Споры о том, что лучше — живая или искусственная елка, — возобновляются каждый год. Строго говоря, оба варианта не безвредны: живое дерево рубить жалко, а искусственное делают из пластика, который нельзя отправить на переработку. Но есть третий вариант: соорудить новогоднее украшение из накопленных дома елочных игрушек и подручных материалов.

Из веток

Простой и популярный в русскоязычном инстаграме вариант. Понадобятся ветки, которые можно собрать в ближайшем парке, шпагат и найденные в квартире елочные игрушки. Ветки можно покрасить под цвет интерьера. Явное преимущество такой елки перед настоящей — ее не сможет перевернуть ни один кот.

Из лестницы или стремянки

Форма стремянки действительно похожа на елку, так что вам останется только обмотать ее гирляндами, повесить несколько игрушек и положить подарки у основания. Если есть звезда, можно приклеить ее сверху. В праздничной полутьме такая елка мало будет отличаться от настоящей.

Из шаров и гирлянд

Уже имеющиеся дома елочные игрушки можно подвесить на лесках разной длины под потолком или просто расположить на стене в форме елки. Форму можно обозначить малярным скотчем, плотно прикрепить украшения внутрь фигуры, а потом убрать клейкую ленту.

Из шишек и арахиса

Вариант посложнее для тех, кому не лень поорудовать клеевым пистолетом. Конус нужно сделать из плотного картона, закрепить его на основании (например, небольшом цветочном горшке), а сверху наклеить шишки, арахис, грецкий орех в скорлупе или высушенные фрукты. Если подходящей звезды не найдется, ее можно сделать из фольги, а сверху обмотать джутовым шпагатом. Внутрь стоит положить что‑то тяжелое, иначе есть риск неловким движением сбросить предмет.

Из книг

Из книг можно соорудить как небольшую пирамидку, так и полноценную елку — все зависит от размера вашей библиотеки.

Из фотографий

Соберите лучшие моменты года и расположите их на стене в форме елки. Прикрепить можно прямо на гирлянду небольшими прищепками или на стену с помощью Blu-tack — офисного пластилина, который не оставляет следов на обоях.

Из втулок

Втулки почти не перерабатываются из‑за большого количества клея. Так что классный вариант их переиспользования — собрать новогодний декор. Если покрыть их зеленой краской, то никто и не догадается о неблагородном происхождении ваших строительных материалов.

Из винных пробок

Если весь год вы не выбрасывали винные пробки, сами не зная зачем, то вот и пробил их час. Симпатичную елку можно сделать и из них: плоскую, сложив их аккуратно пробка к пробке, или объемную, сформировав из них живописную, слегка хаотичную кучу.