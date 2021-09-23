Во Владивостоке открыли первый этап Нагорного парка — лучшего общественного пространства города, построенного владельцем компании DNS Дмитрием Алексеевым за собственные деньги. Естественные материалы, собственная легенда и головокружительные виды — «Афиша Daily» поговорила со спонсором и проектировщиком о том, каким получился парк.

Дмитрий Алексеев Глава компании DNS, инициатор и спонсор проекта

Как родилась идея создать Нагорный парк и что на этом месте было раньше К нам во Владивосток в очередной раз приехал Варламов — рассказал, как у него это обычно бывает, что все плохо. В принципе это, конечно, справедливо. Но мне стало обидно, я написал в фейсбуке пост, что главное не лавочки и скамейки, а люди. А люди у нас прекрасные. Возникла дискуссия: «А что эти прекрасные люди могут сделать?» Я ответил: «Давайте мы соберемся и сделаем что‑то заметное и интересное». Кто‑то вспомнил про Нагорный парк: в 1930-е здесь была слободка с частными домами и небольшим садом — его называли Нагорным. Там были танцплощадка, аллеи. Я застал это место в 1980-е — ходил через него от родителей к бабушке. Тогда эта территория уже выглядела как заброшенный пионерлагерь — слободку стали перестраивать, вокруг возводили дома: судя по всему, подразумевалось, что район будет перепроектирован и парк благоустроят. Но наступили 1990-е, и ничего сделано не было.

Почему мне понравилось это место? С одной стороны, оно с историей, но большая часть жителей Владивостока помнила его как заброшенное и даже не знала, что тут был парк. Так что тут есть преемственность. При этом к исторической территории сада мы присоединили вершину Тюменской сопки, с которой открывается замечательный и новый для жителей вид на город. Во Владивостоке вообще очень не хватает видовых площадок. Эта часть входит во второй этап работ. Если к нам сейчас приедет москвич и пойдет в Нагорный парк, он скажет: «Ну ничего, но наше „Зарядье“ лучше». А вот если он приедет уже в следующем сентябре и попадет на видовую площадку, то поймет, что такое «Зарядью» и не снилось. Поэтому идея очень подкупала, и мы взялись за этот проект.

Что вообще происходит во Владивостоке с общественными пространствами? Они, конечно, есть. Но тот резонанс, который вызвал Нагорный парк, показал, что таких объектов остро не хватает. Мы не рассчитывали, что это станет событием городского масштаба — думали, что это место отдыха для жителей района. Но сюда приехали со всего Владивостока.

Строительство согласовывали три года. Почему так долго? За территорию долгие годы боролись разные заинтересованные лица — это 9 га земли в хорошем месте. Когда я взялся за дело, ситуация была патовая: земля находилась в федеральной собственности, и никто не мог до нее дотянуться. Часть территории была самозахвачена под автостоянки, часть пустовала, на остальной была откровенная помойка. Нам нужно было перевести эту землю из федеральной в муниципальную собственность — иначе ее нельзя было благоустраивать. Мы писали заявление совместно с городской администрацией, но дело не двигалось. За это время во Владивостоке сменились три мэра, передачу все никак не согласовывали. Оказалось, что компания «Дом.рф» занималась продажей через аукционы земли, находящейся в федеральной собственности. Видимо, у них тут были свои интересы, поэтому вопрос не решался. Помогло то, что у нас в 2018 году не избрали присланного губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. После этого к нам прислали еще одного человека на эту должность — Олега Кожемяко, у него был большой карт-бланш на предвыборные обещания. Заодно он пообещал помочь построить Нагорный парк. В 2018 году его избрали, после этого было проведено специальное заседание правительства, на котором выход все-таки был найден. Алгоритма решения таких задач у нас в стране не существует, это всегда творческое предпринимательское дело. Начать строительство мы смогли только в июле 2020 года.

Многие нам помогали, хотя и недоверие тоже было — удивлялись, с какого перепугу мы вкладываем в это большие деньги, в чем подвох. Я сам давно живу в России, и, когда говорят о чем‑то социальном, хочется спросить, а где украдут при этом. Это все понятно.

Как выбирался проект В 2017 году мы опубликовали идею и провели конкурс проектов. Его выиграла владивостокская команда Concrete Jungle — они увлечены идеей создания общественных пространств, это их миссия, сейчас в России они одни из лучших. Мы нашли друг друга — вполне возможно, если бы этого не произошло, парк бы не появился. Их проект был самым проработанным, это отметило все жюри. Они даже придумали свою мифологию и хранителя парка. После окончания всех работ мы сделаем книгу с картинками, в которой расскажем обо всех историях и персонажах места.

