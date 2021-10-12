Музей современного искусства «Гараж» и КБ «Стрелка» подвели итоги конкурса на разработку архитектурной концепции Garage Screen в 2022 году. Павильон летнего кинотеатра будет построен по проекту московского бюро Lipman Architects — его планируют сделать из пластиковых бутылок с водой.

Идея и объемно-пространственное решение

Когда мы только начинали работу над проектом для конкурса, я предложил затронуть тему переработки — мне это интересно, прямо сейчас я готовлю диссертацию об этом.

На наш взгляд, павильон из бутылок из переработанного сырья — это понятная архитектура, которая несет в себе идею вторичного использования материалов и продления их жизненного цикла. Это усиливает социальную ответственность зрителя. Исходя из простоты и яркости идеи, мы предлагаем прямоугольный объем с выступающими скатами крыши для создания промежуточного пространства между площадью и самим кинотеатром. Это удобно, так как спасет от непогоды при покупке билетов и проходе в кинотеатр.

Между колоннами и балками из полых стальных труб по стенам и потолку будут уложены бутылки с водой, которые оградятся металлической сеткой белого цвета как изнутри, так и снаружи.