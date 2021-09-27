В сентябре в Самаре прошла презентация отреставрированного шедевра конструктивизма — фабрики-кухни. Последние 15 лет жители города боролись за сохранение уникального здания в форме скрещенных серпа и молота — его хотели снести. В следующем году здесь триумфально откроется первый региональный филиал Третьяковской галереи.

Фабрика-кухня в 1960-х © Laser09/PastVu

Кто построил фабрику-кухню? Конструктивистская фабрика-кухня была построена в 1932 году. Это единственный самостоятельный проект Екатерины Максимовой — одной из первых женщин-архитекторов России. Максимова прожила всего сорок лет. Она родилась в 1891 году в Казани, отец отправил учиться на архитектора старшего сына и позволил дочери поехать вслед за братом в Петербург. В 1909 году Максимова поступила на Высшие женские политехнические курсы. Здесь, впервые в России, девушки могли получить высшее техническое образование. Начало мировой войны не помешало ей в 1915 году защитить на отлично диплом с проектом «санаторий». Вслед за войной случились революция и гражданская война — о карьере пришлось временно забыть. Только в 1923 году Максимова вернулась в Москву и по протекции брата, работавшего до революции с академиком архитектуры Щусевым, была принята в группу, проектирующую Казанский вокзал. В 1925 году она перешла в Нарпит — паевое товарищество, специально созданное для организации массового общественного питания. Там она работала инженером-архитектором и участвовала в проектировании фабрик-кухонь в Иваново, Москве, на Днепрострое.

Планы индустриализации предполагали огромный рост числа рабочих, значительная часть которых жила в бараках и не могла питаться дома. В советской пропаганде активное внедрение фабрик-кухонь подавалось как освобождение женщин из «домашнего рабства».

В конце 1920-х Максимова писала: «В будущем фабрика-кухня должна стать ключевым элементом в теории социального урегулирования, освободить женщину от скучных домашних обязанностей и дать возможность полноценной жизни и самовыражения наравне с мужчинами».

© Евгений Шаров

© Евгений Шаров

Что из себя представляла самарская фабрика-кухня В 1930 году началось проектирование фабрики-кухни при заводе № 40 в Самаре. Работу над проектом поручили Максимовой — у нее к тому моменту был уникальный опыт создания подобных объектов. Она придумала здание — символ новой власти и равного мира, символ буквальный и почти религиозный. Как церковь повторяет в плане крест — главный знак христианства, так и фабрика-кухня представляет собой гигантские серп и молот — символ союза рабочих и крестьян. При этом идеологически верная форма полностью оправдана функционально. В «серпе» размещалось три последовательных обеденных зала. Первый — для детей, второй для рабочих, третий для сотрудников фабрики. На крыше между двумя основными входами располагалась летняя терраса. В «молоте» находилась кухня, откуда по трем конвейерам еда подавалась в «серп». Оба этажа «серпа» и широкие лестничные площадки имели сплошное витражное остекление. Каркас и перекрытия были сделаны из бетона. Фабрика-кухня строилась при огромном дефиците материалов, сроки ее открытия постоянно откладывались. Общая стоимость составила 1,2 млн рублей. Торжественное открытие прошло 1 января 1932 года, при этом готовность здания была всего 50%. Екатерина Максимова не увидела здание достроенным: весной 1932 года при невыясненных обстоятельствах она попала под поезд в подмосковном Кратово рядом со своим домом. Уже после гибели ее искали сотрудники НКВД — по делу подпольного православного кружка, в котором состоял ее брат.

Как здание пришло в упадок К моменту открытия здания сама концепция фабрик-кухонь уже была признана устаревшей. Но комплекс по производству еды продолжил работу и обслуживал Завод имени Масленникова до середины 1990-х. Здесь работали не только столовые, но и буфеты, кулинарии и популярный ресторан «Север». После банкротства завода в 1990-х здание было передано в частные руки — его собрались переделать в торговый центр «Пассаж». Внешние фасады обшили белым сайдингом. В этот же период здесь открыли легендарный бар «Сквозняк», в котором играли все отечественные звезды вне зависимости от стиля — от «Ленинграда» до группы «Сливки». В 2005 году здание продали, «Сквозняк» съехал, а по городу пошли слухи о скором сносе.

