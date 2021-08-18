На Болотной набережной перед готовящимся к открытию Домом культуры «ГЭС-2» появилась скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4». У горожан она вызвала неоднозначную реакцию, высказался даже пародист Максим Галкин. «Афиша Daily» собрала мнения людей, а также спросила у представителя «ГЭС-2», что они думают о критике.
Главный куратор V-A-C (фонда, который открывает «ГЭС-2»)
О чем эта скульптура? Есть в русском языке хорошее слово «начаток» — это начало начал. Любой предмет когда‑то был пластичной материей, который со временем обрел форму, цвет, функцию. Глина — податливый материал, который художник мнет в руках, и он может превратиться в соответствии с его замыслом во все что угодно. «Большая глина» — метафора творчества.
Не стоит рассматривать эту скульптуру как отдельную работу. Наша первая художественная интервенция — увертюра в трех действиях. Она состоит из двух инсталляций и публичной программы, включающей в себя телесные практики, медиаторские туры и художественное оформление территории у «ГЭС-2». Кроме того, работа Урса Фишера не случайно установлена по соседству со зданием, которое реконструировал Ренцо Пьяно. Твердая структура, четкая геометрия представляет идеальный контраст с первоначальной формой, которую олицетворяет эта скульптура.
Мы получили разрешение на временное экспонирование на этом месте работ современного искусства, так что они будут регулярно меняться.
Критика была ожидаема. Любая работа художника — объект для критики. Тем более когда она не спрятана за стенами музея или культурного пространства. Вынесенная на улицу, она обнажена и беззащитна, обречена на пристальное внимание зрителей и оценочные суждения. В этой ситуации нет ничего плохого. Что же касается шуток — меня обескураживает то, что они совершенно несмешные. Я посмотрела комментарии в социальных сетях и удивилась скудости аналогий. Это действительно печально.