Сейчас уже почти 50 стран открыты для российских туристов, и постепенно их становится все больше. Так что можно смело планировать отпуск за рубежом — «Афиша Daily» рассказывает, где сейчас можно отдохнуть привитым «Спутником V» или сделавшим ПЦР-тест россиянам.

Несколько общих правил: — Чтобы въехать в страну, требующую доказательство вакцинации, вы должны поставить укол вторым компонентом не позднее чем за 14 дней до выезда.

— ПЦР-тесты должны быть сделаны не менее чем за 72 часа до вылета.

— В большинстве стран требования распространяются на людей от 12 лет, то есть детям делать тестирование или вакцинацию перед поездкой не обязательно.

— Документы для выезда за рубеж должны быть на английском языке, имя в справках — совпадать с указанным в загранпаспорте.

— Если вам нужна пересадка, убедитесь, что страна транзита открыта для туристов из России, иначе вас могут не пустить на рейс.

Турция

Главная страна для российских туристов — и до пандемии, но сейчас особенно. В декабре температура воздуха в курортной части страны — до +17, в Стамбуле — до +11. Привитых «Спутником V» на рейсы пускают по QR-коду, всех остальных — по ПЦР-тесту, сделанному не позднее чем за 72 часа. Виза традиционно не нужна, но перед вылетом необходимо получить личный HES-код — с его помощью власти отслеживают контакты зараженных COVID-19. Цены на билеты в Стамбул из Москвы и обратно начинаются от 6700 рублей, так что поездка обойдется примерно как путешествие на «Сапсане» в Петербург. Дорога в Анталью будет стоить немногим дороже — от 8000 рублей.

Египет

Средняя температура в декабре здесь оптимальная — около +24. При въезде необходимо предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V» или отрицательный ПЦР-тест на английском или арабском языке. Виза понадобится для выезда за пределы курортных городов (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба), ее можно оформить в аэропорту за 25 долларов. Также нужно заполнить бланк туриста с информацией о здоровье. Авиасообщение со страной с ноября восстановлено. Билеты на декабрь в Шарм-эш-Шейх туда-обратно — от 18 тыс. рублей, в Каир — от 20 тыс.

Венгрия

Одна из немногих европейских стран, куда пускают с российским сертификатом о вакцинации — причем не только «Спутником V», но и «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт». Непривитые туристы должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. Предъявить QR-код нужно будет не только при посадке в самолет, но и при проходе в купальни и термальные комплексы. В декабре дневная температура здесь около +3, зато можно ходить в музеи, театры и на рождественские ярмарки — везде нужно быть в маске. Шенген необходим, сейчас венгерское посольство выдает только одноразовые визы при предъявлении билетов и брони жилья. Консульский сбор — 35 евро. Прямой перелет из Москвы в Будапешт и обратно венгерским лоукостером Wizz Air в декабре обойдется минимум в 20 тыс. рублей. С пересадками лучше быть осторожнее — если в страну транзита не пускают со «Спутником V», вас могут не допустить до рейса.

Греция Максимум, на что можно рассчитывать здесь в декабре, — +12. Зато греки сейчас, кажется, единственные в Шенгенской зоне выдают мультивизы (консульский сбор — 35 евро). При въезде и привитым, и непривитым здесь нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Но справка о вакцинации «Спутником» все равно пригодится для посещения общественных мест и заведений — в кафе, бары, рестораны и ночные клубы пускают только привитых или переболевших. В аэропорту всем туристам бесплатно делают экспресс-тест. Накануне путешествия власти просят заполнить электронную форму PLF и получить там QR-код. Билет из Москвы в Афины на декабрь и обратно обойдется в 22–23 тыс. рублей минимум. Везде обязательно носить маску. Болгария В декабре температура здесь около +8. Для въезда нужен либо сертификат о вакцинации «Спутником V», либо ПЦР-тест. Они же понадобятся при посещении достопримечательностей и общественных мест. Тест при этом действует 72 часа, так что его нужно регулярно обновлять. Также годится экспресс-тест, но срок его действия еще короче — два дня. Нужна виза — подойдут хорватская, румынская, кипрская и шенгенская. Можно сделать и болгарскую, но помните, что по ней в другие страны Шенгенской зоны попасть нельзя. Из Петербурга в Софию можно добраться почти бесплатно лоукостером Wizz Air — оба перелета обойдутся в 4000 рублей. Напрямую из Москвы выходит ощутимо дороже — около 17 тыс. Хорватия В декабре погода здесь уже не пляжная, но заметно теплее, чем в России, — около +14. Для въезда требуют сертификат о вакцинации «Спутником V» или ПЦР-тест. Нужна шенгенская виза, также подойдут болгарская, румынская, кипрская и, разумеется, хорватская (но она, так же как и болгарская, не дает возможности посещать другие страны Шенгенской зоны). Перед путешествием нужно заполнить анкету. Авиосообщение с Хорватией возобновлено еще летом, прямой рейс из Москвы в Загреб и обратно будет стоить от 24 тыс. рублей. В общественных местах обязательно носить маску. Израиль

