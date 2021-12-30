На днях в Москве прошел «Бал самозванцев» — событие, на котором люди рассказывали о том, что у них не получилось в 2021 году. Синдром самозванца — распространенная проблема, тем более в предновогодний период постов о заработанных миллионах и купленных квартирах. Организаторка «Бала самозванцев» рассказала «Афише Daily», как провести такое событие.

Мария Оленева Организаторка «Бала самозванцев»

Как родилась идея? Я занимаюсь организацией мероприятий, посвященных знакомствам, подробно о них я рассказываю на сайте socialize-project.ru. Экспериментирую с форматами, придумываю события, на которых люди могут разбираться со сложностями в общении — например, как быть хорошим собеседником, начинать разговор с незнакомыми людьми, презентовать себя. Сотрудничаю с психологом, который сначала читает небольшую лекцию на тему, а потом участники пробуют применять услышанное на практике. Плюс я веду занятия по ненасильственному общению — это система канадского психолога Маршалла Розенберга, помогающая разрешать конфликты между людьми. Раз в две недели мы разбираем проблемы в отношениях, обсуждаем эмоции и потребности. Большая часть моей аудитории — это айтишники и люди из сферы науки. У них распространен синдром самозванца (явление, при котором человек не верит в собственные силы и приписывает свои достижения совпадениям и удаче, у него появляется чувство некомпетентности, — Прим. ред.), есть он и у меня. Я подумала, что было бы прикольно провести мероприятие для обсуждения этой проблемы. Ничего подобного я не нашла и решила организовать его сама. Во время нетворкинга люди обычно рассказывают, как много инвестиций они привлекли, насколько у них хорошие показатели и какие они молодцы. Из‑за этого у человека складывается ощущение, что все люди вокруг него очень крутые. И ему сложно показывать свою уязвимость.

В результате каждый думает, что он самозванец, потому что все рассказали только про хорошее.

Мне самой бывает тяжело, когда я прихожу на вечеринку и слушаю про то, какие у всех большие компании. Над моим проектом работают только я и еще пара человек. Я решила, что будет здорово сделать мероприятие, на котором все будут делиться сложностями, рассказывать о том, что у них не получилось . Есть Fuckup Night — это что‑то вроде стендапа, посвященного неудачам. Но мне больше нравятся горизонтальные форматы, без разделения на человека на сцене и слушающий его зал. Я предложила эту идею в одном дружеском чате, и она всем понравилась.

© Павел Иноземцев

Как был организован «Бал самозванцев»? Пока все собирались, мы провели разминочную игру «В этом году я не…». Люди рассказывали, что они не смогли или что у них не получилось. Это помогло пришедшим общаться после. Первая часть мероприятия была антиподом того, что я видела на некоторых московских вечеринках. Там все часто клеют на себя малярный скотч и что‑то на нем пишут — например, «мне интересны инвестиции, космос и машинное обучение». На «Бале самозванцев» пришедшие писали на себе вещи, которые обычно сложно говорить. Например, «Я не умею в маркетинг» или «В этом году от меня ушли 20 сотрудников».

Это такой способ освобождения, вынутая из головы тревожная мысль становится менее травматичной.

Эта тема зашла, несколько людей с ног до головы обклеили себя стикерами. Но часть пришедших делать это не захотели. Потом мы провели «Шляпу факапа» — есть похожий формат, когда люди пишут вопросы, бросают в шапку, а потом вытягивают бумажки и отвечают. У нас же люди анонимно признавались в том, что стыдно, например «Я работаю по минимуму на ******** [кое-как], максимально экономя силы» или «Я не плачу налоги». Потом шляпу пускали по кругу, записанное зачитывали в рандомном порядке и если у кого‑то это откликается, они давали об этом знать. Когда люди пишут о своих проблемах, они думают, что так только у них. Но большинство бумажек вызывали бурный отклик. Потом пришедшие разбивались на пары. У каждого было пять минут, чтобы рассказать о своей проблеме. Второй должен был после окончания монолога объяснить, как понял услышанное. Потом первый давал фидбэк, правильно ли его поняли. После этого был перерыв на еду, мы выпили бутылочку «Просекко» на всех — всем налили по чуть-чуть просто для вкуса. После обеда мы играли в аутентичные игры на сближение — это формат общения, в котором есть тайминг и структура. Обычно, когда за столом сидит группа людей, говорят только двое — самые экстравертные или лучше всего знакомые между собой. В рамках игры Curiosity каждому отводится три минуты — и в это время окружающие задают ему вопросы, потом он говорит: «Мне нравятся вопросы про карьеру, а про личную жизнь я говорить не хочу». И еще две минуты все его спрашивают. Так получается, что все могут одинаковое время побыть под софитом. Также мы провели игру «Википедия». В ней каждый участник по очереди на пять минут становится «Википедией самого себя» — хранилищем фактов, мнений, эмоций, ассоциаций, связанных с его опытом. Остальные называют слово или словосочетание, например «окно». Человек-«Википедия» в ответ на запрос дает «поисковую выдачу» — рассказывает что‑то, что в его жизни, мыслях и ассоциациях связано с окном. На любое слово, которое говорит человек-«Википедия», можно в любой момент «кликнуть» и перейти на эту страницу — то есть задать новый вопрос.

