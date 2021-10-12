Музей современного искусства «Гараж» и КБ «Стрелка» подвели итоги конкурса на разработку архитектурной концепции Garage Screen в 2022 году. Павильон летнего кинотеатра будет построен по проекту московского бюро Lipman Architects — его планируют сделать из пластиковых бутылок с водой.
Бюро Lipman Architects
Идея и объемно-пространственное решение
Когда мы только начинали работу над проектом для конкурса, я предложил затронуть тему переработки — мне это интересно, прямо сейчас я готовлю диссертацию об этом.
На наш взгляд, павильон из бутылок из переработанного сырья — это понятная архитектура, которая несет в себе идею вторичного использования материалов и продления их жизненного цикла. Это усиливает социальную ответственность зрителя. Исходя из простоты и яркости идеи, мы предлагаем прямоугольный объем с выступающими скатами крыши для создания промежуточного пространства между площадью и самим кинотеатром. Это удобно, так как спасет от непогоды при покупке билетов и проходе в кинотеатр.
Между колоннами и балками из полых стальных труб по стенам и потолку будут уложены бутылки с водой, которые оградятся металлической сеткой белого цвета как изнутри, так и снаружи.
Внутреннее устройство
Две стены из бутылок в металлокаркасе разделят пространство от входа до зоны рассадки. Экран расположен за сценой, на которой может выступать лектор. Габариты видимой части экрана могут регулироваться за счет выдвижения панелей. За экраном расположены зоны хранения и киоск. Существующий амфитеатр сохранится, мы предлагаем достроить его до прямоугольного плана — эта конструкция останется задней частью зрительного зала. Пол, ступени амфитеатра и стены кинопроекционной будут покрыты зеленым ковролином. Весь периметр внутри павильона перед показами будет закрываться блэкаут-тканью.
О связи кино и архитектуры
В процессе работы мы размышляли над тем, какие пересечения есть между архитектурой, кино и жизнью, и пришли к тому, что их объединяют временность, цикличность и непредсказуемость. Так родилась идея создать павильон из бутылок, который больше похож на образ или мираж, чем на реально существующую конструкцию.