В центре Москвы планируют установить памятник Иосифу Кобзону за 52 млн рублей

Правительство Москвы планирует установить в Тверском районе памятник Иосифу Кобзону. Об этом написала в фейсбуке глава градостроительной комиссии районного совета депутатов Кетеван Хараидзе.

Она опубликовала письмо с данным предложением, поступившее ей из Мосгордумы. Согласно документу, на памятник собираются выделить из городского бюджета 52 млн рублей, а установить его — в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45.

Хараидзе заявила, что проведет комиссию и вынесет этот вопрос на совет депутатов района. Сама мундеп против установки монумента, поскольку «эта территория уже и так перегружена монументальным произведением в виде памятника Калашникову», а «бульвары Тверского района не могут быть дублерами Новодевичьего кладбища».

Теме не менее Хараидзе подчеркнула, что это ее личное мнение и решение будет зависеть от того, как проголосуют депутаты.

Планы по установке памятника подтвердил «Эху Москвы» глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Он отметил, что, в отличие от установки памятных табличек и переименования улиц, для создания монумента не требуется ждать 10 лет с момента смерти певца.