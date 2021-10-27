В России объявлены нерабочие дни, но все мы знаем, что это значит: большинство, скорее всего, просто будут работать из дома. Мы составили инструкцию по организации экологичного хоум-офиса. Это конспект одной из лекций нового курса Гринписа, GeekBrains и «Добро Mail.ru» «Включай экорежим».

Покупайте качественные вещи Покупайте для вашей рабочей деятельности качественные вещи и пользуйтесь ими дольше. Не гонитесь за ценой — скупой платит дважды. Есть так называемый скрытый мусор, который нам не виден: например, ваш рабочий стол в обозримом будущем отправится на свалку. При производстве одного ноутбука образуется 1 тонна 200 кг промышленных отходов — руда и прочие металлы, которые добывали и использовали в процессе производства. Поэтому чем больше вещи вам прослужат, тем они экологичнее. Проверяйте класс энергоэффективности вашей техники Важно смотреть на класс энергоэффективности вашей техники: от А до G. Чем выше класс, тем меньше энергии потребляет прибор, самый экологичный вариант — А ++ . Информацию об этом можно найти на упаковке товара или в инструкции. Здорово, если у вас получится обращать внимание на этот критерий перед покупкой.

Выбирайте ремонтопригодную технику Выбирайте технику со сменными элементами: например, если вам нужен принтер, отдайте предпочтение системе с непрерывной подачей чернил (СНПЧ) вместо того, чтобы покупать одноразовые картриджи. Если берете ноутбук, сразу оцените, есть ли возможность в случае чего заменить его батарею. То же самое с мебелью: есть компании, которые позволяют докупать отдельные комплектующие. Если у рабочего стола сломался ящик, то вы меняете не целый стол, а лишь его деталь. Это экологично и дешево.

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Обращайте внимание на экоответственность производителя На сайтах многих производителей есть раздел «Устойчивое развитие» — там можно узнать, какие шаги предпринимает компания, чтобы стать более экологичной. Это может быть использование энергии из возобновляемых источников или минимизация пластиковой упаковки. Отдавайте предпочтение более ответственным компаниям. У Гринписа есть рейтинг экологичности производителей электроники.

Приобретайте подержанные вещи, а ненужные продавайте или сдавайте компаниям Покупайте и продавайте вещи на разных платформах или барахолках. Не стоит думать, что ваш старый диван никому не сдался — главное, установите на него адекватную цену. Ненужную мебель можно сдать в магазины IKEA и получить компенсацию. Если вам необходима электроника с гарантией, ее также можно приобрести с рук. Например, люди часто продают подарки, которые оказались им не нужны. Покупая подержанное, вы экономите не только свои деньги, но и ресурсы планеты . Арендуйте вещи Например, вы хотите повесить полку, но перфоратора у вас нет. Ради одного раза было бы нерационально его покупать, ведь вам нужна не дрель, а дырка в стене. Такие вещи можно взять в аренду, одолжить в чате района или дома. Если такого сообщества еще нет, можно его создать — так вы сможете не только регулярно обмениваться вещами, но и подружиться с соседями.

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Чините или ремонтируйте вещи и только потом сдавайте их в переработку Зачастую из‑за отсутствия знаний, инфраструктуры или понятной логистики люди просто выбрасывают отслужившую свой срок электронику в мусорный бак. Так делать ни в коем случае нельзя: в ней есть опасные вещества, которые отравляют природу, а также ценные ресурсы, которые можно использовать повторно. Любую технику важно сдавать ретейлерам, которые организуют пункты приема при магазинах — например, они есть у «Эльдорадо» и «М.Видео» . Также регулярно проводятся акции по сбору электроники, которые совместно организуют производители, активисты и общественные движения — например, «Электроосень». Но прежде чем сдать прибор в переработку, убедитесь, не можете ли вы его починить. Экологичнее будет отремонтировать и использовать его дальше или продать. Если же техника неремонтопригодна, тогда смело отправляйте ее в переработку. Эти правила касаются только личной техники: если в вашей компании сломался принтер, то его сдать на акции нельзя, вы должны заплатить за его утилизацию. Не засоряйте рабочее пространство расходниками Используйте бумагу из вторичной макулатуры — да, она дороже, зато вы будете экономично ее расходовать. Можно практиковать двустороннюю печать. Несмотря на всеобщую диджитализацию, у нас все равно куча блокнотов, ручек, папок, стикеров и прочих канцелярских принадлежностей. Они обычно имеют короткий срок службы и быстро превращаются в отходы. А еще их редко можно сдать в переработку, поэтому их объем лучше минимизировать. Избавьтесь от расходных материалов на рабочем месте — выбирайте онлайн-ресурсы как альтернативу бумаге и прочим офисным предметам. Повседневные записи можно вести в обычном приложении «Блокнот», а также Trello, стикеры использовать в Miro, а следить за расписанием в гугл-календаре. Без бумаги карандаши и ручки тоже становятся ненужными. Можно не брать визитки, а фотографировать их — так они точно не потеряются. Со временем вы заметите, насколько расчистилось ваше рабочее пространство и как мало вам на самом деле для работы нужно: только вы, ноутбук и горящие дедлайны. Если эти правила вы уже усвоили, пройдите курс об экологичной работе на удаленке и дома.