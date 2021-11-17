В 2022 году начнется капитальный ремонт модернистского здания ТАСС с окнами-экранами — первый в его 44-летней истории. Проект реконструкции вызвал возмущение москвичей — фасад здания хотят обшить панелями из искусственного камня. «Афиша Daily» рассказывает, что известно о конфликте.

Что это за здание? Новое здание ТАСС было построено в 1977 году (cтарое находится по адресу Тверской бульвар, 10, и до сих пор принадлежит тому же СМИ). Его решили возвести на месте двухэтажного дома, признанного аварийным и малоценным. Согласно утвержденному в 1967 году первому проекту, агентство должно было разместиться в 25-этажке. Однако в 1971-м количество этажей сократилось до 12, а потом и вовсе до девяти. Вероятно, решающим фактором стала идея, что «своим гигантизмом здание полностью подавило бы сложившийся в этом районе архитектурный ансамбль». Руководил разработкой проекта Виктор Егерев, он также построил, например, Дворец пионеров на Воробьевых горах и музыкальное училище им. Гнесиных на Поварской. Один из важнейших акцентов здания — окна в два этажа, формой напоминающие экраны старых телевизоров. Стекла для них заказывали по спецпроекту, а алюминиевые рамы делали кустарным методом. Объектом культурного наследия дом не является . В 2018 году заявка на признание дома памятником была подана (тогда ему как раз исполнились минимально необходимые для получения статуса 40 лет), но Департамент культурного наследия Москвы ответил на нее отказом. В качестве аргумента указали, что оно не достроено, а также что оно в свое время нарушило исторический ансамбль площади. При этом здание отнесли «к исторически ценным градоформирующим объектам» — в первую очередь из‑за ценности архитектурного решения фасадов. Статус этот, правда, реальной защиты не дает и носит рекомендательный характер.

Что случилось? Капитального ремонта здесь не было ни разу. Несколько лет назад был опубликован проект реконструкции авторства девелоперской компании Aurora Group — она, например, занималась реставрацией павильона «Азербайджан» на ВДНХ. Тогда стало понятно, что облицовку хотят заменить — глава Aurora Group Максим Неретин рассказал «Медузе»*, что по результатам экспертизы фасад из природного камня травертина испорчен и не подлежит реставрации. Проект вызвал опасения москвичей, но тогда капремонт начинать не стали. Сейчас к этим планам вернулись, работы начнут в 2022 году. Архитектурное сообщество опасается, что здание отремонтируют «с помощью системы навесных фасадов с облицовкой керамогранитом, стирающей лаконичные и выразительные детали здания». То есть дом, вполне возможно, просто покроют сверху искусственным материалом, имитирующим настоящий камень . Из‑за этого некоторые детали могут измениться, а некоторые исчезнуть, так как такое покрытие закрепляют на расстоянии от стены, а не вплотную к ней. Видео с примером такой облицовки опубликовал телеграм-канал «Архитектурные излишества» — оно снято в закрытом дворе здания ТАСС. Это образец — обычно полноразмерный фрагмент облицовки делают в рамках выбора материала. Будет ли он утвержден, еще неизвестно. На планы отреагировал последний из живущих авторов оригинального проекта архитектор Геннадий Сирота: «Для меня это тоже ребенок. [Здесь хотят использовать] керамогранит — это тонкая плитка, из‑за которой здание потеряет всю объемность. Якобы все то, но [будет создана] совершенно другая, картонная картинка». Сирота уверяет, что травертиновая обшивка может прослужить еще долгие годы. С ним, впрочем, при создании проекта реконструкции никто не советовался.

Что делает архитектурное сообщество? На сайте Arhi.ru опубликовано открытое письмо архитектурного сообщества, которое на данный момент подписали больше 5000 человек. Среди них президент Российской академии архитектуры и строительных наук и ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский, президент Союза Московских архитекторов и Союза архитекторов России Николай Шумаков и сын главного архитектора здания ТАСС Виктора Егерева Александр. Специалисты планируют снова подать заявку на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия — если это произойдет, менять фасад будет нельзя. А также призывают собственников отказаться от навесных систем, а вместо этого сохранить и отремонтировать существующий фасад. Александр Егерев утверждает**: «Есть технологии, которые вполне позволяют восстановить утраченные места, почистить этот камень, покрыть его водоотталкивающим составом, и дом станет таким, каким он был первоначально. Когда его построили, он был как кусок сахара, то есть это было белое здание». Что говорят в ТАСС? «Мы в одной лодке [с активистами], — заявил управляющий делами ТАСС Дмитрий Коротков, — мы вместе хотим сохранить это здание для будущих поколений. Никакой концепции переработки фасада нет и быть не может. Техническое задание, которое мы дали проектировщику, так и звучит — мы должны сохранить все основные архитектурные особенности здания». Также он утверждает, что в ТАСС открыты к диалогу с обеспокоенным профессиональным сообществом. При этом Александр Егерев рассказал «Радио Свобода»**, что на их письмо владельцы здания не ответили: «Мы предварительно направляли им письмо, до этого просто пытались как‑то найти контакты, но на это никакой реакции не было». *«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.



**«Радио Свобода» признано Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.