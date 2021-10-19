На Садовой-Сухаревской 10/12 восстановили небольшой доходный дом с очаровательными ушками, построенный в духе романтического модерна, — Manor. Раньше он был покрыт безликой краской, но в рамках реконструкции кирпич отчистили. Вам точно нужно это увидеть — тем более что на днях здесь открылся книжный магазин издательства «Поляндрия» и кафе Letters.

Марина Ярмаркина Архитектор, партнер бюро Utro

Это доходный дом архитектора Каверинского, построенный по заказу дворянки Татьяны Унковской. Здание выполнено в духе романтического модерна с готическими элементами. Необычно, что главным фасадом служит не та часть дома, которая выходит на Садовое кольцо, а боковая. Силуэт запоминающийся: верхняя часть «с ушками» — как буква М, под ней — буква А. Местные жители рассказывали, что «М» и «А» — это первые буквы имен детей владелицы здания. Но действительно ли тут зашифровано именно это, мы не знаем.

Дом до начала работ Utro CC

Нас в этот проект позвал девелопер MR Group, с которым мы давно сотрудничаем. На момент начала работ здание пустовало уже пару или тройку лет. На первом этаже произошел пожар — в квартире и холле были следы возгорания. Ощущение от дома оставалось грустное, но потенциал был виден. При подготовке к реконструкции изучали архивные материалы. Нашей задачей было сохранить и избавить от наслоений все оригинальные детали, которые дошли до наших дней. Во время работ по очистке фасада оказалось, что большая часть кирпича в хорошем состоянии. Было решено оставить фасад кирпичным, восстановив поврежденные части. Для этого его либо докомпоновывали с помощью специального состава, либо заменяли на кирпич аналогичного периода, привезенный из Петербурга. В этом здании всегда были квартиры. Сначала доходный дом, потом коммуналки, теперь дорогое жилье. На заднем фасаде есть пристройка, которая реагировала на общественные изменения вокруг. Сначала там был черный ход для доступа на кухни. Потом подвели воду и канализацию и появились ванные комнаты. Сейчас мы использовали этот блок под размещение лифта.

Для интерьера выбрали стиль того же периода — ар-деко. У заказчика был запрос на нарядный, яркий лестничный холл. Удалось вписать исторический деревянный поручень, а также лестничные марши. Также в общих зонах сохранили оригинальную мелкую расстекловку (деление стекла в оконном проеме на части — Прим. ред.). В жилых помещениях предпочитают максимально большой освещенный проем, поэтому тут мы решили не повторять исторический паттерн.

За 100-летнюю историю здание сильно просело в толщу асфальта — уровень первого этажа оказался на 50–60 сантиметров ниже, чем задумывалось. Дом изменил пропорции, и одной из наших задач было их восстановить. Мы его откопали, в результате появилась подпорная стенка и деревянная скамья перед книжным магазином. Когда мы увидели здание впервые, дверь в подъезд была металлическая, коричневая, высотой 2 метра. Это было ужасно дискомфортно, казалось, что на тебя давит потолок. Мы очистили проем и понизили отметку мощения, смогли сделать нормальный парадный вход высотой 2,4 метра. Входные двери сделали с отсылкой к сохранившимся в доме межквартирным дверям. Первый этаж весь коммерческий, на втором — четыре квартиры по 50 кв.м, на третьем этаже — две квартиры. А на четвертом этаже с мансардой — две большие двухуровневые квартиры.

Объект мы сдали в начале пандемии, в квартирах начался ремонт еще до окончания фасадных работ, а первый этаж долго пустовал. Сейчас я очень счастлива, на наш взгляд, «Поляндрия» — идеальный резидент для этого места. Еще забавное: фасад электрической подстанции рядом с домом Manor раньше был нежного фисташкового цвета. И вдруг однажды мы увидели, что он стал похож на Manor: кто‑то покрасил его, даже нарисовал кирпичики. Не скажу, что я бы выбрала такое решение, но это показалось нам очень милым.

Дарина Якунина Руководитель ИД «Поляндрия»

У нас не было четкого плана открыть магазин в Москве: казалось, что столицу сложно чем‑то удивить. Но многие читатели, наблюдая за нашими активностями в Петербурге, задавали вопрос: «Когда же вы откроетесь в Москве?» И я вполглаза просматривала разные локации, но ничего подходящего не находила. И однажды коллеги рассказали мне об удивительном доме Manor в центре города. Когда я увидела его на фотографиях, то поняла, что звезды сошлись. Это небольшой дом из красного кирпича, он перекликается с Петербургом и нашей книжной лавкой на Петроградской стороне по атмосфере. Удивительно, но уже потом мы узнали, что часть кирпича для восстановления дома привезли из Петербурга. Мы хотели сделать пространство, в котором гость может отключиться от городской суеты, расслабиться, побыть наедине с собой и почитать — уютное, светлое место, в которое хочется возвращаться. Дизайн мы придумывали с Ильей Гульянцем (el Born studio), он наполнил кафе и магазин декоративными объектами ручной работы и дизайнерскими вещами.

Letters — это первая кофейня «Поляндрии». У нас прекрасный партнер Ника Алексеева — международный тренер Speciality Coffee Association, главный судья национального чемпионата бариста, основательница компании по обжарке кофе. Мы предлагаем классические и авторские напитки, а также три сорта кофе собственной обжарки. Планируем регулярно проводить встречи для посетителей магазина. Например, художественный редактор ИД «Поляндрия» обсудит с родителями, что книга — это первое соприкосновение с миром искусства. Будут встречи с авторами и переводчиками, круглые столы. В октябре состоится дискуссия о счастье на примере книги Артура Шопенгауэра «Искусство быть счастливым». Пройдет презентация книги «Музей современной любви», поговорим о том, почему так мало художественных книг посвящены современному искусству. В основном это будут события для взрослых. Мы приятно удивлены, насколько московская публика открыта всему новому, — у нас с первого дня работы full house. Очень волновались перед запуском, но получили гигантскую поддержку.