая часть района до сих пор занята неосвоенными, полуосвоенными или все еще действующими промышленными комплексами. Такими как полуразрушенный конструктивистский Полиграфический комбинат газеты «Правда» или работающее Машиностроительное производственное объединение имени И.Румянцева. Так что, возможно, в ближайшем будущем на месте бывших промзон мы увидим новые общественные пространства. Беговой район прошел долгий и насыщенный трансформациями путь: от дачно-развлекательной зоны XIX века к промышленному району века XX. И, наконец, к джентрификации и заполнению общественными пространствами, начавшемуся лишь в середине 2010-х. Его будущее точно будет интересным. Авторка текста Дарина Алексеева ведет телеграм-канал «Бахчисарайские гвоздики».