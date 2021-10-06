На прошлой неделе в группе Тверского района появились проекты памятника Иосифу Кобзону. Некоторые из них напугали москвичей своим размером или неожиданной формой. Сегодня стало известно, какой же монумент все же появится в Оружейном переулке. «Афиша Daily» первой показывает проект и рассказывает, как его выбирали.

Денис Бобылев Архитектор, автор проекта-победителя (соавтор — скульптор Дмитрий Клавсуц)

Мы — авторы памятника на Востряковском кладбище (на могиле Иосифа Кобзона. — Прим. ред.). На наш взгляд, получилось неплохо, поэтому мы решились на участие в конкурсе. Наша идея заключалась в том, чтобы не просто поставить памятник, а еще и сделать сквер. Сейчас модно ставить большие памятники, которые раздражают людей. Кажется, что многие скульпторы забыли о перспективе и совершают грубейшие ошибки в ландшафтном восприятии. У нас же по проекту фигура небольшая — всего 2,8 метра. По отношению к перекрестку фигура стоит наискосок, памятник смотрит на Петровку, где какое‑то время жил Иосиф Давыдович. Из‑за поворота по диагонали прохожие будут воспринимать его как часть среды. Памятник даст начало скверу, вдоль которого установлены афиши с фотографиями Кобзона — все вместе они будут складываться в фамилию (на каждой афише цветом будет выделена одна буква — Прим. ред.). Центральная часть пространства отделана брусчаткой и бронзовыми дисками, изображающими грампластинки, на которых выгравированы тексты самых известных шлягеров Кобзона. В каждую пластинку вмонтирован датчик: когда человек встает на нее, начинает играть песня Иосифа Давыдовича. Музыка будет играть не всегда, и это будут три-четыре песни, связанные с Москвой или в целом с городом. На площади установят два фонаря: или в виде старого микрофона, или в виде прожекторов, об этом мы еще думаем. Тут стоит сказать, что представленные изображения — это эскиз, который будет дорабатываться. Новое поколение, к сожалению, забывает таких великих людей. Поэтому мы решили собрать здесь набор предметов, прославляющих Кобзона.

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Денис Востриков Муниципальный депутат Тверского района, член жюри по выбору проекта памятника

Фонд Кобзона еще год назад начал подбирать место для памятника, но все локации не получалось согласовать. Полгода назад они вышли с этим вопросом на совет депутатов Тверского района и предложили установить памятник в Оружейном переулке. С Кобзоном это место никак не связано. Полагаю, что оно единственное не занятое крупными объектами благоустройства в центре Москвы. Изначально комиссия им отказала, но они очень настаивали. Мне даже звонили представители родственников. На итоговом голосовании совета депутатов «за» все же перевесили. Нужно было спасать ситуацию, поэтому я настоял на моем включении в состав жюри конкурса проектов памятника — хотя сам был против его установки. Всего в комиссию вошли 11 человек, из них два депутата Тверского района — я и глава муниципального округа. Все вместе мы не собирались, проекты прислали нам на электронную почту, а мы в ответ отправляли свое решение. Я опубликовал проекты в районной группе в Facebook и читал мнения людей, плюс мои коллеги из совета депутатов переговорили с жителями домов, окна которых будут выходить на памятник. Их желания плюс-минус совпали с тем, что писали люди в комментариях — все хотят небольшой памятник. Никто не хочет монструозного монумента вроде Калашникова. Как я понимаю, по результатам проведения конкурса фонд Кобзона будет запрашивать городское финансирование. Дожидаться 30 лет со дня смерти человека, которому ставят памятник, в этом случае не нужно (в некоторых комментариях писали, что установка памятника до истечения 30-летнего срока со дня смерти Кобзона незаконна — Прим. ред.) — это правило распространяется только на мемориальные таблички.

Яков Якубович Глава муниципального округа Тверской, член жюри

Согласно городскому закону № 30 совет депутатов выражает мнение относительно устанавливаемого в муниципальном округе памятника. Но учитывать это мнение не обязательно, и дальше депутаты никак в процессе не участвуют. Сам факт установки памятника вызвал в районе дискуссию, многие жители его установку не поддержали. Они говорили, что памятников в нашем районе и так очень много. Я понимаю, что люди очень хотят поставить памятник знаменитому родственнику непременно в центре Москвы. Но у жителей города есть травма из‑за монументов Владимиру и Калашникову. Мы поняли, что Кобзона тут все-таки установят, хотим мы того или нет. После обсуждения родственники предложили компромиссный вариант — чтобы мы вошли в конкурсную комиссию и выразили свое мнение относительно проекта. На мой взгляд, самый предпочтительный вариант — аккуратный и компактный. Некоторые депутаты предложили проголосовать против всех проектов, но мне это показалось рискованным. Тогда комиссия могла бы принять свое решение, на которое мы никак не смогли бы повлиять. На мой взгляд, нужно было действовать конструктивно и использовать данные нам голоса. Да, они не решающие, но они стали голосом общественности. Это первый прецедент в истории Москвы, когда в комиссию по выбору эскиза памятника включили муниципальных депутатов. Мне кажется, это позитивный тренд и шаг навстречу горожанам.