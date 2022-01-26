В страны ЕС начнут пускать исходя из ковид-статуса человека, а не страны отправления

Европейский совет одобрил новые рекомендации для путешественников из других стран. Они начнут действовать с 1 февраля, говорится на сайте ведомства.

Согласно новым рекомендациям, антикоронавирусные меры должны применяться на основании санитарного статуса путешественника, а не страны, из которой он прибывает. Это не касается регионов, где циркуляция вируса очень высока.

В страны Европейского союза начнут пускать по цифровому ковидному сертификату ЕС. Его выдают:

прошедшим полный курс вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА);

получившим бустерную дозу такой вакцины;

тем, кто переболел COVID-19 и с даты первого положительного теста прошло не более 180 дней;

сдавшим отрицательный ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки или отрицательный экспресс-тест на антиген не более чем за 24 часа.

Все путешественники с ковид-сертификатом ЕС не будут подвергаться дополнительным ограничениям на поездки. Тем, у кого нет этого документа, нужно будет пройти тест на коронавирус за 24 часа перед или в течение 24 часов после прибытия. От этого требования освобождаются дети до 12 лет и путешественники «с особо важной функцией или потребностью».

Еврокомиссия представила новые рекомендации для путешественников в конце ноября. Их собирались ввести в действие с 1 марта.