© Павел Иноземцев

Блок про игры был хорошим, но, возможно, стоило дать участникам больше времени на взаимодействие, не так сильно торопить. После игр был еще один перерывчик, а потом — закрывающие практики. Мы всем дали стикеры — квадратные цветные бумажки. Люди писали на них приятные вещи и наклеивали друг на друга. Получилось, что в начале человек сам на себе написал «Я некрасивый» или «Меня никто не любит», а другие на него крепили «Ты классный, милый» и подобное. В самом конце участники сдирали с себя малярный скотч и отвечали себе на каждую фразу. Например, я говорила: «Я не умею в маркетинг, зато на мой бал самозванцев пришли 20 офигенных человек» и «Я странная, и это заметно, но зато это классный фильтр — со мной дружат те, кому правда нравлюсь я». Рвать стикеры было круче всего, последний блок, судя по эмоциям ребят, был лучшим.

Будет ли «Бал самозванцев» повторяться? Я планирую проводить «Бал самозванцев» регулярно, но возьму в соавторы психолога. Под Новый год проводить такое кажется особенно уместным, но, думаю, в другое время года будет приходить больше людей. Весомый процент моей целевой аудитории уехал на зимовку, многие не смогли из‑за корпоративов и дедлайнов. Второй раз состоится через пару месяцев. Мне интересно находить новые форматы, собирать линейку моих событий. Для чего это? Как это поможет людям? По образованию я переводчица-синхронистка. Когда я начинала заниматься синхронным переводом, мне было очень страшно. Больше всего помогло собрать дома коллег и обсудить с ними рабочие сложности. Кто‑то слово забыл, кто‑то что‑то перепутал. Я послушала это и поняла, что мои проблемы не связаны с моим непрофессионализмом, это случается со всеми в этой сфере.

Мне кажется, это можно экстраполировать. Когда ты честно и без прикрас рассказываешь про свои неудачи другим людям, то выясняешь, что подобное происходит плюс-минус у всех, — это неотъемлемый элемент сложной современной жизни. Мне хотелось дать такой опыт другим.

Помимо этого я считаю, что многие проблемы решаются созданием вокруг человека принимающей безопасной среды. Вокруг нас много одиноких людей: старое окружение больше неинтересно, а как найти новых друзей, непонятно. Мой проект в целом посвящен созданию горизонтальных связей и сообществ.

© Павел Иноземцев

Какой фидбэк дали люди? Люди часто говорили о том, как им было приятно оказаться в окружении таких интересных крутых людей. Большинству понравилось говорить и слушать — этот процесс терапевтичен сам по себе. Была пара человек, которые, наоборот, сказали, что им было сложно. Одного парня смутило, что он не так активно делился, как остальные, и почувствовал себя самозванцем из‑за этого. Но здесь я как организатор мало что могу сделать. Можно ли перенести этот формат на свою новогоднюю вечеринку? И какие советы дадите людям, которые хотят провести праздник так? Игры на сближение идеально подходят для вечеринки, на которой все не очень близко знакомы друг с другом, — например, к вам придут люди из разных компаний. Малярный скотч с вводной информацией о человеке — всегда офигенная идея. Остальное стоит делать, только если все гости дали согласие , — это может быть тяжело. К тому же далеко не у всех есть синдром самозванца. Так что необходимо предупредить всех и обсудить. Возможно, уместнее будет провести ваш «Бал самозванцев», скажем, в период долгих выходных и собрать всех, у кого есть такая сложность. При этом стоит помнить, что если вы сами хотите организовать такое событие, то вы на нем будете работать, а не отдыхать. Ведущий не может полноценно играть сам, потому что следит за таймингом, форматом и условиями.