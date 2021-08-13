Советский модернизм появился 4 ноября 1955 года — в этот день было принято постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». С этого момента и до самого развала страны строили здания будущего — гигантские, удивительных форм, отражающие основательность и прочность советской жизни. Рассказываем про самые интересные из них.

Музей современного искусства «Гараж» этим летом запустил архитектурные прогулки по памятникам советского модернизма. Специально для «Афиша Daily» экскурсовод Саша Сучкова составила подборку самых интересных представителей этого стиля — зданий и целых районов.

Здание СЭВ (Дом-книжка) М.Посохин, А.Мндоянц и В.Свирский. 1963–1970 Новый Арбат, 36

В шестидесятых Михаил Посохин был главным архитектором Москвы. Когда возникла необходимость построить здание для Совета экономической взаимопомощи (межправительственная экономическая организация, созданная в 1949 году представителями Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. — Прим. ред.), именно он предложил для него конкретное место — такое, чтобы дом хорошо просматривался со всех сторон и служил высотной доминантой окрестности. Внимание привлекает сама форма здания в виде книжки: это конференц-центр, административная высотка и гостиница, стоящие на общем основании. С постройкой помогали все страны-участники СЭВ: на ГДР лежала прокладка электрических сетей, чехи произвели и установили лифты, Румыния предоставила отделочный камень, а Польша разработала декор потолка конференц-зала из алюминиевых элементов. Сейчас здесь располагается московское правительство.

Район юго-запада Москвы задумывался как эпицентр научной и студенческой жизни столицы, а потому здесь два десятка университетов, среди которых и медицинский имени Пирогова. Городок включает в себя общежитие, клинику, НИИ и гостиницу. На площади контрастируют два здания: распростертое и широкое — учебного корпуса и массивное кубическое — библиотеки. Отдельного внимания заслуживает мозаика на стенах последней. Авторы Леонид Полищук и Светлана Щербинина разместили ключевые сюжеты на углах здания вопреки всем законам монументального искусства. Это решение пришло в голову Леониду в момент отчаяния, когда он уже разочаровался в себе как в творце и хотел даже покончить с собой. Тем не менее мозаика произвела оглушительный эффект, и художников пригласили оформить также фойе университета.

Еще одно интересное здание в Юго-Западном округе. Только если посмотреть сверху, можно увидеть его главную особенность: оно построено в виде молекулы ДНК. Архитектурный эксперимент активно поддерживал лично Юрий Овчинников, в честь которого названо учреждение, — академик проводил много времени на стройке. Теперь молекула ДНК стала символом ИБХ РАН и красуется на бетонном фасаде. Сегодня здание продолжает использоваться по своему прямому назначению. Интерьеры уберегли от неосторожных реставраций — они сохранились в оригинальном виде.

Беляево стало воплощением новых архитектурных идей шестидесятых, когда дома составлялись из панелей, скрепленных между собой «честными» незамаскированными швами. Заслуга этой архитектуры не в ее внешнем виде, а в той среде, которую она предоставляла жителям. Место спроектировано так, чтобы в каждом микрорайоне был детский сад и школа, а в каждом районе — кинотеатр и культурный центр. При этом вся инфраструктура находится в 5–15 минутной доступности, а от одного пункта до другого можно дойти по зеленым зонам, не попадая на оживленную проезжую часть. Сегодня многие деревья срублены, однако продуманность планировки все еще хорошо видна. В семидесятых Беляево стало центром неофициального московского искусства. В 1974 году здесь прошла легендарная «бульдозерная выставка» — первое публичное мероприятие московских нонконформистов. Картины художников от Оскара Рабина до Комара и Меламида уничтожили сотрудники милиции при помощи бульдозеров. Здесь же жил поэт Дмитрий Александрович Пригов — его стихограмма «АЯ» украшает торец одного из домов.

Продолжением экспериментов в жилищной застройке стал микрорайон Северное Чертаново, который проектировал Михаил Посохин. Внимание стоит обратить на дом № 2, единственный из отреставрированных. Корпуса гигантского комплекса соединялись между собой переходами в виде стеклянных балкончиков. Предполагалось, что люди будут передвигаться по микрорайону, не выходя на улицу, устраивать коллективные праздники, заходить друг к другу в гости. На деле идея единства оказалась мало кому интересна, и при первой возможности дома разделили. Следующие дома в Чертаново были значительно проще в планировке и оснащении. В доме № 2, помимо прочего, были двух- и трехуровневые квартиры со встроенной мебелью и сантехникой из стран-союзников. Кроме того, жильцы могли самостоятельно решать, как им делить квартиру на комнаты: планировка была свободной и могла быть изменена с помощью облегченных перегородок. В микрорайоне используется сквозная нумерация домов (без деления на улицы), в которой встречаются трехзначные корпуса. Корпус 207 обозначает дом 2, подъезд 7.

Спортивный комплекс «Чертаново» Северное Чертаново, корп. 806

Северное Чертаново строили незадолго до Олимпийских игр. Микрорайон включили в туристическую программу — он должен был демонстрировать иностранцам, как живут советские граждане при победившем коммунизме. Вся необходимая инфраструктура должна была находиться в пешей доступности. Нельзя было обойтись и без своего спортивного комплекса. Его конструкция была инновационной, как и все вокруг. Раздвижные перегородки позволяли либо разделить помещение на несколько специализированных залов (для гимнастики, прикладных видов спорта, игр), либо создать из них один большой универсальный зал, который подходил для проведения соревнований и праздников.