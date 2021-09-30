В поисках новых впечатлений авторка «Афиши Daily» отправилась отдыхать у гигантского карьера, в котором добывают железную руду. Рассказываем, как и зачем становиться промышленным туристом.

Что такое промышленный туризм и кому он подойдет? По данным допандемийного исследования «Яндекса» «Где отдыхают россияне», самые популярные внутренние направления внутри страны — помимо Москвы, Петербурга и черноморско-азовских курортов — Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону. В 2020 году все изменилось: из‑за ограничений мы стали открывать для себя Россию. Коронавирус повлиял не только на локации, но и на сценарии отдыха. С 2020 года, в топе рейтинга — Золотое кольцо, Алтай, Кавминводы, Северный Кавказ. Но интерес сильно повысился к таким направлениям, как Селигер (+85%), Шерегеш (+79%), Куршская коса (+65% запросов), Карелия (+45%). Пока в этом списке нет ни одной локации так называемого промышленного туризма, которое развивается в Европе, Америке и Японии больше ста пятидесяти лет. Там туристов рады увидеть на заводе Bentley и Airbus, в сырных деревнях Чеддер и винных долинах Франции, на шоколадных фабриках и в соляных шахтах. В России же промышленный туризм только начинает формироваться. Этот формат с необычными визуальными локациями подойдет искушенным путешественникам. Если уже был на Камчатке, Шикотане, в Никола-Ленивце и Териберке, почему бы не заехать в Железногорск? Это нишевое направление не для всех: так как производство действующее, группы не могут быть большими, их состав — от 2 до 15 человек. Наконец, это инстаграмно. Скатывающиеся кусочки руды похожи на черный водопад, а гигантские разломы карьера с розовыми породами и многотонные БелАЗы — контент для сторис, претендующий на «огонечки».

© Пресс-служба «Металлоинвеста»

Куда ехать? Железногорск — город, который появился на карте страны в конце 1950-х благодаря освоению Михайловского железорудного месторождения. В Михайловском горно-обогатительном комбинате, предприятии «Металлоинвеста», разработали несколько маршрутов для туристов на один-два дня. Что здесь делать? Постоять на краю гигантского карьера Главная звезда маршрута — огромный карьер, где добывают руду. Разработка осуществляет открытым способом, в этом отличие рудника от шахты. Сегодня длина карьера составляет почти 6 километров — он виден даже из космоса и по размеру равен городу Железногорску. Рядом со смотровой площадкой стоит огромный БелАЗ, колесо которого в полтора раза больше человеческого роста. В карьере эти машины кажутся крохотными — будто детальки лего. Вагончики, перемещающиеся по железной дороге, тоже будто игрушечные. А вот масштаб добычи нешуточный. Это самый центр Курской магнитной аномалии — уникального места с залежами железной руды. С начала освоения здесь добыто 2 млрд тонн руды, а разведанных запасов хватит на сотни лет вперед.

© Пресс-служба «Металлоинвеста»

Посмотреть на металлургический «Несквик» До посещения карьера предлагают отправиться на фабрику окомкования. Технологический процесс, если коротко, устроен так: добытую в карьере руду дробят, измельчают и обогащают, получается железорудный концентрат. Основной объем отправляют на фабрику, где в череде барабанных окомкователей прокручивается исходный состав, чтобы получились черные круглые камешки. Их направляют в обжиговую машину, где под воздействием высоких температур получается готовая продукция — железорудные окатыши. Если не знать, что действие происходит в Железногорске, кажется, что ты на шоколадной фабрике. Из окатышей производят чугун, а затем и сталь. Руда из этого карьера есть в металле, из которого сделан мост на остров Русский, Олимпийский парк в Сочи и космодром Восточный. Горстку окатышей можно увезти как сувенир.

Примерить экипировку горняка Чтобы попасть на производство и соблюсти технику безопасности, нужно переодеться, но это рассматривается скорее как дополнительное развлечение. Экипировка здесь серьезная: ботинки с металлическим углом, штаны и куртка, перчатки, очки, каска, респиратор и беруши.

© Пресс-служба «Металлоинвеста»

Зайти на выставку в центр современного искусства «Цикорий» Меньше всего ожидаешь увидеть в Железногорске, где живут 100 тысяч человек, классный центр современного искусства, но он тут есть. Партнером «Цикория» выступает музей «Гараж». Прямо сейчас здесь проходит выставка «Где найти касатиков» — это мифические существа, которые появляются в карьере при добыче руды. Наблюдение за градообразующим предприятием вдохновило кураторов и художников на серию работ. Они описывают выставку так: «Пока кипит работа в карьере, касатики вылетают из карьера, резвятся в облаках и иногда летят в город. Счастлив тот, кто подружился с ними. Касатики — это когда после тяжелого рабочего дня ты делаешь глоток лимонада. Касатики — это когда ты бежишь по пляжу в два часа ночи. Касатики — это когда ты смотришь в упор на любимого человека». Плюс к этому: гендерно-нейтральный туалет, собственный мерч и, наверное, единственная возможность выпить в этом городе флэт-уайт.

Где жить и сколько придется потратить? Дорога на машине займет около 6,5 часа, поезд Москва–Курск делает остановку в Железногорске (ехать 7 часов), билеты обойдутся в 1500–2500 рублей. Остаться на ночлег можно в одной из гостиниц города (около 3000 р. за сутки) или, если едете компанией, на базе отдыха «Песчаный» у озера. Четырехместный дом стоит 5500 рублей в сутки, добираться — 20 минут на такси. Суммарно поездка обойдется примерно в 5000 рублей на человека. За экскурсию на производство с вас возьмут от 600 до 7000 рублей (за индивидуальной посещение). Наверное, в будущем, когда промтуризм расцветет, можно будет объединять несколько локаций от разных корпораций (развитием туризма уже сейчас занимается «Металлоинвест», «Росатом», ОМК и другие) в один тур — побывать на руднике, зайти в металлургический цех, отправиться на угольный разрез. Пока же под рукой достопримечательности малых городов, которые находятся неподалеку, — например, Старого Оскола.