В начале сентября обнесли строительным забором корпуса Русаковского жилмассива — квартала конструктивистских домов в начале четной стороны одноименной улицы. Градозащитники около десяти лет боролись за сохранение этих домов, добиваясь признания их памятником архитектуры. Этого сделать так и не удалось. «Афиша Daily» рассказывает, что мы потеряли.
Чем интересен Русаковский жилмассив?
Сносят дома Русаковского жилмассива — одного из самых известных авангардных ансамблей Москвы. Это советский город-сад, он появился как часть плана «Новая Москва» 1923 года. Комплекс из шести жилых домов построен в стиле классического московского авангарда того периода, в его основе — сочетание эффектных приемов конструктивизма с элементами старой московской усадьбы. В прошлом году исчез один дом жилмассива, сейчас уничтожают еще два.
На протяжении 1920-х годов квартал застраивался сразу несколькими архитекторами, так что в этих зданиях отразились несколько архитектурных тенденций того времени. Те два, что сносят сейчас, — хронологически первая и наиболее узнаваемая пара, построенная в 1925 году по проекту Бориса Улинича. Эти два дома — любопытный пример «переходного» стиля по пути к конструктивистской архитектуре, среди примеров которого можно еще вспомнить, например, дом Трудкоопстроя в Ростовском переулке или поселок Электрозавода. Здесь сильны веяния дореволюционной архитектуры, это хорошо видно по декорированным ризалитам (выступам на фасаде. — Прим. ред.) с кирпичными кругами. Еще менее конструктивистское впечатление производит оригинальный вид домов, которые изначально были трехэтажными. Нынешний облик они приобрели уже после надстройки, которая случилась через семь лет.
В следующие годы квартал продолжил формироваться уже по задумке главного архитектора ВДНХ Анатолия Жукова и автора конструктивистского жилмассива на Дубровке Михаила Мотылева. В соседнем со сносимыми домами здании по Русаковской улице авангард разглядеть можно с трудом, но его все равно выдают угловые балконы и широкие окна. В 1955 году этот дом, как и его сосед-близнец (уже снесенный в прошлом году также под площадку для реновации), был достроен до семи этажей и приобрел вид сталинской неоклассики.
Другие два дома жилмассива выходят фасадами на Леснорядский переулок и имеют наиболее выраженный авангардный облик, который к тому же неплохо сохранился. При постройке самого интересного из них, корпуса по улице Гаврикова, были применены «секции Моссовета» — типовые элементы, появившиеся во второй половине 1920-х как ответ на необходимость сделать строительство быстрее и дешевле. Он выделяется яркими архитектурными решениями: спаренные треугольные эркеры, колоритный «вырез» на углу здания. Построенный для железнодорожников, он считается одним из первых кооперативных домов Москвы. Хотя дом и нельзя назвать полноценной коммуной, ряд общественных функций в нем был предусмотрен: ясли, домовая кухня и прачечная.
Как вышло, что Русаковский жилмассив решили снести
Русаковский жилмассив за последние два десятилетия не один раз приговаривали к уничтожению. В 2005 году на месте части домов планировалось устроить парковку, а в 2012-м планы на снос были приостановлены комиссией по градостроительной деятельности мэрии Москвы. Она приняла единогласное решение сохранить семь рабочих поселков, среди которых оказалась Русаковка, как ценный архитектурный ансамбль. Комиссия была ликвидирована в 2015 году, а охранный статус зданий так и не был утвержден.
Последние десять лет боролись за Русаковский жилмассив местные жители, они собрали шесть томов материалов об археологической, архитектурной и мемориальной ценности места. «Активисты даже нашли инвесторов, которые были готовы выкупить здания у города и приспособить их в режиме реставрации под отель, — рассказала градозащитница Александра Селиванова. — Есть и проект такого приспособления, выполненный архитектором Николаем Лызловым. Представители Департамента культурного наследия были впечатлены серьезностью наших намерений. Но заявка все-таки была отклонена».
В петиции против сноса, которую подписали 8,5 тысячи человек, сказано: «С ликвидацией Русаковки мы потеряем гармоничный, нетиповой, хорошо спроектированный зеленый район в центре города, сохранивший атмосферу и воспоминания о Москве почти 100-летней давности».
Что появится на этом месте?
Русаковка попала под московскую программу реновации, которая стартовала в 2017 году. На месте снесенного в прошлом году дома № 6 уже строится дом переменной этажности в 5–9 этажей. А вот на месте уничтожаемых сейчас домов архитектора Улинича планируется построить здание, одна из секций которого поднимется уже на 21 этаж (!) — прямо напротив двадцатиэтажной башни, которую возвели в 2006 году на месте также снесенной как аварийное жилье сталинки. План относительно оставшихся трех домов пока неизвестен.
А что происходит с другими подобными комплексами в Москве?
Сносы авангардной архитектуры как ветхого жилья начались еще в 2000-е годы. Так, например, ради строительства новых домов уничтожили часть комплекса «Замоскворецкий рабочий» на Большой Серпуховской. Эти рабочие поселки расположены в основном в центральной части Москвы и последние десятилетия стремительно ветшали. Властям и застройщикам оказалось проще решить проблему путем сноса — внимание к этому еще в середине нулевых привлекал Институт генплана Москвы. Он провел масштабное исследование рабочих поселков 1920-х и 1930-х и предложил потенциальные концепции их сохранения. Судя по всему, эта работа учтена не была. Нынешнее уничтожение Русаковского жилмассива — знаковое, так как по его образцу в Москве были построены еще девять рабочих поселков.
Текст: Вадим Данилов, автор инстаграм-блога о модернизме europa_endlos.