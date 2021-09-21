В начале сентября обнесли строительным забором корпуса Русаковского жилмассива — квартала конструктивистских домов в начале четной стороны одноименной улицы. Градозащитники около десяти лет боролись за сохранение этих домов, добиваясь признания их памятником архитектуры. Этого сделать так и не удалось. «Афиша Daily» рассказывает, что мы потеряли.

Чем интересен Русаковский жилмассив? Сносят дома Русаковского жилмассива — одного из самых известных авангардных ансамблей Москвы. Это советский город-сад, он появился как часть плана «Новая Москва» 1923 года. Комплекс из шести жилых домов построен в стиле классического московского авангарда того периода, в его основе — сочетание эффектных приемов конструктивизма с элементами старой московской усадьбы. В прошлом году исчез один дом жилмассива, сейчас уничтожают еще два. На протяжении 1920-х годов квартал застраивался сразу несколькими архитекторами, так что в этих зданиях отразились несколько архитектурных тенденций того времени. Те два, что сносят сейчас, — хронологически первая и наиболее узнаваемая пара, построенная в 1925 году по проекту Бориса Улинича. Эти два дома — любопытный пример «переходного» стиля по пути к конструктивистской архитектуре, среди примеров которого можно еще вспомнить, например, дом Трудкоопстроя в Ростовском переулке или поселок Электрозавода. Здесь сильны веяния дореволюционной архитектуры, это хорошо видно по декорированным ризалитам (выступам на фасаде. — Прим. ред.) с кирпичными кругами. Еще менее конструктивистское впечатление производит оригинальный вид домов, которые изначально были трехэтажными. Нынешний облик они приобрели уже после надстройки, которая случилась через семь лет.

Конструктивистский жилмассив на Русаковской, 1930-е © MadSin/PastVu

В следующие годы квартал продолжил формироваться уже по задумке главного архитектора ВДНХ Анатолия Жукова и автора конструктивистского жилмассива на Дубровке Михаила Мотылева. В соседнем со сносимыми домами здании по Русаковской улице авангард разглядеть можно с трудом, но его все равно выдают угловые балконы и широкие окна. В 1955 году этот дом, как и его сосед-близнец (уже снесенный в прошлом году также под площадку для реновации), был достроен до семи этажей и приобрел вид сталинской неоклассики. Другие два дома жилмассива выходят фасадами на Леснорядский переулок и имеют наиболее выраженный авангардный облик, который к тому же неплохо сохранился. При постройке самого интересного из них, корпуса по улице Гаврикова, были применены «секции Моссовета» — типовые элементы, появившиеся во второй половине 1920-х как ответ на необходимость сделать строительство быстрее и дешевле. Он выделяется яркими архитектурными решениями: спаренные треугольные эркеры, колоритный «вырез» на углу здания. Построенный для железнодорожников, он считается одним из первых кооперативных домов Москвы. Хотя дом и нельзя назвать полноценной коммуной, ряд общественных функций в нем был предусмотрен: ясли, домовая кухня и прачечная.

Одно из зданий Русаковского жилмассива © moskva.pictures

Как вышло, что Русаковский жилмассив решили снести Русаковский жилмассив за последние два десятилетия не один раз приговаривали к уничтожению. В 2005 году на месте части домов планировалось устроить парковку, а в 2012-м планы на снос были приостановлены комиссией по градостроительной деятельности мэрии Москвы. Она приняла единогласное решение сохранить семь рабочих поселков, среди которых оказалась Русаковка, как ценный архитектурный ансамбль. Комиссия была ликвидирована в 2015 году, а охранный статус зданий так и не был утвержден. Последние десять лет боролись за Русаковский жилмассив местные жители, они собрали шесть томов материалов об археологической, архитектурной и мемориальной ценности места. «Активисты даже нашли инвесторов, которые были готовы выкупить здания у города и приспособить их в режиме реставрации под отель, — рассказала градозащитница Александра Селиванова. — Есть и проект такого приспособления, выполненный архитектором Николаем Лызловым. Представители Департамента культурного наследия были впечатлены серьезностью наших намерений. Но заявка все-таки была отклонена». В петиции против сноса, которую подписали 8,5 тысячи человек, сказано: «С ликвидацией Русаковки мы потеряем гармоничный, нетиповой, хорошо спроектированный зеленый район в центре города, сохранивший атмосферу и воспоминания о Москве почти 100-летней давности».

Снос конструктивистского жилмассива на Русаковской улице в 2020 году © Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Что появится на этом месте? Русаковка попала под московскую программу реновации, которая стартовала в 2017 году. На месте снесенного в прошлом году дома № 6 уже строится дом переменной этажности в 5–9 этажей. А вот на месте уничтожаемых сейчас домов архитектора Улинича планируется построить здание, одна из секций которого поднимется уже на 21 этаж (!) — прямо напротив двадцатиэтажной башни, которую возвели в 2006 году на месте также снесенной как аварийное жилье сталинки. План относительно оставшихся трех домов пока неизвестен.

А что происходит с другими подобными комплексами в Москве? Сносы авангардной архитектуры как ветхого жилья начались еще в 2000-е годы. Так, например, ради строительства новых домов уничтожили часть комплекса «Замоскворецкий рабочий» на Большой Серпуховской. Эти рабочие поселки расположены в основном в центральной части Москвы и последние десятилетия стремительно ветшали. Властям и застройщикам оказалось проще решить проблему путем сноса — внимание к этому еще в середине нулевых привлекал Институт генплана Москвы. Он провел масштабное исследование рабочих поселков 1920-х и 1930-х и предложил потенциальные концепции их сохранения. Судя по всему, эта работа учтена не была. Нынешнее уничтожение Русаковского жилмассива — знаковое, так как по его образцу в Москве были построены еще девять рабочих поселков. Текст: Вадим Данилов, автор инстаграм-блога о модернизме europa_endlos.