В декабре здесь тепло, около +20 градусов. Также приятно, что Израиль официально признал российскую вакцину «Спутник V». При этом по прилете все равно нужно сдать тесты на антитела и ПЦР и оставаться на карантине до получения результатов. Правило распространяется даже на детей от трех лет. Виза не нужна. Чтобы попасть в рестораны или на мероприятия, придется предъявить справку о прививке. Маски везде обязательны. Билеты в Тель-Авив с пересадкой в Стамбуле — от 18 тыс. рублей в оба конца, напрямую — от 20 тыс. Армения Здесь зимой довольно холодно, в декабре — около +3 днем. Пускают привитых «Спутником V», «Спутником Лайт», а также по ПЦР-тесту. Для въезда не нужны ни виза, ни загранпаспорт. В стране сохраняется масочный режим на улицах и в общественных местах. Отсюда можно доехать в Грузию, авиасообщения с которой у России сейчас нет (но в страну пускают беспрепятственно). Стоимость авиабилетов в Ереван и обратно — от 10 тыс. рублей. Кипр В декабре днем здесь около +17. Въезд — по сертификату о прививке (годится только «Спутник V») или ПЦР-тесту. Также тест нужно сдать в аэропорту прилета за 15 евро в Ларнаке и 19 евро в Пафосе. Результат придется ждать на самоизоляции в отеле, но обычно это занимает не более 3 часов. Непривитым нужно будет сделать еще один тест спустя семь дней. Справку и сертификат обязательно загрузить на специальную платформу — там вы получите Cyprus Flight Pass, он действует семь дней. Его могут проверить в гостинице, заведениях или общественном транспорте. Если его не будет, оштрафуют на 300 евро. С восьмого дня нужно оформить местный Safe Pass или сделать тест. Требуется виза — шенгенская, кипрская, болгарская, румынская или румынская. Стоимость прямых рейсов из Москвы в Ларнаку и обратно начинается от 10 тыс. рублей. ОАЭ

Температура в декабре здесь идеальная — до +26. Для полета в Дубай необходим отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Уже в ОАЭ придется сдать еще один тест и ждать результатов в отеле. Перед поездкой загрузите приложение COVID-19 DXB Smart App на iOS или Android и покажите по прилете сгенерированный QR-код, это ускорит процесс. Также распечатайте и заполните эту анкету. В Абу-Даби правила немного отличаются, ПЦР-тест там годен всего 48 часов. За пять дней нужно зарегистрироваться на этом сайте. Также нужно установить приложение Al Hosn App для отслеживания ваших перемещений. Самоизоляция здесь не потребуется. Вакцинированные туристы должны будут сдать еще один ПЦР-тест — на шестой день. Люди без прививки — две, на шестой и девятый. «Спутник V» здесь признан, сертификат может пригодиться для входа в общественные места. Виза не нужна. Стоимость рейсов в Дубай и обратно в декабре — от 14 тыс. рублей. Сейшельские острова Средняя температура днем — +28 градусов. Для путешествия нужны только загранпаспорт и отрицательный ПЦР-тест (здесь его нужно делать даже детям). Результаты теста следует загрузить на этот сайт, только тогда вы получите разрешение на поездку. Авиабилеты на Маэ из Москвы и обратно напрямую в декабре — от 45 тыс. рублей. С пересадкой в Абу-Даби выйдет тысяч на 10 дешевле. Таиланд В декабре температура здесь до +30, море — до +27. Таиланд признал «Спутник V», теперь привитые российские туристы могут отправиться в 17 провинций страны. Для въезда необходимо получить QR-код здесь. По прилете у вас возьмут ПЦР-тест, за него лучше заплатить заранее на сайте. Из Москвы в Бангкок есть довольно редкие прямые рейсы, их цена начинается от 37 тыс. рублей. Шри-Ланка

Декабрь — лучший месяц для отдыха на Шри-Ланке, дневная температура — около +28, на зимовку сюда слетаются птицы, а недалеко от Мириссы проходит миграция китов. Вакцинированным «Спутником V» не придется сидеть на карантине (для тех, у кого нет прививки, это обязательно), но необходимо сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до вылета. Перед поездкой нужно получить электронное разрешение ETA и заполнить распечатанную декларацию здоровья. Стоимость авиабилетов с пересадкой в Катаре — от 35 тыс. рублей туда-обратно, прямые рейсы — от 41 тыс.