Ко Дню города завершили благоустройство острова Балчуг — это главное новое общественное пространство этого года. Прогулочная зона протянулась от Дома музыки до «ГЭС-2». «Афиша Daily» показывает, как изменилась эта территория.

Изменились Репинский сквер, Софийская, Раушская, Садовническая, Космодамианская набережные и прилегающие к ним Садовническая улица, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

На тротуарах все по классике: их расширили и установили множество лавочек разных форм и оттенков. На набережных становится уже интереснее. На Раушской и Софийской появились смотровые балкончики над рекой, напоминающие «Зарядье» в миниатюре, а также гранитные плиты, на которых подписаны достопримечательности: Кремль, «Зарядье», Воспитательный дом. Часть новых фонарей — минималистичная, другие напоминают старинные газовые. На парапетах появилась подсветка.

В Репинском сквере, созданном к 800-летию Москвы в 1947 году, теперь есть фонари, белые скамейки и урны в стиле конца 1940-х.

Провода спрятали под землю, реконструировали ливневки, уложили газоны и высадили цветники. На подходе — высадка почти 600 новых деревьев и 11 418 кустарников.

Рядом с историческим зданием «ГЭС-2» появилась пешеходная зона, связывающая храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно спуститься на Болотную набережную и посидеть у воды.