© Concrete Jungle 1 из 2 © Concrete Jungle 2 из 2

Что уже сделали и что еще будет сделано Проект разбит на два этапа. Сейчас мы открыли первую часть площадью 2 га, а в следующем году сделаем вторую на 6 га. Первая — это реконструкция исторического Нагорного сада. Эту территорию озеленили, высадили местные растения, сделали детскую площадку, теплый туалет и поставили малые архитектурные формы, спортивный уголок, сцену на открытом воздухе и небольшой соседский центр, где можно будет проводить мероприятия в зимний период. Это все уже реализовано. В следующем сентябре будет готова видовая часть.

В какую сумму обошелся проект? Первый этап стоил 120 млн рублей, второй дороже — около 130 млн, но я подозреваю, что может набежать и больше. Я думал, что это все обойдется дешевле, но плохо делать западло. Например, когда мы реализовывали первую очередь, поняли, что нужно парк вписать в городскую среду — сделать остановку и переходы, чтобы добраться сюда можно было по-человечески, это дополнительные деньги. Я и мои коллеги из DNS тратим на это свои средства.

© Виталий Аньков/РИА «Новости»

Раньше вы занимались развитием города? Если не говорить о мелочах, то есть проект, который, по мне, даже более важный для города. Мы с коллегами открыли самую крутую в стране школу детской робототехники. У нас учатся 2500 детей, которые выигрывают российские и мировые чемпионаты. Этим проектом я горжусь точно не меньше, а может, и больше. Конечно, мы будем продолжать делать проекты для Владивостока — и в образовании, и в благоустройстве. Но конкретного плана пока нет — для начала нужно доделать Нагорный парк, а потом уже планировать. К тому же минимум ближайшие 10 лет мы будем заниматься обслуживанием парка — за его состоянием будет следить то же бюро, а мы продолжим выделять на это средства. Зачем это вам?

Есть простой и честный ответ. Зачем люди покупают яхты и строят дворцы? Чтобы выпендриться. Но мне кажется, это глупый способ. Гораздо круче выпендриваться, сделав парк или лучшую детскую команду по робототехнике в стране.

Это приносит больше счастья и удовольствия. Ну купил бы я дом в Тайланде, а что мне с ним делать? Я живу во Владивостоке и хочу, чтобы тут было хорошо. Здесь находится штаб-квартира DNS, мы любим свой город и уезжать не хотим. Наша миссия — сделать Владивосток одним из лучших мест в России. Это сложно, но мы пытаемся.

© Виталий Аньков/РИА «Новости»

Мне нравится, что на месте Нагорного парка был пустырь, а теперь раз — и красивое место. Сейчас, даже когда схлынул первый хайп, здесь все равно всегда гуляют люди: видно, что им комфортно, они тусуются. Это вызывает у меня теплые чувства. Я прихожу сюда, и прохожие со мной здороваются — после строительства парка моя узнаваемость в городе сильно повысилась. Очень необычное ощущение, когда незнакомцы подходят к тебе и говорят: «Спасибо большое, крутой парк». Я такого не ожидал, это очень приятно, хотя я и стесняюсь.

Феликс Машков Сооснователь команды Concrete Jungle

Нагорный парк — это по-настоящему владивостокский парк, он находится на Тюменской сопке: начинается у подножья и закончится в следующем году на вершине видовой площадкой. Так что это знаковый проект для Владивостока, на котором отрабатываются приемы работы с рельефом и превращение наших сопок в востребованные общественные центры. Это в первую очередь парк созерцания природы, которая дополнена объектами искусства. Для нас важны глубокая интеграция и учет контекста, его мы хотели сберечь и подчеркнуть. Ландшафт и видовой состав растений усилили: например, там, где скапливалась грунтовая вода и было болото, сделали пруд, а все дорожки расположили так, чтобы минимально влиять на рельеф и обходить все существующие деревья. Внешний вид объектов продумывали так, чтобы он не конфликтовал с окружающей средой: использовали природные материалы, естественные формы. Часть эстетики парка базируется на легенде о Хозяине горы, которую мы придумали: полностью о ней мы расскажем, когда откроем второй этап.

Концепция © Concrete Jungle

Задача состояла в том, чтобы сделать место, в котором не скучно провести целый день: где можно поесть, отдохнуть и получить эстетические впечатления от арт-объектов и видовых площадок. Мы поставили уличный лекторий со сценой — здесь уже проходят лекции и занятия танцами. Также приспособили мост для проведения ярмарок и фестивалей. Сделали соседский центр — крытое пространство с общедоступными местами для работы и учебы. Также здесь расположились кофейня и теплые туалеты. На территории парка предусмотрена зона фуд-корта — два павильона и место для парковки фуд-траков.

Концепция © Concrete Jungle

Нагорный парк — это районный центр общественной жизни. В 15-минутной шаговой доступности от него проживает 15 тыс. человек, а в 30-минутной — 60 тыс. На этой небольшой территории есть и детская площадка, и зоны с уличной едой, и места для проведения мероприятий. Когда будет реализована вторая очередь, здесь появятся еще и тематические зоны с озеленением и искусством, а также одна из самых темпераментных видовых площадок в городе.