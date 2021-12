— А что ты думаешь про индустриальные города и регионы? Те, что создаются под блок, например, связанный с IT и цифровизацией — как Кремниевая долина.

— Да. Думаю, что наше цивилизационное отношение к тому, что мы делаем, сильно возрастет по отношению к тому, что есть сегодня . Так например, наши студенты создали проект To Bury The Sky , который описывает, как инвестиции в региональном масштабе помогут стимулировать экономику и создать проект прямого улавливания углерода в Сибири.

Потому что это не только вопрос в духе «давайте лишим городские власти определенных управленческих механизмов».

— Ну понятно, то есть, если ты принимаешь решения, ты берешь ответственность.

— Да, и к кому переходит ответственность в этот момент? Этот вопрос надо решать не в плоскости эмоций, а в плоскости системных решений. Что хочется увидеть в перспективе, собственно говоря, десяти-пятнадцати лет — больше городских планов, которыми власти могут делиться с горожанами, рассказывать свои идеи и демонстрировать возможности. Сценариев будущего, вокруг которых можно что‑то обсуждать, очень не хватает .

С другой стороны, есть правило not in my backyard: все что угодно, но не в моем дворе. Да, у нас должна быть максимальная пешеходная доступность. Мы должны перестать быть городом с бесконечными заборами, калитками и шлагбаумами. Если спросить абстрактно, все скажут: «Да! Это было бы очень здорово!» Но как только ты приходишь в дом, где стоит забор или шлагбаум, и говоришь им: «Друзья! Давайте снимем ваш забор и ваш шлагбаум». Тебе говорят: «Нет. У нас — нет. Вот где‑нибудь в другом месте, чтобы все могли проходить, чтобы всем было удобно, мы проголосуем, а вот по нашему адресу, пожалуйста, не надо». Или все рассуждают о том, что здорово, круто, когда есть динамично развивающиеся первые этажи, наполненные химчистками, прачечными, булочными, барами, кафешками и всем остальным. Да, опять же на уровне абстрактном — супер, но как только это первый этаж конкретного дома…

— У тебя включаются Патрики.

— Да. Местные говорят: «Что? Нет. У меня, пожалуйста, не надо никакого ни бара, ни детского центра». А уж тем более если мы затронем какую‑нибудь благотворительную тему — «Ночлежки», помощи собакам, помощи уязвимым группам населения, то это точно «пожалуйста, только не около моего дома и точно не в моем дворе». Это городские конфликты, которые нужно учиться решать.

При этом надо понимать, что человек внутри масштаба собственной жизни может принимать одни типы решений. Человек, который отвечает за город, работает в системе городского хозяйства, обязан принимать другого масштаба решения и смотреть, какое влияние они будут оказывать в следующие пять или десять лет. А уметь принять решение, за которое ты несешь ответственность сейчас, но которое, возможно, даст свой эффект через десять-пятнадцать лет, когда тебя уже даже не будет на твоей должности, — это отдельный невероятный скилл. Очень сложный.