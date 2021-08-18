На Болотной набережной перед готовящимся к открытию Домом культуры «ГЭС-2» появилась скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4». У горожан она вызвала неоднозначную реакцию, высказался даже пародист Максим Галкин. «Афиша Daily» собрала мнения людей, а также спросила у представителя «ГЭС-2», что они думают о критике.

© Глеб Леонов
Катерина Чучалина

Главный куратор V-A-C (фонда, который открывает «ГЭС-2»)

О чем эта скульптура? Есть в русском языке хорошее слово «начаток» — это начало начал. Любой предмет когда‑то был пластичной материей, который со временем обрел форму, цвет, функцию. Глина — податливый материал, который художник мнет в руках, и он может превратиться в соответствии с его замыслом во все что угодно. «Большая глина» — метафора творчества.

Не стоит рассматривать эту скульптуру как отдельную работу. Наша первая художественная интервенция — увертюра в трех действиях. Она состоит из двух инсталляций и публичной программы, включающей в себя телесные практики, медиаторские туры и художественное оформление территории у «ГЭС-2». Кроме того, работа Урса Фишера не случайно установлена по соседству со зданием, которое реконструировал Ренцо Пьяно. Твердая структура, четкая геометрия представляет идеальный контраст с первоначальной формой, которую олицетворяет эта скульптура.

Мы получили разрешение на временное экспонирование на этом месте работ современного искусства, так что они будут регулярно меняться.

Критика была ожидаема. Любая работа художника — объект для критики. Тем более когда она не спрятана за стенами музея или культурного пространства. Вынесенная на улицу, она обнажена и беззащитна, обречена на пристальное внимание зрителей и оценочные суждения. В этой ситуации нет ничего плохого. Что же касается шуток — меня обескураживает то, что они совершенно несмешные. Я посмотрела комментарии в социальных сетях и удивилась скудости аналогий. Это действительно печально.

Максим Галкин, юморист и ведущий

Григорий Ревзин, архитектурный критик, партнер КБ Стрелка

Соня Соколова, интернет-продюсер, соосновательница сайта «Звуки.ру»

Антон Хитров, театральный критик

Анатолий Капустин, блогер

Илья Клишин, сооснователь медиаконсалтингового агентства KFConsulting

Дмитрий Пиликин, искусствовед

Александр Пелевин, писатель

Александр Евсин, заместитель руководителя центра организации дорожного движения Правительства Москвы

Сабина Чагина, куратор проектов в области уличного искусства

Авдей Тер-Оганьян, художник

Иван Давыдов, журналист

Егор Михайлов, редактор «Афиши Daily»

Константин Коновалов, дизайнер

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