© Евгений Шаров

© Евгений Шаров

Борьба за сохранение здания Статуса архитектурного памятника у фабрики-кухни не было, так что уничтожение было бы законным. По одному из проектов на ее месте собирались возвести 21-этажный дом. Против сноса выступили многие известные горожане, в том числе бывший главный архитектор Ваган Каркарьян. Инициатором массового движения за сохранение фабрики выступил Виталий Стадников, специалист по модернизму, кандидат архитектуры. Он сделал ставку на яркие акции и международный резонанс, организовал несколько перформансов, среди которых — «Архитектурный велопробег» по конструктивистской Самаре и презентация книги «Самара. Наследие под угрозой» в Пушкинском доме в Лондоне. О фабрике написали крупные российские и мировые СМИ. В 2012-м Стадникову удалось привлечь к спасению фабрики интерес местных властей — мэра Самары Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Уже на следующий год в Самару приехал министр культуры Владимир Мединский. Он посетил закрытую разрушающуюся фабрику. После этого было решено сохранить здание и разместить в нем филиал федерального музея. Изначально предполагалось, что это будет ГЦСИ, но в 2018 году стало известно, что в здании откроется первый за пределами Москвы филиал Третьяковской галереи.

Виталий Стадников Главный архитектор проекта приспособления, доцент ВШУ НИУ ВШЭ

«Фабрику-кухню знали все в городе. Все были в курсе, что она выстроена в форме серпа с молотом, но никто не представлял, как это выглядит сверху. Многие всерьез считали, что архитектора расстреляли, потому что он спроектировал здание как указатель на завод — для вражеских бомбардировщиков. Архитектурная ценность осознавалась немногими, символическая была очевидна всем. Когда в 2008 году появилась информация о сносе, мы с Михаилом Альковым создали общественное движение „Фабрика-кухня“. Его ядром стала инициативная группа архитекторов, историков, журналистов и специалистов по охране памятников из Самары, Москвы и Нидерландов в сотрудничестве с российскими и иностранными защитниками и экспертами архитектурного наследия авангарда. Мы провели красивую акцию „Архитектурный велопробег“ ко дню рождения фабрики. Нам активно помогали городские власти, Михаил Матвеев и Алла Демина, тогдашние депутаты Губдумы. Тема раскрутилась, сторонников стало больше, мы проводили пресс-конференции и рассказывали о ценности здания, в том числе в федеральных СМИ».

© Kak vse/Wikimedia Commons

© Евгений Шаров

Как здание реконструировали В рамках реконструкции здание сделали точно таким, каким его задумывала архитекторка. В 1932 году из‑за ограниченности средств проект Максимовой не был реализован полностью, а в 1944 году фабрика была перестроена в духе сталинского ампира, после чего в конце 1990-х подверглась еще одной реконструкции. Во время реконструкции внимание уделили не только внешнему облику, но и конструктивным решениям: остеклению, железобетону и всей специфике стиля.

Каким будет первый филиал Третьяковской галереи в стране? Третьяковская галерея откроется здесь в 2022 году. Конструктивистское здание фабрики-кухни продиктовало базовую идею филиала — диалог классики и современности сквозь призму культуры ХХ века. Новый музей должен стать многофункциональным культурным центром. Вместо постоянной экспозиции здесь будут проходить выставки из коллекции Третьяковской галереи и других российских музеев. Для жителей района музей должен стать «Третьяковкой рядом с домом» — местом, где есть библиотека, магазин, центр детского творчества, лекторий и кинозал. Также предусмотрена художественная резиденция площадью более 200 квадратных метров. В нее по конкурсу отбираются художники, кураторы и исследователи. Вокруг здания разбили Сад баланса. В нем среди зелени расставлены артефакты: кирпичная кладка завода имени Масленникова и гигантские буквы «ЗИМ».

© Евгений Шаров

© Евгений Шаров

Михаил Савченко Директор Третьяковки в Самаре

«Главное для Третьяковки в Самаре — ориентация на человека. Музей будет активно использовать современные музейные технологии, построенные на соучастии и вовлечении, продвигать ценности культурного разнообразия и послужит смягчению общественных нравов. На этом фундаменте строятся направления развития филиала: резиденции художников и вся их деятельность; проекты, направленные на анализ местного наследия, работу с самарской, поволжской идентичностью. Мы придерживаемся модели музея, в котором нет постоянной экспозиции, но есть большие выставочные проекты. Каждый из них — масштабный, сложносочиненный. Выставки будут идти вместе с образовательной программой, специальным проектом резиденций и программой паблик-арта».